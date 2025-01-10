В Монголии на фоне протестов созвано заседание Чрезвычайного штаба по снижению загрязнения атмосферного воздуха

22:37 11.01.2025

В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект



Инициатором и организатором акции является партия "Альянс свободы"



УЛАН-БАТОР, 11 января. /ТАСС/. Участники акции протеста, которые обвиняют правительство Монголии в неспособности бороться со смогом и безработицей, перекрыли главный проспект столицы, сообщает корреспондент ТАСС.



Мирный небольшой пикет, который начался в полдень на главной площади Улан-Батора, к вечеру превратился в демонстрацию с участием более 1 тыс. человек. Среди них появились молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.



Из-за того, что протестующие перекрыли центральный проспект Мира, отменены 15 автобусных маршрутов. Общественность в социальных сетях осуждает действия демонстрантов и призывает их проводить акцию мирно.



Инициатором и организатором акции является партия "Альянс свободы". Ее представители заявили, что не будут вступать в диалог с правительством, которое, по их словам, "не может решить проблемы смога, дорожных заторов, бедности, коррупции и безработицы". В связи с этим партия призывает отправить правительство в отставку.



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Проводится заседание Чрезвычайного штаба по снижению загрязнения атмосферного воздуха



Улан-Батор, 11 января 2025 г. /МОНЦАМЭ/. Проходит заседание Оперативного штаба по реализации проектов и мер по снижению загрязнения воздуха и развитию инфраструктуры в столице Улан-Баторе, созданном при премьер-министре.



На совещании обсуждаются реализуемые мероприятия в области снижения загрязнения воздуха. В связи с презентацией Премьер-министр подчеркнул необходимость тщательного проведения расчетов и исследований по таким вопросам, как создание зеленых зон, подключение домохозяйств к газовому топливу, внедрение энергообогащенных брикетов от "Эрдэнэс Тавантолгой", улучшение межотраслевой координации, срочные технологические реформы и принятие четкого решения, дали указания сотрудникам.



В ЧП принимают участие 14 членов правительства, избранных от столицы депутатов парламента, руководители и заместители главы столичной администрации, а также руководство и специалисты таких организаций, как "Эрдэнэс Монголия" и "Эрдэнэ Тавантолгой".