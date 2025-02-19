|В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:58 20.02.2025
Взгляд.uz
6 февраля
В социальных сетях появилась информация о том, что уникальные "Дома специалистов" на улице Бешагач в Taшкенте отсутствуют в новом перечне объектов культурного наследия.
Проблему отсутствия "Домов специалистов" в новом списке недвижимого имущества и новом перечне объектов культурного наследия подняли авторы историко-культурологического проекта о старом Ташкенте Tashkent Retrospective.
"Кроме их архитектурных достоинств, олицетворяющих вкусы и моду на градостроительство своего периода, они имеют оригинальный архитектурный декор. Кроме того, дома, в которых жили знаменитые деятели науки, искусства и литературы, важны как исторические объекты", – подчеркнул Кузиев.
В ответ на вопрос о том, по какой причине "Дома специалистов" не вошли в первый список культурного наследия Узбекистана, эксперт заверил, что в настоящее время оба "Дома специалистов", расположенных по адресу: улица Бешагач, № 16 и № 18, включены в репрезентативный список объектов культурного наследия.
"Сейчас сотрудники Агентства культурного наследия проводят необходимые обследования и паспортизацию для включения "Домов специалистов" в национальный список культурного наследия Узбекистана", – отметил он.
Информация по дому специалистов в Ташкенте
Алимджанов Бахтиер
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Национального центра археологии АН РУз
"Это не наш стиль, это уже упадничество, архитектура Рима" (про дома Специалистов в Ташкенте)
В 2024-2025 гг. в соцсетях много писали и говорили про дома специалистов. Особенно про дом специалистов на Бешагаче. Ниже даю выписки из Стенографического отчета II Республиканского съезда Союза архитекторов Узбекистана, проходивший в Ташкенте в 1938 г., касающиеся этих домов. Стенографические отчеты дают интересные сведения по значимым архитектурным объектам г. Ташкента.
"Дома специалистов Наркомзема и Горсовета. Недостаточно экономично разработанные ячейки, функционально неправильная структура квартиры, отрыв от соцреализма в архитектурном образе. Навязанный дворцовый образ дома специалистов Наркомзема при низком культурном уровне деталей, ложное формотворчество подменяет искание образов национального Востока (смотрите капитель здания). Цитата по источнику: Национальный архив Узбекистана. Ф. Р-2532. Оп. 1. Д. 4 (Стенографический отчет II Республиканского съезда Союза архитекторов Узбекистана. 1938 г.). Л. 222.
В частности работа А. Павлова. Я очень уважаю его, но скажу, что такое проектирование как вот это здание - это не наш стиль, это уже упадничество, архитектура Рима. Здесь эффект декоративный и только. Мы будем строить в этом месте дом Наркомхоза, и я говорю, что какую архитектуру не применять для дома Наркомата, все равно не перекричит здания стоящего рядом. Вы максимум применили всяких средств для того, чтобы выделить ваше здание. Это неправильная тенденция, о которой говорили на 3-ем пленуме. Мы делаем улицу и каждый проектант хочет сделать так, чтобы его здание доминировало над прочими. Это буржуазный метод. Цитата по источнику: Национальный архив Узбекистана. Ф. Р-2532. Оп. 1. Д. 4 (Стенографический отчет II Республиканского съезда Союза архитекторов Узбекистана. 1938 г.). Л. 281-283.
Насчет дом Наркомзема: в отношении углов мы имели много вариантов - около 10 и они были даны в таком пышном виду, так требовал заказчик. Я (то есть архитектор А. Павлов) нисколько не виноват, что получился такой пышный дом. Цитата по источнику: Национальный архив Узбекистана. Ф. Р-2532. Оп. 1. Д. 4 (Стенографический отчет II Республиканского съезда Союза архитекторов Узбекистана. 1938 г.). Л. 290-292.