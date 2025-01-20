Среднесрочные перспективы строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов

19:45 20.01.2025 Среднесрочные перспективы строительства Рогунской ГЭС



Два года разрабатывался проект Всемирного банка (ВБ) "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС" и 17 декабря 2024 года, после ранних нескольких переносов даты рассмотрения Советом директоров ВБ, проект был утвержден им. Мы вновь обрели надежду.



Опубликовано ряд основных документов проекта. В проектных документах все расписано детально.



Исполнительные директора ВБ одобрили пакет финансирования для многофазного программного подхода (при реализации проекта Рогунской ГЭС) на общую сумму 650 млн. долл. США, включая грант Международной ассоциации развития (МАР, один из учреждений ВБ) в размере 350 млн. долл. США, для устойчивого финансирования первого этапа реализации (2025-2029 гг.).



Проект ВБ наряду с непосредственной поддержкой строительства Рогунской ГЭС, параллельно нацелен также на ускорение проведения экономических реформ для обеспечения финансовой стабильности и устойчивости электроэнергетического сектора Таджикистана, улучшения деловой среды и укрепления общественной эффективности и подотчетности сектора. Это и есть суть программного подхода.



На следующий день после одобрения проекта Советом директоров ВБ, очень оперативно, 18 декабря 2024 подписано грантовое "Соглашение о финансировании проекта ВБ "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС" между Республикой Таджикистан и МАР. Текст соглашения опубликован. Подписанное соглашение о выделении гранта пока еще не вступило в силу.



Оцененная ВБ общая стоимость Программы 6,29 млрд. долл. США. По моему мнению, в подсчет суммарных затрат вкралась ошибка. Так, ранее освоенные финансовые средства за 8 предыдущих лет деятельности по сооружению плотины Рогунской ГЭС (Лот 2) неправильно и ошибочно включены в эту сумму (или же на эту сумму произошло удорожание стоимости сооружения плотины, что маловероятно).



Кроме того, полагаю, что немного также завышены непредвиденные расходы: на физические непредвиденные расходы (приблизительно 865 млн. долл. США) и на корректировку цен (приблизительно 744 млн. долл. США). Все эти суммы зарезервированы и включены в общие будущие капитальные затраты, в итоговую сумму в 6,29 млрд. долл. США.



В целом считаю, что суммарное капиталовложение (6,29 млрд. долл. США) с избытком должно хватать на завершение процесса строительства всего комплекса инженерных сооружений Рогунской ГЭС (начало 2033 года) и на окончательное завершение реализации проекта Рогунской ГЭС (начало 1939 года.). Словом, устойчивое внешнее финансирование программы решено основательно и окончательно.



Первый этап Программы, который охватывает 2025 -2029 годы оценивается в сумме 3,387 млрд. долл. США, включая 350 млн. долл. США гранта МАР. Всего, более 10 подтвержденных разных источников финансирования. По этому показателю Рогунская ГЭС также является уникальной.



На первом этапе, в среднесрочной перспективе предусматривается соорудить основную плотину до высоты 220 метров относительно отметки русла реки Вахш (965 метров над уровнем моря) в створе плотины. Абсолютная отметка плотины 1785 метров над уровнем моря. Изготовить, доставить, установить и запустить два новых гидроагрегата установленной мощностью 630 МВт каждый, довести установленную мощность действующих двух гидроагрегатов до 400 МВт (по 200 МВт каждый). Итого: 1660 МВт. При этом дополнительная выработка электроэнергии на Рогунской ГЭС будет составлять не менее 2 млрд. квт. час в год.



Согласно принципам многофазного программного подхода при сооружении Рогунской ГЭС выдвинуты,/наложены ряд согласованных условий вступления в силу Соглашения о гранте. Этих условий -16. Крайний срок вступления в силу Соглашения – 18 июня 2025 года. До этой даты мы обязаны выполнить все условия. 13 благоприятных условий из 16 сравнительно легко выполнимы в срок. Что касается остальных нижеперечисленных трех условий вступления в силу Соглашения о гранте, то возможно будут возникать проблемы и задержки в процессе их исполнения.



