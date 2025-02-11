Первый в истории Европы корановедческий труд, - П.В.Густерин

01:20 13.02.2025

П.В. Густерин



Первый в истории Европы корановедческий труд



Николай Кузанский в 1460 г., будучи под впечатлением взятия Константинополя турками семью годами ранее, составил сочинение "De cribralione Alchorani" ("О просеивании Корана").



В этом сочинении, ставшем первым в истории Европы корановедческим трудом, автор указал на близость учений христианства и ислама.



Первое издание было осуществлено в г. Базель в 1565 г.



В 2023 г. в СПб. в 3-х томах вышел в свет первый перевод этого сочинения с латыни на русский.



Автор перевода - Ю.Е. Смирнов.



ПЕРЕВОД ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ И МОЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ИСАА ПРИ МГУ КИРИЛЛА ИВАНОВИЧА НИКОНОВА.



АННОТАЦИЯ



Главный представитель философии эпохи Северного Возрождения исследует Коран, выделяя то общее, что есть у ислама и католицизма, и подчеркивая их принципиальные различия. "О просеивании Алькорана" - выдающийся памятник латинской мысли, красноречиво свидетельствующий о непростом диалоге Востока и Запада, мусульманства и христианства. Между тем теологические и философские построения Николая выходят далеко за рамки "сравнительного анализа религий" и "критического осмысления Алькорана", и его произведение является отражением его собственной - устремленной к платоническим истокам - доктрины.