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Американский залив, потому что Трамп - двоечник, - Павел ГустеринАмериканский залив, потому что Трамп - двоечник, - Павел Густерин
14:51 16.02.2025

Павел Густерин

Американский залив, потому что Трамп - двоечник

Трамп с чего-то взял, что если переименовать Мексиканский залив в Американский, то это будет воспринято как переименование в честь США.

Здесь видно желание Трампа снова кольнуть одного из своих ближайших соседей. Не переименовал же он самое большое в мире море, Саргассово, также омывающее берега США, в Американское.

Вообще-то Америка - часть света, на территории которой находится и Мексика.

Вот если бы Трамп решил переименовать этот залив в Техасский, или Луизианский, или Флоридский, тогда все было бы понятно однозначно.

Каждое государство на издаваемых им картах может наносить такие название, которые сочтет нужным. Поэтому, кроме тех, кто заглядывает Трампу в рот, его решение никакого значения не имеет.

Почему-то никто ему не подсказал, что существует также Канадский арктический архипелаг...

Источник - ЦентрАзия
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