1. В одном из условий, МАР требует, чтобы в Соглашение между ОАХК "Барки Точик" (БТ) и ОАО "Рогунская ГЭС" от ноября 2018 года на поставку электроэнергии БТ были внесены поправки по форме и содержанию приемлемые для МАР, в частности поправки должны включать пересмотренные цены. Там же, требуется, чтобы Соглашения о закупке вырабатываемой Рогунской ГЭС электроэнергии Казахстаном и Узбекистаном были выполнены по форме и содержанию приемлемые для МАР;



2. В другом условии, МАР требует, чтобы все действующие контракты были изменены по форме и содержанию, приемлемые для МАР для включения, в частности требований Экологических и социальных стандартов (ЭСС) и условий Плана экологических и социальных обязательств (ПЭСО);



3. МАР обязывает принять Постановление правительства РТ по форме и содержанию удовлетворяющий МАР, который: определяет процедуру отключения для всех потребителей в случае длительной (двухмесячный период) неуплаты счета за использованную электроэнергию; обязывает распределительную компанию отключать потребителей в установленном порядке; вводит адекватный механизм крайней меры для компенсации распределительной компании за неуплату недобросовестным потребителем;



Более того, в разделе Соглашения о гранте " Финансовая жизнеспособность энергетического сектора" записано, что Республика Таджикистан (получатель гранта) должен поддерживать прогрессивное ежегодное повышение тарифов на электроэнергию для конечных потребителей с целью достичь возмещения затрат к концу 2027 года и в дальнейшем поддерживать тарифы, отражающие затраты.



Имеются еще много других правовых, экологических и социальных обязательств.



После выполнения и соблюдения условий, Соглашение о гранте вступает в силу и наступает этап подписания отдельных Соглашений о совместном финансировании между Республикой Таджикистан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Азиатским банком развития (АБР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Фондом Абу-Даби по арабскому экономическому развитию (АДФД), Исламским банком развития (ИБР), Кувейтским фондом, фондом ОПЕК, Саудовским фондом развития (СФР), и другие Соглашения о софинансировании.



Условия всех этих соглашений также должны быть выполнены, чтобы международные Соглашения вступили в силу. На это отводится один год со дня вступления в силу Соглашения о гранте ВБ. Все координируется ВБ. Следует отметить, что некоторые Соглашения о совместном финансировании уже подписаны.



Первый этап Программы (2025-2029 гг), который еще не считается завершением строительства Рогунской ГЭС, состоит из четырех частей: строительные работы (стоимость 3,026 млрд. долл. США); поддержка реализации проекта (178 млн. долл.); реализация Плана действий по переселению (ПДП) и Плана восстановления средств к существованию (ПВСС) (178 млн. долл.); и гидрометеорологическая деятельность (5 млн. долл. США).



Строительные работы, которые представляют для общественности особый интерес, включают:

- проектирование/изготовление и поставка сменных рабочих колес для действующих гидроагрегатов №5 и №6, а также проектирование/изготовление, поставка и монтаж электромеханического оборудования для новых гидроагрегатов №3 и №4 с общей установленной мощностью около 1260 МВт, в том числе турбины, генераторы, регулятор частоты и другие соответствующие вспомогательные оборудования и системы. Установка сменных рабочих колес гидроагрегатов №5 и №6, другие восстановительные работы и интеграция системы управления. Для выполнения всех этих работ 30 января 2021 года был подписан Контракт с Австрийской компанией Voith Hydro GmbH & Co. KG. К настоящему времени объем выполненных работ по Контракту составляет всего 10%. Контракт впредь будет финансироваться за счет гранта ВБ (183 млн. долл. США на первом этапе) и вклада АБИИ (183 млн. долл. США на первом этапе);

