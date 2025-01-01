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|"Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы". Новогоднее поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - 2025
15:38 01.01.2025
Новогоднее поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - 2025