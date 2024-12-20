Эрик Ханымамедов: Жена странно умерла при родах, остался с сыном на пособии в 6 тыс. р. Помогите! (обращение к В.В.Путину)

11:00 21.12.2024

Президенту Российской Федерации



Фамилия, имя, отчество: Ханымамедов Эрик Отеллович

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Текст



Уважаемый Владимир Владимирович! Справедливости ищу у Вас! 3 января 2024 года мы с моей гражданской супругой Ломтевой Кристиной (племянницей известной советской актрисы Людмилы Ивановны Касаткиной) на скорой помощи оказались в родильном отделении ГКБ 52 на ул. Сосновой 11 (Москва).



Это было примерно в 14:30 дня. Уходил я с родотделения примерно в 23 с лишним вечера. Я видел как Кристину вывозили поздним вечером в состоянии искусственной комы в реанимацию. Врачи сказали что было отслоение плаценты и потеря 3,5 литров крови за несколько минут. Ей сделали кесарево.



После этого до 5 марта 2024 года я регулярно посещал ОРИТ-1 (реанимация) ГКБ 52 в надежде что моя Кристина придет в сознание. Но чуда которого я ждал всей душой так и не случилось. 2 месяца в реанимации она пролежала не приходя в сознание. В свидетельстве о смерти (у меня есть оригинал) Кристины стоят дата и время: 5 марта 2024 года в 12:35 дня. В 12:50 я уже был в палате (в этот день я работал рядом с больницей) и тело самого дорогого человека на земле фактически остывало у меня на руках. Скажите мне, как практически здоровый человек оказался в коме? Каким образом? Мой сын при родах хватнул гипоксии и в медкарте у него стоят какие-то жуткие диагнозы.



В двух словах расскажу какой была Кристина: блистательная интеллектуалка знающая порядка пяти языков, японский и английский в совершенстве. Спортсменка блестяще владеюшая японской катаной. Участвовала в настоящем кумитэ в 2022 году и победу в своей категории посвятила мне. Когда кто-то из наших спортчиновников предложил ей сдать (проиграть специально) бой на этом кумитэ, то она просто послала их. Мама двоих детей (от предыдушего брака).



Порядка полугода шел мой судебный процесс по установлению отцовства, я вынужден был воспользоваться помощью юридического отдела ГКБ 52. Была проведена в рамках судебного процесса экспертиза-ДНК которая подтвердила мое отцовство (в чем у меня не было сомнений). Сначала мой сын находился в девятой детской больнице Сперанского, с 28 февраля 2024 года его перевели в ЦССВ Центральный отделение Вешняки. И только 27 сентября 2024 года мне удалось забрать своего сына. Все это время ни от опеки ни от ГБУ Мой семейный центр Семья фактически никакой действенной помощи не было. Свидания с сыном мне разрешили только в июле 2024 года, после моего второго обращения в опеку (через ГБУ Семья) когда я представил экспертизу - ДНК подтверждающую что мальчик мой.



Сыну сейчас идет 12-й месяц и мы с ним вместе проживаем на сьемной квартире в Подмосковье. Сидеть с мальчиком некому кроме меня. На работе я ушел в декретный отпуск. К себе в Волгоград я уже вернуться не могу, так как здесь у меня могила Любимой Кристины. По свидетельству о рождении он теперь Кристиан Эрикович Ломтев-Ханымамедов.



Я знаю что случай родов моей Кристины где-то разбирался и там была установлена вина врачей, что-то связанное с наркозом. Но в свидетельстве о ее смерти указаны другие причины.



12 марта этого года Кристина была похоронена на кладбище в Подольске.



В органы МВД я не обращался потому что не верю в их помощь, подойдут формально или пришлют отписки.



На новое обследование сына в московской больнице (НПЦ Детской психоневрологии в Москве) мы лечь не можем, так как у нас нет московской прописки.



Мало того что врачи лишили нас мамы, так мы еще и не можем пройти с сыном курс реабилитации. Только Ваш защитник по правам детей Львова-Белова Мария Алексеевна оказала нам материальную помощь (помогают оплатить жилье и с садиком в Подмосковье помогли)! Пенсия по потере кормильца у сына 6492 р. надбавок никаких нет, так как ни московской ни подмосковной прописки у нас нет. От работы "декретные" 13950 р. (и те будут до того времени когда ему будет 1,5 года) на эти деньги и живем с сыном сейчас. Пытаюсь сейчас с помощью коллег Кристины по работе сделать сыну регистрацию в Подмосковье.



Владимир Владимирович, кто вернет мне самого дорогого человека на земле, а моему сыну маму?! Почему в центре Москвы(!) погибла роженица?! Мою Кристину 3 января 2024 года увезли фактически умирать в реанимацию! Она боролась два месяца, но выжить не смогла, и ушла так и не придя в сознание!



Владимир Владимирович, на Вас уповаю и прошу помощи в наказании виновных! Я не решался обратиться так долго, потому что боялся что у меня могут забрать сына!



Я теперь отец-одиночка.



С уважением,

Ханымамедов Эрик.

+7-999-8957509".

Отправлено: 20 декабря 2024 года, 14:32