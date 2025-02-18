Фильм "Красный шелк" - подобие фильма "Транссибирский экспресс", - Павел Густерин

15:21 19.02.2025

Павел Густерин



Фильм "Красный шелк" - подобие фильма "Транссибирский экспресс"



Рекламируемый фильм "Красный шелк" - попытка повторить успех советского фильма "Транссибирский экспресс", снятый на киностудии "Казахфильм" в 1977 г.



21 февраля 2025 г. - 13 лет со дня смерти режиссера фильма "Транссибирский экспресс", заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Эльдора Магоматовича Уразбаева.



Снявшийся в главной роли народный артист Казахской ССР Асанали Ашимович Ашимов, удостоенный после выхода этого фильма звания народного артиста СССР, в возрасте 87 лет жив до сих пор, дай Бог ему здоровья.