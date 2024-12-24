 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 23.12.2024
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Погранвойска Кыргызстана возглавил полковник Алимбаев (бывший губер Баткена)
08:37 24.12.2024

Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности–директором Пограничной службы ГКНБ.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

АЛИМБАЕВ Абдикарим Карбекович
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[19.04.1973 - ..]
Родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.
В 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан.
В 2006 году закончил Военную Академию ФСБ Российской Федерации.
Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.
С 1999 по 2013 годы командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.
В феврале 2013 года был назначен начальником Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы КР.
С 25.03.2014 - 05.2016 - заместитель председателя Пограничной службы КР.

С 16 мая по 8 ноября 2016 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана

С мая 2018 - май 2021 - начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы КР

с 5 мая 2021 - полномочный представитель Правительства КР в Баткенской обл.

1-й заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы ГКНБ
(с 24.12.2024)

Полковник

Удостоен ряда ведомственных наград.

Женат, воспитывает троих детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735018620


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