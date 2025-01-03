 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56 году жизниРедактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56 году жизни
10:31 05.01.2025

Редакция ЦентрАзии с глубокой скорбью сообщает о безвременной кончине 04.01.2025 своего бессменного руководителя и вдохновителя Виталия Николаевича Хлюпина.

Виталий родился в 1969 году в семье военных.

Он окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби. Кандидат политических наук. тема диссертации – "Геополитическое положение Республики Казахстан: анализ внешнеполитических факторов"

Виталий Хлюпин работал в Архиве президента Республики Казахстан, управлении экспертно-аналитической работы Министерстве печати и массовой информации РК.

С 1996 г. работал в Государственной думе РФ и аппарате Либерально-демократической партии России. Был советником лидера ЛДПР В. Жириновского. В 1998 г. получил классный чин советника Российской Федерации 1-го класса.

В 1998-2000 гг. был одним из создателей и авторов знаменитого сайта "Евразия", затем научным сотрудником Института стран СНГ.

С декабря 2001 г. он бессменно руководил ЦентрАзией.

Был научным редактором Казахстанской биографической энциклопедии. Автор и соавтор 12 книг, из которых следует отметить "Республика Казахстан. Геополитические очерки" (1997 г.), "Большая семья" Нурсултана Назарбаева. Политическая элита современного Казахстана" (1998 г.), "Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы" (1998 г.), "Казахстан: история власти" (2008 г.). Последняя работа была удостоена премии Союза журналистов Казахстана.

Одновременно занимался научной и педагогической работой, участвовал в качестве политтехнолога в многочисленных электоральных кампаниях. С начала СВО принимал участие в доставке гуманитарной помощи в пострадавшие регионы, был военкором на линии фронта, преподавал в вузах Новороссии. Недавно получил тяжелое ранение в ходе ракетного обстрела и находился на лечении.

По предварительной информации, причиной ухода стали проблемы с сердцем.

Интеллектуал с энциклопедической памятью, историк и ученый, яркий публицист и полемист, верный друг и товарищ, замечательный педагог, очень добрый человек.

Виталия часто обвиняли в "шовинизме" по отношению к народам ЦАР или даже "разжигании розни", но он искренне любил эти страны, досконально знал их историю, внимательно изучал тенденции их политического развития и нещадно критиковал - но не народы, а пороки их новых правящих элит.

Он много работал в российских архивах, вводя множество неизвестных документов в научный оборот и создавая огромную биографическую базу по Центральной Азии.

У Виталия были большие творческие и научные планы. Никто не знал, что ему было отмерено всего 55 лет...

Пусть земля будет тебе пухом, добрый друг!

Ты всегда будешь жить в наших сердцах.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736062260


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