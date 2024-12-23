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Пауки в банке ВСУ: Безуглая разожгла громкий скандал
17:22 23.12.2024

Игорь Шкапа. 23.12.2024
Украинское военное командование намерено закрыть ресурс "Дип Стейт", который, несмотря на оголтелую оголтелую русофобию и национализм, признает продвижение российской армии и неудачи ВСУ.

Соответствующую информацию в своем тг-канале опубликовала депутат ВР Марьяна Безуглая, которая регулярно обвиняет главкома ВСУ Александра Сырского в неудачах, обвиняя того в действиях на пользу России.

"Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState - последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей - нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть). Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов).

Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Каждый день это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. Наступление "старперов" на проект – еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов. Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились. Владимир Александрович, так куда идем?", – гневно резюмирует Безуглая, обращаясь к украинскому диктатору Владимиру Зеленскому.

Примечательно, что ранее ряд критических замечаний Безуглой (например, об отправке бойцов ПВО или военных медиков в пехоту) подтверждался.

"О "закрытии" дипстейт. Лучше думать, как избегать "котлов" и окружения, а не о том, как их скрыть", – наипсл в своем паблике по этому поводу офицер бригады "Айдар" Станислав Бунятов.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс", которого регулярно цитируют украинские СМИ, высказывается более осторожно.

"Хз, действительны ли эти слухи о намерениях высшего военного командования закрыть Deep State, потому как-то слишком дико и банально звучит: "Команду дипов в пехоту!". Также команда DeepState официально заявляла о контрактах с МОУ, поэтому какой-то диссонанс получается, не сильно вкладывается в голове, действительно ли это правда.

Какое бы ни было отношение к ним, но такой проект имеет право на существование, более того – это критически необходимо для адекватной осведомленности общества, чтобы хайпожеры и непроверенные источники не манипулировали человеческими настроениями за счет извращения информации", – считает офицер.

По его словам, "никаких конкретных сведений они не распространяют + делают это с задержкой, поэтому все в рамках закона".

"Опыт показывает, что умолчание и ложь приводят к роковым последствия", – считает "Алекс".

Отметим, что сами "дипы" неоднократно писали о ситуации на фронте:

"Вранье нас погубит".

Интересно, что сам проект, которому якобы угрожает закрытие, с 20 декабря не обновлял карту боевых действий. Каких-либо комментариев с их стороны на данный момент нет.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734963720


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