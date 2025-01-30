Два лайф-хака из Египта января-2025, - Павел Густерин

22:01 31.01.2025

Павел Густерин



Два лайф-хака из Египта января-2025



1. Египтяне перестали принимать купюры иностранных валют, выпущенные до 2000 г.!



2. Музеи принимают оплату только по карте Visa! Известно, что российские карты в Египте не работают, поэтому придется или открыть карту в каком-нибудь местном банке, или каждый раз договариваться с каким-нибудь египтянином, чтобы он оплатил твой билет по своей карте, а ты ему тут же отдаешь наличными.



NB. Сдачи не будет, поэтому заранее приготовь нужную сумму в местной валюте, чтобы не задерживать человека своими расчетами и не расстраиваться из-за переплаты.