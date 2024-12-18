Жизнь - как песня... Ранее судимый за взятки, аферы и мошенничество г-н Чотонов назначен послом Киргизии в Ташкенте

16:42 19.12.2024

Указом президента КР 18.12.2024 назначен послом в Узбекистане



ЧОТОНОВ Дуйшенкул Тезекбаевич

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[02.10.1967 - ..]

Родился в селе Кызыл-Джар Советского района Ошской области, в семье служащего. Кыргыз.



Окончил среднюю школу (1984), историко-юридический факультет Ошского Государственного Университета (1988-93), с отличием.



В 1985-1987 - служил в рядах Вооруженных Сил СССР.

В студенческие годы активно участвовал в общественной деятельности университета и был одним из инициаторов создания Союза студентов Кыргызстана, был избран председателем Союза студентов ОшГУ. В 1993 году был избран председателем Союза студентов Кыргызстана. В 1993-1994 избран президентом студенческих и молодежных организаций Азии.

В 1994-1995 - заместитель председателя Государственной Комиссии по делам молодежи при Правительстве Кыргызской Республики.

В 1995-96 - председатель Исполнительного Комитета партии Ата-Мекен. В 1996 году создал движение "Новый Кыргызстан" и был избран председателем этого движения.

В 1998-2000 - старший консультант в аппарате Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 2000 - депутат Законодательного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по партийному списку от социалистической партии Ата-Мекен. Член Комитета по налоговым, таможенным и другим сборам-председатель подкомитета по таможенным пошлинам и сборам.



В 2008 году вошел в состав политбюро Объединенного народного движения (ОНД).



С 8 апр. 2010 - и.о. министра по ЧС во Временном правительстве КР.



С 8 июля 2011 - 23 июля 2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея.

+ с 2.11.2012 - 23.07.2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Вьетнам



В 09.2017 г. Первомайским райсудом г. Бишкек приговорен к 8 годам л/с с конфискацией за коррупцию. 29.08.2019 тем же судом мера наказания изменена на помещение под домашний арест, в связи с пересмотром дела.



В 2020 - руководитель штаба партии "Ата Мекен" на Парламентских выборах 10.2020.



13.04.2021 решением Первомайского райсуда полностью оправдан.



с 18.12.2024 - ЧиП посол КР в Узбекистане.



Женат. Три дочери.