На трассе Донецк-Горловка погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов

23:50 04.01.2025

Сегодня вечером украинские боевики намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю с журналистами, который находился далеко от линии соприкосновения. При ударе украинского дрона на трассе Донецк-Горловка погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, несколько сотрудников СМИ ранены. Среди них корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев.



По последним сообщениям, пострадавшие доставлены в больницы, они находятся в удовлетворительном состоянии.



В офисе генсека ООН заявили по этому поводу, что организация выступает против любых атак на представителей СМИ.



