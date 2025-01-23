Где находился Форт-Росс, - Павел Густерин

14:01 26.01.2025

Павел Густерин



Где находился Форт-Росс



Некоторые думают, что Форт-Росс был построен и существовал на территории США.



В действительности, Форт-Росс в свою бытность российской колонией никогда не находился на территории США: он был основан в 1812 году на землях индейцев, а в 1821-1841 годах, то есть до своего упразднения, находился на территории Мексики.



Дело в том, что Калифорния до 1848 г. являлась территорией Мексики, пока не была аннексирована США по Гвадалупе-Идальго мирному договору, заключенному в 1848 году по результатам Американо-мексиканской войны 1846-1848 годов.