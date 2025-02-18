Рецензию на книгу узбекского поэта У. Азима. Антропология страха в контексте "национализма интеллигентов"

15:48 19.02.2025

"So‘ngso‘zlar" ("Послесловие") - мемуары узбекского народного поэта Усмона Азима, изданы в 2020 году издательством "Ilm-ziyo-zakovat". Усмон Азим - узбекский поэт, драматург и кинодраматург. Родился в 1950 году в селе Газа Байсунского района Сурхандарьинской области. В 1972 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Работал журналистом в различных газетах и на республиканском радио (1976-1989). Затем занимал должности сектора, главного консультанта, государственного советника первого президента Узбекистана И. Каримова (1991-1994). С 2003 года работает литературным работником в Узбекском национальном академическом драматическом театре. В 2000 году получил звание "Народный поэт Узбекистана".



Писать немного запоздавшую рецензию на прекрасную книгу немного неэтично, но это необходимо. Мне кажется, что культура периферии живет другими временными рамками - прошлое не отпускает настоящее. Часто это прошлое и является нашим травмирующим настоящим. Наверно поэтому травма прошлого плавно перетекает в "вечное" настоящее, оно длится нестерпимо долго. В этом и проявляется невообразимая легкость травмы бытия, которая выражается страхом. Бесконечным страхом, воплощающегося в разные причудливые формы интеллектуального насилия. Мемуары поэта Усмона Азима- это травма, которая еще не пережита. Она постоянна пульсирует. До неприличия актуальна. Герметична закрыта и воспроизводит страх среди узбекских творческих людей. Усмон Азим начинает с воспоминаний своего детства, которое пришлось на 50-е годы. Во введении он подробно описывает сцену кураша (стр. 3-22) - узбекского национального спорта схожего с дзюдо. Для него кураш- это борьба с жизнью за выживание, и это выживание травмирует, порождая страх проигрыша. Он вспоминает молодого борца Темир полвона - местную знаменитость, который спустя многие годы постарел и потерял все. В борце он видит себя беспомощного, но боровшегося, не освободившегося от травм и немного смирившегося с жизнью. Его волнует и тревожит страх - страх за будущее узбекской литературы. За себя он не боится. Боится за будущее узбекской нации. У него сильно выражен "национализм интеллигента" - невыраженный политически, осторожный и мягкий. Временами интернациональный и рефлексирующий национализм, травмирующий и тупиковый.



Мемуары разделены на 17 глав. Нельзя пересказать всю книгу, да и не нужно. Мемуары вещь сложная. Особенно если автор поэт и писатель одновременно. Усмон Азим ироничен, излишне осторожен. Поэт остро пережил эпоху перестройки. Чрезвычайно недоволен постсоветским Узбекистаном. Его ожидания не оправдались в эпоху независимости. В тексте чувствуется эскапизм в культуру. Ищет свои корни, особенно культурные и исторические. Поиск корней ведет его к отрицанию советского прошлого. И в то же время вдвойне отрицает актуальное настоящее - рыночный механизм, упадок узбекской культуры и т.п.



Работа на государственных должностях сделала его осторожным. В его письме постоянно наблюдается осторожность. Текст полон намеками на некие личности. Например, в 60-е годы Узбекистаном правил писатель Шараф Рашидов. Ш. Рашидов постоянно пытался напечатать свои труды. В одном из обсуждений его книги в Союзе писателей Узбекистана против Рашидова выступил известный узбекский писатель Абдулла Каххар (стр. 303-305). Остальные писатели поддержали Ш. Рашидова, чтобы не потерять свои "теплые места". Усмон Азим ни разу не называет имя Ш. Рашидова, вместо его фамилии использовал слово Руководитель.Таких примеров в книге много. В постсоветском Узбекистане до сих пор есть страх - страх перед руководителями и исторической правдой. Возможно, поэтому историческая травма актуальна в наших узбекских реалиях.



Мемуары ценны тем, что отдельные главы посвящены крупным узбекским поэтам Шавкату Рахмону (6-я глава), Рауфу Парфи (9-я глава); театральному режиссеру Баходиру Йулдашеву (11-я глава), писателю Шукуру Холмирзаеву (13-я глава). Всех своих знакомых вспоминает с нежностью и трепетом. Вспоминает особенно 80-90-е годы - это период расцвета своеобразного доброго узбекского поэтического "национализма", который имел антисоветский характер. Они боролись за статус узбекского языка. Писали стихи, их печатали, их узнавали на улицах. Когда закончился этот добрый поэтический период или "национализм интеллигентов", Усмон Азим тоже потерял себя. Он, как и другие его современники - диссиденты и молчаливые "антисоветчики" приспособленцы, не принял новые реалии постсоветского Узбекистана. Из упомянутых крупных поэтов все почти ушли из жизни, или уже заграницей. Наверно поэтому мемуары не затрагивают постсоветский период. Усмон Азим застрял в 80-90-х годах. Для него не существует времени после 1991 года. Его мемуары - это застрявший в неприглядном настоящем человек, который не знает, что делать. Остается только рефлексировать над прошлым, и вызывать духов умерших поэтов. Интересно, что в 90-е годы известный узбекский театральный режиссер предлагал ему сыграть Гамлета. По его словам, он даже начинал репетировать. Но потом отказался сыграть эту роль. Советское последнее творческое поколение - это Гамлеты, которые не сыграли свою роль на исторической сцене.



Узбекская современная периферийная литература обречена пока что воспроизводить травмы прошлого и повторять, как мантру, достижения советской и антисоветской "уже" несуществующей узбекской культуры -существующей в качестве травмы, активно созерцающей саму себя.



Алимджанов Бахтиер Абдихакимович,

к.и.н., с.н.с. Национального центра археологии

Академии наук Республики Узбекистан

E-mail: balimdjanov@gmail.com