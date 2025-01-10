Чего нельзя делать в Абу-Симбеле, - Павел Густерин

14:22 11.01.2025

Павел Густерин

Чего нельзя делать в Абу-Симбеле



Храм богини Хатхор, с верха которого делал снимки автор статьи.

Авторский снимок храма бога Амона-Ра с верха храма богини Хатхор.



Давно мечтал побывать в Абу-Симбеле. И вот, 30 декабря 2024 г. моя мечта сбылась: после 3-часовой поездки на автомобиле из Асуана я достиг своей цели.



После осмотра обоих храмов - большого, посвященного богу Амону-Ра, и малого, посвященного богине Хатхор, - я пошел вокруг них по дорожке для туристов.



На дорожке я познакомился с полицейским Мухаммадом, оказавшимся не арабом, а нубийцем, то есть коренным жителем этих мест. Он предложил сфотографировать меня на фоне озера Насер, от чего я не стал отказываться. Поблагодарив Мухаммада и поболтав с ним минут десять, я пошел дальше.



Зайдя за храм Хатхор, я увидел, что от дорожки налево протоптана тропинка, ведущая на верх холма, в котором и находился этот храм, то есть тропинка вела на крышу храма. Поднявшись на самый верх, я увидел там углубленную дорожку шириной метра полтора и длиной около 50 м, выложенную камнем. Но самое главное, с высоты метров 30 открывался замечательный вид на храм Амона-Ра и озеро Насер.



Сделав несколько снимков, от охватившего меня восторга я свистнул со всей дури, чтобы меня услышали внизу всякие там туристы, над которыми я воспарил, и обзавидовались. И меня услышали, и не только туристы: тут же полицейские крикнули мне "вниз" и знаками стали показывать, чтобы я спускался.



Я неспеша стал спускаться, а внизу меня уже ждал тот самый Мухаммад. Он стал меня увещевать, что подниматься на храмы нельзя. Я возразил ему, что у тропинки нет никакого запретительного знака. Мухаммад показал мне на этот знак, который сам я не увидел, поскольку он был совсем небольшой, примерно, формата А4. Там по-арабски и по-английски было написано, что подниматься на храмы нельзя, и за это предусмотрен штраф. Если бы я увидел этот знак до восхождения, разумеется, меня перспектива быть оштрафованным не остановила бы, только я наверху не стал бы свистеть.



Я извинился перед Мухаммадом, что не заметил знак, и пообещал так больше не делать. Тот не стал меня штрафовать и даже не потребовал уничтожить сделанные наверху снимки, хотя по инструкции, как он мне объяснил, он должен был бы это сделать. Спасибо арабскому языку!



Попрощавшись с Мухаммадом, я пошел дальше и увидел тропинку, которая вела на храм Амона-Ра. На нее я уже не свернул, поскольку тогда я точно был бы оштрафован, но, главное, подставил бы Мухаммада, мнение которого о россиянах из-за меня могло бы измениться раз и навсегда.



PS. Слышал байку, что тому, кто залезет на вершину какой-нибудь из великих пирамид в Гизе, египетские власти навсегда запрещают въезд в страну. К счастью, там меня остановили на 8-м блоке снизу, то есть в самом начале подъема.