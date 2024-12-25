 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В семье не без урода. Кто против мира на узбеко-кыргызской границе, - Жахонгир Арапов
11:42 26.12.2024

В семье не без урода

А по – другому в нашем случае никак н скажешь. Однако, все по порядку. Речь пойдет о теме важной и актуальной: делимитации и демаркации государственной границы Республики Узбекистана и Кыргызской Республики. Процесс этот активирован и уже есть конкретные результаты. И все это основано на хороших, добрососедских отношениях.

И вот здесь выясняется, по факту, как оно есть, в семье не без урода. Есть в кыргызском обществе личности, готовые и делающие все, чтобы связи двух братских народов, их желание жить в мире и согласии опорочить и внести раскол на межнациональной почве. Рознь и вражду посеять!

Один из таковых – серая личность Каламов Садикбек Узакбаевич. Он проживает в с.Чечме КР Баткенской области Кадамджайского района. Здесь же, на этой земле родился в 1982 г. Депутат от сельсовета "Бирлик". Будучи киргизом, похоже сам не знает что творит на родной земле... Все никак не может он успокоиться по поводу передачи родника "Чашма" (расположен на госграница, ближе к стороне Республики Узбекистан-авт.). В писках дешевого популизма, несмотря на то что решение принималось на уровне правительства КР, ведет постоянную пропаганду, направленную против, с одной целью – дестабилизации общественного мнения. Приводит, при этом, несуществующие доводы и давит на общественное мнение, используя излюбленный "козырь" националистов - разжигание межнациональной розни.

Возникает невольно вопрос, в чем смысл такого его поведения, во имя чего такие "старания"? Кто-то возможно скажет, патриотизм. Нет! Все намного проще и банальнее. Действия депутата райсовета, избранника народа, продиктованы политическим заказом и … за соответствующую плату!!! Его спонсоры - международные организации негосударственного статуса. Основная задача их формировать в обществе общественное мнение не совпадающее с позицией и политической, проводимой политическим руководством той или иной страны. Цель-организация бунта, смуты, на фоне нездоровой среди населения атмосферы недовольства. Формируется же такая ситуация благодаря "усилием" таких вот провокаторов продажного толка, как Каламов. Судьба родного Кыргызстана ему не интересна. Деньги, которые щедро ему платят небезызвестная "USAID", за которой стоят США и международная европейская организация "Ага-Хан".

Здесь же в одной упряжке негосударственная международная европейская организация "Ага Хан". Именно они активно прикармливают различные НН повсюду. Разумеется, их подачками кормятся и такие как Каламов. Вот уж поистине, в семье не без урода!

Кстати, сюда можно смело добавить, так сказать в качестве дополнительного эффекта еще двух личностей, кормящихся подачками двух вышеназванных спонсоров- Матмусаеву Кенишабегиму – члена "USAID" и Маткалыкова Асылбека члена "Ага-Хан". Именно они, анимаясь решением задач своих хозяев, по ходу и приворовать успевают! Средства, выделяемые для оплаты заданий. Они попросту их присваивают! Но это уже другая история...

Жахонгир Арапов

Источник - ЦентрАзия
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