- сооружение основной плотины Рогунской ГЭС до абсолютной отметки 1185 м над уровнем моря (м. н. у. м.) (высота плотины – 220 м), включая обработку соляного клина и заливку/цементацию фундамента и устоев. Для сооружения плотины высотой 335 м, 01 июля 2016 года был подписан Контракт с Итальянской компанией Salimi Impregilo S.p.A., ныне переименован в Webuild, К настоящему времени контрактный объем работ выполнен примерно на 44%. Следует особо подчеркнуть, что все капитальные затраты по строительству основной плотины покрываются исключительно за счет внутренних источников финансирования (государственный бюджет РТ и доходы ОАО Рогунской ГЭС от реализации выработанной электроэнергии). Стоимость сооружения плотины до отметки 1185 м. н. у. м. составляет 1,335 млрд. долл. США (видимо с учетом предыдущих затрат). ВБ и другие внешние доноры не будут участвовать в финансировании сооружения основной плотины;

- проведение исследования участка и стабилизация склона для правой нетипичной зоны, исследования на месте водосбросных сооружений высокого уровня 1, строительные работы на подъездных дорогах, туннелях и мостах, обводной тоннель 4, строительство правобережных цементационных галерей от уровня 1 до уровня 4 и затирка швов, и сопутствующие проектные работы. Строительство сооружений правого берега (водосбросные сооружения высокого уровня 1 и 2, водосбросы, гидравлические стальные конструкции для водосбросов), заливка швов в галереях. Выемка грунта и укрепление склона левого берега, выемка грунта под подводящий водовод и др. Развитие оставшихся сооружений на левом берегу, включая строительство и бетонирование постоянных водозаборов и др. Бетонирование сооружений для энергоблоков и отводящих туннелей. Закупка и монтаж оборудования для центральной диспетчерской и аппаратов управления для мониторинга энергоблоками 1-6. Оцененная стоимость 1,325 млрд. долл. США. Финансируется всеми источниками.



В случае успешной и в срок без задержки реализации проекта ВБ "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС" ( первый этап многофазного программного подхода при строительстве Рогунской ГЭС) будут достигнуты нижеследующие результаты:

- Строительство основной плотины до абсолютной отметки 1110 м над уровнем моря (частичное) (относительная высота плотины 145 м), сентябрь 2026 г;

- Замена рабочего колеса гидроагрегата №6, Сентябрь 2026 г.;

- Завершение строительства деривационного туннеля 4 (DT4), октябрь 2026 г.;

- Заполнение водохранилища Рогунской ГЭС до абсолютной отметки 1100 м над уровнем моря, (высота водяного столба у плотины 135 м), октябрь 2026 г.;

- Максимальный объем водохранилища при абсолютной отметке воды 1100 м. н. у. м. – 0,47 куб. км;

- Поверхностные активы, подлежащие затоплению при абсолютной отметке уровня воды 1100 м. н. у. м. – Карьера №15;

- Замена рабочего колеса гидроагрегата №5, Декабрь 2026 г.;

- Завершение строительства водосборного бассейна (plunge pool), Апрель 2028;

- Чистое сокращение выбросов парниковых газов в год (МтCO2/год) – 1,74 в среднем/год, Июнь 2028;

- Строительство основной плотины до абсолютной высоты 1185 м над уровнем моря (частичное) (относительное высота плотины 220 м), Октябрь 2028 г.;

- Заполнение водохранилища до абсолютной отметки 1175 м над уровнем моря, Октябрь 2028 г.

- Максимальный объем водохранилища при отметке уровня воды 1175 м (высота столба воды 210 м) – 2, 467 куб. км;

- Поверхностные активы, подлежащие затоплению при уровне воды 1175 м. н. у. м. – Рабочий поселок №1

- Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №4, Октябрь 2028 г.

- Завершение строительства высокоуровневого водовыпускного сооружения 1 (HLO1), Октябрь 2028 г.;

- Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №3, Январь 2029 г.

- Установленная мощность Рогунской ГЭС – 1 660 МВт, февраль 2029 г.;



Численность населения РТ с повышенной устойчивостью к климатическим рискам – 9,75 млн. чел.;

Численность населения РТ, обеспеченные доступом к электричеству – 9,75 млн. чел.;

Экспорт электроэнергии в регион Центральной Азии – 1,698 млрд. кВт. час/год.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе, РТ

20 января 2025 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737391500





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