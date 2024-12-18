В Госдуме призвали не разжигать мигрантофобию после новостей об участии гражданина Узбекистана в теракте против генерала Кириллова

10:48 19.12.2024

В комитете Госдумы по делам СНГ призвали воздержаться от мигрантофобии после новостей об участии гражданина Узбекистана в убийстве генерала Кириллова. По мнению депутатов, такие волнения в России будут на руку только Украине и популистам.



Председатель комитета Леонид Калашников заявил Daily Storm, что заказчики теракта имели две цели - не только убить генерала ВС РФ, но и вызвать антимигрантские волнения в стране. Поэтому не следует во всемв винить узбеков.



"Если где-то русский что-то совершил, - значит с нашей страной все плохо? Конечно нет, это слишком примитивно. Отношения между странами, конечно, лучше не станут, но и привязывать их примитивно к одному узбеку не стоит. Наша задача сделать так, чтобы все мигранты, которые приезжают сюда трудиться, не слонялись по улицам и не были бесконтрольными", - считает Калашников.



Парламентарий добавил, что необходимо просто продолжать работу по ужесточению миграционной политики, которая и так активно ведется. Со времен теракта в "Крокус Сити Холле" в Госдуме приняли уже 16 законопроектов в этой сфере. Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин в беседе с Daily Storm добавил, что не следует идти на поводу у украинских кураторовn nеракта и ссориться с Узбекистаном.



"Наши отношения с Украиной после теракта, конечно же, не изменятся.



В том смысле, что мы продолжаем вести специальную военную операцию и намерены добиться в ней победы. Что касается использования в качестве исполнителей граждан Узбекистана - очевидно, что кураторы используютт ех, кто готов за деньги совершить такое преступление. Вопрос здесь не в государственных отношениях между Россией и Узбекистаном, а в неотвратимости наказания", - сказал депутат.



Затулин также предупредил о грядущей волне мигрантофобии в России, которая будет только на руку Украине.



"Предполагаю, что люди, которые строят свою политическую карьеру на мигрантофобии, будут использовать тот факт, что исполнителем был гражданин Узбекистана. Чтобы нанести ущерб нашим отношениям с Узбекистаном и поднять в очередной раз антимигрантскую волну. Именно на такую реакцию рассчитывали заказчики теракта, когда привлекали гражданина Узбекистана. Призываю, чтобы реакция была взвешенной ир азумной", - предостерег депутат.



Источник: Daily Storm