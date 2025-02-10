|Азиада-2025. Хоккей. В полуфинале сыграют Казахстан - Китай и Южная Корея - Япония
02:50 12.02.2025
В четвертьфинальном матче в рамках зимних Азиатских игр сборная Казахстана разгромно всухую обыграла Гонконг со счетом 24:0.
В полуфинале соперником казахстанцев стала сборная Китая, которая одержала победу над Тайбэем 7:2.
Встреча состоится 13 февраля. Начало матча в 07:00 по времени Астаны.
Второй полуфинал: Южная Корея - Япония.
Результаты четвертьфинала:
Казахстан - Гонконг - 24:0
Южная Корея - Кыргызстан - 20:0
Китайская Народная Республика - Китайский Тайбэй - 7:2
Япония - Таиланд - 15:2
Полуфинал 13 февраля:
Казахстан - Китайская Народная Республика
Южная Корея - Япония
https://wrs.harbin2025.com/