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Крещенские купания: где и когда можно будет окунуться в АлматыКрещенские купания: где и когда можно будет окунуться в Алматы
12:56 16.01.2025

В воскресенье, 19 января православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников - Крещение Господне. Этот день напоминает о событии, когда Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан, и после этого вышел на свою проповедь по городам Израиля.

Традиция трижды погружаться в прорубь или купель в этот день является народной и не зафиксирована в канонических церковных книгах. Несмотря на более суровый климат по сравнению с Израилем, традиция остается популярной и в других странах, где исповедуется православие.

В Алматы, как и в других городах Казахстана, ежегодно организуются специальные места для безопасного купания.

Как подчеркнул глава отдела по связям с общественностью Казахстанского Митрополичьего округа, протоиерей Александр Суворов, купаться на Крещение нельзя людям со слабым здоровьем. Правда, на этот случай в Богородице-Рождественском храме в поселке Акжар будет единственная теплая купель. Только 19 января с 12:00 до 18:00 алматинцы смогут окунуться в купель с температурой воды 28 градусов, тогда же можно и взять там крещенскую воду.

Священник также напомнил, что не стоит приезжать за крещенской водой с большой тарой: своих свойств она не теряет, если взять небольшую бутылку и затем разбавлять ее в течение года.

Отец Александр Суворов также назвал девять мест, где возле мест для купания будут дежурить спасатели:

- Крестовоздвиженский собор (Баганалы Орда, 37 Б): купание будет 19 января с 00:00 до 22:00, теплая раздевалка, за пожертвование всем желающих угостят горячим чаем, пловом, сурпой. Купание будет в пруду рядом с храмом;

- Храм Христа Спасителя (Райымбека, 493): можно приехать с 22:00 18 января до 22:00 19 января;

- Никольский собор (Байтурсынова, 56/5): 18 января с 10:00 до 18:00, 19 января с 09:00 до 18:00;

- Храм Успения в поселке Первомайский (Кудабайулы, 86): 19 января с 10:00 до 22:00;

- Храм Великомученицы Параскевы (Александра Невского) (Жансугурова, 500В): 19 января с 00:00 до 20:00;

- Покровско-Всехсвятский храм в Турксибском районе (Юных пионеров, 85): 19 января с 00:00 до 21:00;

- Иверско-Серафимовский женский монастырь (Хамиди, 30): с 11:00 18 января до 22:00 19 января;

- Благовещенский храм (мкрн Алатау, Ибрагимова, 13): 19 января с 00:00 до 22:00;

- Казанский собор (Халиуллина, 45 А). Купания будут с 11:00 18 января до 15:00 19 января.

Жителям Алматы напомнили, что строго запрещено купаться в несанкционированных местах. Нарушители правил могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы на 7 МРП.

"Длительное нахождение в холодной воде может вызвать судороги и обморожение. Кроме того, резкое погружение в холодную воду может привести к обострению сердечной недостаточности", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления гражданской защиты ДЧС Алматы Галим Мухамеджан.

Также в ДЧС напомнили, что запрещено купание на других водоемах, прудах и горных реках (Большая и Малая Алматинка). В настоящее время эти водоемы покрыты льдом. Горные реки очень скользкие, существует риск падения и получения различных травм. Течение подо льдом очень сильное, и человека, потерявшего равновесие, может унести потоком.

АПН, Алматы

Источник - ЦентрАзия
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