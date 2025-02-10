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Азиада-2025. Хоккей. В полуфинале сыграют Казахстан - Китай и Южная Корея - Япония
02:50 12.02.2025

В четвертьфинальном матче в рамках зимних Азиатских игр сборная Казахстана разгромно всухую обыграла Гонконг со счетом 24:0.

В полуфинале соперником казахстанцев стала сборная Китая, которая одержала победу над Тайбэем 7:2.

Встреча состоится 13 февраля. Начало матча в 07:00 по времени Астаны.

Второй полуфинал: Южная Корея - Япония.

Результаты четвертьфинала:
Казахстан - Гонконг - 24:0
Южная Корея - Кыргызстан - 20:0
Китайская Народная Республика - Китайский Тайбэй - 7:2
Япония - Таиланд - 15:2

Полуфинал 13 февраля:
Казахстан - Китайская Народная Республика
Южная Корея - Япония

https://wrs.harbin2025.com/

Источник - ЦентрАзия
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