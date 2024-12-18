Тождество исторических ценностей и истоки дружественных взаимоотношений Таджикистана и России, - Вадим Журавлев

13:35 19.12.2024 Тождество исторических ценностей и истоки дружественных взаимоотношений Таджикистана и России.



...Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.



История формирования наций и культурного наследия



На фоне многих последних глобальных событий проблема изучения истории социально-культурной деятельности отдельных народов приобретает сейчас все большую остроту. Наблюдается потенциальная угроза игнорирования культурной самобытности конкретных народов мира, утраты ее гуманистической направленности. Речь может касаться сугубо братских, дружественных и деловых отношений между таджикским и русским народами на почве исторически произошедших существенных событий и глобализации современного мира.



В достоверных справочных источниках не раз упоминается, что таджики -это один из древнейших народов мира, предки которых смогли создать уникальный язык и культуру, а их потомки - бережно сохранить это богатство. Для таджиков, чья культура уходит своими корнями в тысячелетия, осознание общности нации - не пустой звук. Таджики испокон веков были мирными тружениками - охотниками, земледельцами, скотоводами на своей земле, затем - строителями, металлургами, купцами. Период мирной жизни на территории Таджикистана наступил лишь со второй половины XIX века, после присоединения к России. Именно в этот период начинается проникновение европейской культуры и трансформация ее в культурную жизнь таджикского общества. Постепенно повседневным стало использование достижений глобального сообщества, в том числе и в области культуры.



Россия в свою очередь уникальна богатой и древней историей, она включает в себя несколько периодов: от древнейшего периода (до второй половины IX века н.э.) до периода Российской империи (1721-1917) и советского периода (1917-1991), а затем нынешней истории. Современное российское государство - Российская Федерация начало свое существование в декабре 1991 года, сохранив правопреемственность, постоянное членство в СБ ООН.



История формирования и существования Таджикистана и России - это история народов, которые не только выстояли, выжили как нации в многовековой изнурительной борьбе с иностранными захватчиками, но и создали уникальные творения духа, породили такие формы социально-культурной деятельности, которые и ныне при условии их творческого переосмысления во многом могут послужить дальнейшему прогрессу культурной жизни. Оригинальный и самобытный характер имели содержание и формы социально-культурной деятельности этих народов, которые зародились в глубокой древности и дошли до нашего времени.



Таджики и русские на пути прогресса дышат одними легкими.



В этом ключе, следует особо отметить взаимоотношения Таджикистана с Россией. Основополагающими из них являются Договор о союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией от 16 апреля 1999 года, а также Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1993 года. Каждый из двух народов вносит свой собственный, уникальный вклад в их культуру, благодаря чему она постоянно обогащается, динамично развивается. И таджики, и русские стоят в этом прогрессивном ряду отнюдь не на последнем месте, а, наоборот, одними из первых, благодаря выдающимся личностям древнейшей таджикско-русской культуры.



Если проанализировать состояние и перспективы развития таджикско-российских отношений, то очевидно, что они продолжают поступательно развиваться. Сегодня Таджикистан и Россия сотрудничают практический по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Россия одной из первых признала независимость и суверенитет Таджикистана. Основой для развития взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в условиях независимости также послужил Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя государствами от 8 апреля 1992 года. За этот большой период между двумя странами произошло много важных событий, заложена солидная база последовательного наращивания сотрудничества в светлом будущем.



С первых дней своего независимого существования Таджикистан является стратегическим партнером и союзником России. И сейчас как никогда, двусторонние связи этих стран находятся на подъеме, активно развиваются контакты во всех областях. Их прочной основой являются подчеркнуто дружеские и доверительные отношения глав наших государств, взаимная заинтересованность в наращивании многопланового поступательного развития, стремление к расширению взаимодействия по всем направлениям. Традиционно для Таджикистана Россия - крупный политический и экономический партнер, исторически сложившийся, мощный во всех отношениях союзник. Таджикистан, как и Россия, стоял у истоков создания ШОС.



Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон является вдохновителем и архитектором установления мира и единства таджиков, чьи великие заслуги перед нацией на века запечатлены золотыми буквами. Следовательно, ключевую роль в активном развитии всесторонних таджикско-российских связей играют искренние, доверительно-дружественные отношения между президентами двух стран Эмомали Рахмоном и Владимиром Путиным. Главы двух государств регулярно встречаются в рамках государственных визитов, рабочих поездок и на различных международных форумах. В общем, в укреплении партнерских и союзнических отношений, углублении и развитии двусторонних связей особый тон задают главы двух государств, придавшие двустороннему сотрудничеству особый статус стратегического партнерства. В общей сложности с 1992 по 2024 год между Таджикистаном и Россией заключено более 300 соглашений, регулирующих сотрудничество в политической, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.



Крепкое побратимство и перспективное союзничество



Если говорить о крепком побратимстве таджикского и русского народов, то следует заглянуть назад в недалекое прошлое. Таджикистан и Россию связывают тесные и братские узы, дружба народов и культурное наследие. Годы Великой Отечественной Войны являются ярким примером тому подтверждению. Как складывались братские взаимоотношения таджиков и русских в этот сложный для народов и государств бывшего Советского Союза не понаслышке помнят многие. В октябре 1941 года из Таджикистана на защиту Москвы была направлена таджикская горно-кавалерийская дивизия. Она помогала освобождать блокадные Ленинград и Москву, сражалась на Курской дуге. На тот период в республику были эвакуированы жители блокадного Ленинграда, Москвы, Киева, Минска и многих других городов и сел западных областей Советского Союза. Таджикистан в свое теплое объятие принял около 100 000 человек, из них почти 10 000 детей. Таджикский народ обеспечил их всем необходимым: жильем, едой, одеждой и обувью. Соответственно, после победы над фашизмом Российская ССР высоко оценила заслуги тружеников советского тыла. В Таджикской ССР 102 000 человек были награждены медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".



Другим основополагающим фактором сближения таджикского и русского народов, укрепления их тесной дружбы и побратимства служит сфера развитого и безопасного туризма. Таджикистан, как и Россия обладает богатым культурным и историческим наследием, включающим в себя уникальные памятники древней цивилизации, такие как город Саразм, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как свидетельствует практика в последние несколько лет огромное количество российских граждан непрерывно стали посещать Таджикистан в качестве туристов, ознакомившись с ее богатым культурным наследием и прекраснейшей природой и уезжая под большими впечатлениями. Аналогичная ситуация наблюдается с российским туризмом. Отрадно, что русские туристы, прибыв в Таджикистан, увлекаются и наслаждаются потрясающими пейзажами, а также теплым гостеприимством жителей страны. Они стремятся погрузиться в уникальную культуру, познакомиться с традиционным образом жизни местного населения и испытать на себе все прелести дикой природы, оставаясь вдали от массового туризма.



Сегодня Таджикистан как неотъемлемая часть международного сообщества, является активным членом авторитетных международных и региональных организаций. Подходы России и Таджикистана к решению основных глобальных близки и по большей мере совпадают. Нас объединяет обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по вопросам региональной безопасности, противодействия современным вызовам, таким как борьба с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком.



Как известно, уже не первое столетие, как жители планеты Земли страдают от влияния и страшных последствий терроризма, как глобального явления и всеобщей беды всех народностей. Особенно желтая пресса и всевозможные недоброжелатели с вражеским уклоном никак не унывают, используя все методы и способы для разрыва теплых взаимоотношений и благополучных дружественных контактов между Россией и Таджикистаном, их народами, близкими по интересам и взглядам. Ведь исторически сложилось так, что древние оседлые земледельческие народы - таджики и русские оказались в центре сопряжения не только сухопутных торговых путей Евразии, но и соприкосновения весьма различных по ментальности, экономическому укладу и цивилизационных параметров народов, государственных образований.



В связи и изложенным, в условиях глобализации и с учетом быстроменяющейся сложной геополитической обстановки в мире, а также вместе с ней растущими вызовами и новыми угрозами, следует приложить свои совместные усилия для спасения граждан Таджикистан и России во всех уголках мира, улучшить их социальные, трудовые условия и обеспечить их нормальной, безопасной работой, защищая их честь и достоинство, национальные ценности и интересы перед другими народами и представителями мира. Отсюда же возникает осознание необходимости совместно противостоять общим вражеским силам и ценить друзей-надежных союзников.



Вадим Журавлев,

эксперт по политическим и историческим вопросам. Источник - ЦентрАзия

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