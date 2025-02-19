В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана

14:58 20.02.2025

Взгляд.uz

6 февраля



В социальных сетях появилась информация о том, что уникальные "Дома специалистов" на улице Бешагач в Taшкенте отсутствуют в новом перечне объектов культурного наследия.



Проблему отсутствия "Домов специалистов" в новом списке недвижимого имущества и новом перечне объектов культурного наследия подняли авторы историко-культурологического проекта о старом Ташкенте Tashkent Retrospective.



"Кроме их архитектурных достоинств, олицетворяющих вкусы и моду на градостроительство своего периода, они имеют оригинальный архитектурный декор. Кроме того, дома, в которых жили знаменитые деятели науки, искусства и литературы, важны как исторические объекты", – подчеркнул Кузиев.



В ответ на вопрос о том, по какой причине "Дома специалистов" не вошли в первый список культурного наследия Узбекистана, эксперт заверил, что в настоящее время оба "Дома специалистов", расположенных по адресу: улица Бешагач, № 16 и № 18, включены в репрезентативный список объектов культурного наследия.



"Сейчас сотрудники Агентства культурного наследия проводят необходимые обследования и паспортизацию для включения "Домов специалистов" в национальный список культурного наследия Узбекистана", – отметил он.



