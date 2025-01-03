Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56 году жизни

10:31 05.01.2025

Редакция ЦентрАзии с глубокой скорбью сообщает о безвременной кончине 04.01.2025 своего бессменного руководителя и вдохновителя Виталия Николаевича Хлюпина.



Виталий родился в 1969 году в семье военных.



Он окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Кандидат политических наук. тема диссертации – "Геополитическое положение Республики Казахстан: анализ внешнеполитических факторов"



Виталий Хлюпин работал в Архиве президента Республики Казахстан, управлении экспертно-аналитической работы Министерстве печати и массовой информации РК.



С 1996 г. работал в Государственной думе РФ и аппарате Либерально-демократической партии России. Был советником лидера ЛДПР В. Жириновского. В 1998 г. получил классный чин советника Российской Федерации 1-го класса.



В 1998-2000 гг. был одним из создателей и авторов знаменитого сайта "Евразия", затем научным сотрудником Института стран СНГ.



С декабря 2001 г. он бессменно руководил ЦентрАзией.



Был научным редактором Казахстанской биографической энциклопедии. Автор и соавтор 12 книг, из которых следует отметить "Республика Казахстан. Геополитические очерки" (1997 г.), "Большая семья" Нурсултана Назарбаева. Политическая элита современного Казахстана" (1998 г.), "Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы" (1998 г.), "Казахстан: история власти" (2008 г.). Последняя работа была удостоена премии Союза журналистов Казахстана.



Одновременно занимался научной и педагогической работой, участвовал в качестве политтехнолога в многочисленных электоральных кампаниях. С начала СВО принимал участие в доставке гуманитарной помощи в пострадавшие регионы, был военкором на линии фронта, преподавал в вузах Новороссии. Недавно получил тяжелое ранение в ходе ракетного обстрела и находился на лечении.



По предварительной информации, причиной ухода стали проблемы с сердцем.



Интеллектуал с энциклопедической памятью, историк и ученый, яркий публицист и полемист, верный друг и товарищ, замечательный педагог, очень добрый человек.



Виталия часто обвиняли в "шовинизме" по отношению к народам ЦАР или даже "разжигании розни", но он искренне любил эти страны, досконально знал их историю, внимательно изучал тенденции их политического развития и нещадно критиковал - но не народы, а пороки их новых правящих элит.



Он много работал в российских архивах, вводя множество неизвестных документов в научный оборот и создавая огромную биографическую базу по Центральной Азии.



У Виталия были большие творческие и научные планы. Никто не знал, что ему было отмерено всего 55 лет...



Пусть земля будет тебе пухом, добрый друг!



Ты всегда будешь жить в наших сердцах.