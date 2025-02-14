Американский залив, потому что Трамп - двоечник, - Павел Густерин

14:51 16.02.2025

Павел Густерин



Американский залив, потому что Трамп - двоечник



Трамп с чего-то взял, что если переименовать Мексиканский залив в Американский, то это будет воспринято как переименование в честь США.



Здесь видно желание Трампа снова кольнуть одного из своих ближайших соседей. Не переименовал же он самое большое в мире море, Саргассово, также омывающее берега США, в Американское.



Вообще-то Америка - часть света, на территории которой находится и Мексика.



Вот если бы Трамп решил переименовать этот залив в Техасский, или Луизианский, или Флоридский, тогда все было бы понятно однозначно.



Каждое государство на издаваемых им картах может наносить такие название, которые сочтет нужным. Поэтому, кроме тех, кто заглядывает Трампу в рот, его решение никакого значения не имеет.



Почему-то никто ему не подсказал, что существует также Канадский арктический архипелаг...