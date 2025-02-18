|Фильм "Красный шелк" - подобие фильма "Транссибирский экспресс", - Павел Густерин
15:21 19.02.2025
Павел Густерин
Фильм "Красный шелк" - подобие фильма "Транссибирский экспресс"
Рекламируемый фильм "Красный шелк" - попытка повторить успех советского фильма "Транссибирский экспресс", снятый на киностудии "Казахфильм" в 1977 г.
21 февраля 2025 г. - 13 лет со дня смерти режиссера фильма "Транссибирский экспресс", заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Эльдора Магоматовича Уразбаева.
Снявшийся в главной роли народный артист Казахской ССР Асанали Ашимович Ашимов, удостоенный после выхода этого фильма звания народного артиста СССР, в возрасте 87 лет жив до сих пор, дай Бог ему здоровья.