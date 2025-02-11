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Первый в истории Европы корановедческий труд, - П.В.ГустеринПервый в истории Европы корановедческий труд, - П.В.Густерин
01:20 13.02.2025

П.В. Густерин

Первый в истории Европы корановедческий труд

Николай Кузанский в 1460 г., будучи под впечатлением взятия Константинополя турками семью годами ранее, составил сочинение "De cribralione Alchorani" ("О просеивании Корана").

В этом сочинении, ставшем первым в истории Европы корановедческим трудом, автор указал на близость учений христианства и ислама.

Первое издание было осуществлено в г. Базель в 1565 г.

В 2023 г. в СПб. в 3-х томах вышел в свет первый перевод этого сочинения с латыни на русский.

Автор перевода - Ю.Е. Смирнов.

ПЕРЕВОД ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ И МОЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ИСАА ПРИ МГУ КИРИЛЛА ИВАНОВИЧА НИКОНОВА.

АННОТАЦИЯ

Главный представитель философии эпохи Северного Возрождения исследует Коран, выделяя то общее, что есть у ислама и католицизма, и подчеркивая их принципиальные различия. "О просеивании Алькорана" - выдающийся памятник латинской мысли, красноречиво свидетельствующий о непростом диалоге Востока и Запада, мусульманства и христианства. Между тем теологические и философские построения Николая выходят далеко за рамки "сравнительного анализа религий" и "критического осмысления Алькорана", и его произведение является отражением его собственной - устремленной к платоническим истокам - доктрины.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739398800


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