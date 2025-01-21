 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.01.2025
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Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл АмерикуИстории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:58 27.01.2025

CNN (Cable News Network, Inc.) - телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте. Основан в 1980 году американским предпринимателем Тедом Тернером. Является подразделением CNN Global, которым владеет корпорация Warner Bros. Discovery.

Комикс - издание, в котором история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста и находится на стыке литературы и изобразительного искусства. Комиксы могут помочь людям развить навыки чтения, необходимые для понимания текстов с более высоким уровнем сложности. Графические рассказы помогают малышам развивать устную речь.

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Минкультуры Таджикистана ответило на заявление о национальной принадлежности Авиценны в публикации CNN

https://avesta.tj/
27 января 2025

Министерство культуры Таджикистана выразило свою официальную позицию в ответ на недавнюю публикацию CNN, в которой Абуали ибни Сино (Авиценна) был ошибочно назван узбекским ученым.

В ходе пресс-конференции 27 января министр культуры Матлубахон Сатториен заявила, что в данной статье допущены серьезные искажения исторических фактов. По словам министра, утверждения, озвученные в материале CNN, не имеют под собой исторической основы и представляют собой ошибочные интерпретации, игнорирующие авторитетные исторические источники.

"Это не официальная позиция соседней страны, а, скорее, безосновательные высказывания, которые могут ввести в заблуждение", - заявила Сатториен, отметив, что такие действия требуют решительной реакции, однако в рамках дипломатического этикета.

Министр подчеркнула, что Абуали ибни Сино является выдающимся ученым и культурным деятелем, чье наследие имеет международное значение и, безусловно, принадлежит всему человечеству, а не какой-либо одной нации.

"Его научный вклад и философские труды имеют мировое признание и долгие века были важной частью таджикской и мировой науки", - добавила она.

Матлубахон Сатториен также выразила уверенность в том, что таджикские ученые и исследователи, обладая глубокими знаниями в области истории и культуры, смогут дать научно обоснованный ответ тем, кто пытается присвоить культурное и научное наследие нации.

Министр подчеркнула важность объективного подхода к историческим личностям и предупредила международные СМИ о необходимости тщательной проверки материалов, касающихся исторических фактов.

В завершение, министр культуры призвала все заинтересованные стороны проявлять уважение к исторической правде и соблюдать высокие стандарты в публикации информации, которая имеет значение для национальной идентичности и международных отношений.

Ранее CNN выдвинула версию, что открытие Америки Самым значительным из них было путешествие Христофора Колумба, которое, однако, возникло из-за неправильного толкования астрономических расчетов Аль-Фергани. Эта ошибка в конечном итоге привела к первой экспедиции в Америку.

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Научное наследие Востока: вклад великих мыслителей в мировой прогресс в статьях CNN

https://aktualno.uz/
22.01.2025

История науки богата именами ученых, чьи открытия оказали неизгладимое влияние на развитие человечества. Их достижения в математике, астрономии, географии и медицине стали фундаментом для современных технологий и открытий. CNN в своих публикациях подчеркивает значимость вклада этих великих мыслителей. Легендарные ученые, такие как Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни и Абу Али Ибн Сина, своими трудами вдохновляли поколение за поколением.

Мухаммад Хорезми, широко известный как отец алгебры, заложил основы современной математики.

"Хорезми, гениальный узбекский ученый, заложил основы современной математики", - заявляет CNN.

Его труд "Аль-Китаб аль-Мухтасар фи Хисаб аль-Джабр ва аль-Мукабала" стал основой для развития технологий, которыми мы пользуемся каждый день.

Ахмад Фергани, преуспев в астрономии, математике и географии, оставил глубокий след как в истории науки, так и в исламской цивилизации. Его труды в астрономии и математике стали ярким примером достижений Золотого века ислама.

"Среди выдающихся астрономов, добившихся успеха в этой области, был средневековый узбекский ученый Абуль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир аль-Фаргани, известный в Европе как Альфраганус. Ахмад Фергани внес неоценимый вклад в развитие астрономии, математики и географии", - подчеркивает CNN.

Другой значимой фигурой является Абу Райхан Беруни. Его открытия, включая гипотезу о вращении Земли и измерение ее диаметра, остаются фундаментальными для науки.

"Абу Райхан Беруни, великий узбекский ученый, чьи открытия стали мостом между античным наследием и современностью", - отмечает CNN.

Его труды стали символом перехода от античного наследия к современным научным открытиям.

Не менее значим вклад Абу Али Ибн Сины, известного на Западе как Авиценна. Его труд "Канон врачебной науки" веками оставался основным медицинским руководством и изменил подход к медицине.

"Этот узбекский ученый подарил миру бессмертный "Канон врачебной науки"", - отмечает CNN.

Все эти достижения и наследие великих ученых находят свое отражение и популяризацию благодаря Центру исламской цивилизации, созданному по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Таким образом, наследие Ахмада Фергани, Мухаммада Хорезми, Абу Райхана Беруни и Абу Али Ибн Сины, подчеркнутое в статьях CNN, свидетельствует о значимости Узбекистана как центра науки и культуры, повлиявшего на развитие всего человечества.

Узнайте больше о культурном и академическом наследии Узбекистана здесь.

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СМИ США заговорили о заслугах узбекского ученого в открытии Америки

https://upl.uz/
21-01-2025

Известное американское СМИ CNN выпустило статью о великом узбекском ученом Аль-Фергани. В статье рассказывается о влиянии Аль-Фергани на науку и его достижениях. Также в статье отмечается о роли Фергани в открытии Америки.

Корреспондент UPL приводит интересные моменты из статьи CNN:

Аль-Фергани, выдающийся узбекский ученый IX века, внес решающий вклад в Золотой век знаний ислама. Преуспев в астрономии, математике и географии, он обеспечил себе место как в истории науки, так и в истории исламской цивилизации.

Влияние Аль-Фергани и его открытий ощущалось на протяжении столетий, вдохновляя ученых на новые путешествия, которые оставили глубокий след в мировой истории. Самым значительным из них было путешествие Христофора Колумба, которое, однако, возникло из-за неправильного толкования астрономических расчетов Аль-Фергани. Эта ошибка в конечном итоге привела к первой экспедиции в Америку.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737975480


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