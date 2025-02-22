Невеста как товар или Культ целомудрия женщин

14:09 24.02.2025

Жених подал в суд на семью невесты после первой брачной ночи. Культ целомудрия женщин в Таджикистане



Невеста – не девственница! С таким обвинением таджикистанец обратился в суд. Иск он подал на родителей жены и потребовал вернуть все потраченные на свадьбу деньги. Суд ему отказал. В традиционном таджикском обществе существует культ целомудрия: здесь неприемлемы добрачные интимные связи, и если в первую брачную ночь жених не увидел доказательств невинности невесты, то ее публично выставляют за дверь.



"Со мной работал мой земляк. Разговорились как-то с ним, я сказал, что ищу невесту, и он предложил познакомиться с его сестренкой, 22-летней Хосият (имя изменено). Она была в Таджикистане, поэтому я вернулся на родину, чтобы увидеться с девушкой. Мы встретились всего раз, понравились друг другу, и я отправил в ее дом сватов. Наша свадьба состоялась 20 сентября 2024 года", – рассказал Сухроб.



В первую брачную ночь Сухроб "уличил невесту в порочности". По его утверждениям, оказалось, что она не девственна. Мужчина потребовал объяснений от своей жены, но та сказала, что "позже все объяснит".



"Спустя почти месяц Хосият призналась мне, что над ней надругался ее родной дядя, когда она училась еще в школе, но она об этом случае никому не рассказывала. Это признание я записал на видео", – заявил муж.



Судмедэкспертиза на предмет девственности



Все это время его жена проживала с ним. Молодой человек также настоял на том, чтобы Хосият прошла судмедэкспертизу, чтобы установить "как давно это было". В заключении республиканского центра судебно-медицинской экспертизы (тест на девственность Хосият прошла 19 октября 2024 года) говорится, что установить сроки давности повреждения девственной плевы не представляется возможным.



Сухроб позвонил отцу Хосият и рассказал ему о ситуации. "Тесть выслушал меня, сказал, что заберет дочь и умолял не позорить их. Он пообещал, что вернет 50 тысяч сомони. Я согласился", – рассказал Сухроб. Всего, по его словам, на свадьбу и приданое он потратил 60 000 сомони (5500 долларов).



Однако, продолжил он, родные жены так и не сдержали обещания. "Тогда я обратился в суд с иском о взыскании с семьи жены денег, которые я потратил на свадьбу, приложил видео признания и результаты судмедэкспертизы. А в ответ они подали иск о возмещении компенсации морального вреда за поруганную честь и достоинство, потому что я якобы оклеветал их дочь", – возмутился собеседник.



В ответном иске семья невесты обвинила жениха в клевете и потребовала взыскать с него 10 000 сомони в качестве компенсации морального вреда.



Журналист созвонился с отцом Хосият, то тот отказался от общения с прессой.



Сухроб рассказал, что в начале февраля районный суд вынес решение в пользу семьи Хосият. "Теперь получается, что я им должен 10 000 сомони. Где я их возьму? У меня мать после этого случая заболела и попала в больницу", – говорит он.



Молодой человек корит себя за то, что не настоял на том, чтобы Хосият еще до свадьбы не прошла тест на девственность.



Унизительная процедура



Обязательное медицинское освидетельствование пар, желающих вступить в брак, чтобы исключить наличие генетических заболеваний, гепатита и ВИЧ, в Таджикистане проводится с 2016 года. Тогда же по желанию проводится и тест на девственность – его делают исключительно в республиканском центре судебно-медицинской экспертизы в Душанбе. Ежегодно такой тест, по официальным данным, проходят как минимум 500 девушек.



В традиционном таджикском обществе существует культ целомудрия: здесь неприемлемы добрачные интимные связи, и если в первую брачную ночь жених не увидел доказательств невинности невесты, то ее с позором выставляют за дверь. Поэтому зачастую сторона жениха настаивает на том, чтобы невеста до свадьбы проходила эту процедуру, которую называют унизительной, и не раз призывали Таджикистан отменить такую практику.



Гендерный специалист Лариса Александрова считает, что институт девственности и проверка девушек на целомудрие перед браком является "вредной практикой".



Она обратила внимание на то, что Таджикистан как участник семи основных международных договоров в сфере прав человека обязуется осуждать практики, которые приводят к нарушению прав женщин, к дискриминации женщин и девушек, принимать законы, защищающие женщин от таких дискриминационных практик, и наказывать виновных.



"Об этом четко говорит статья 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Такая практика еще называется вредной практикой", – подчеркнула она.



Иинститут брака должен строиться на доверии обеих сторон и взаимоуважении, также на соблюдении прав и мужчины, и женщины.



"Если мужчина требует от девушки, чтобы она была девственной, тогда он сам также должен доказать свою невинность. Это, конечно, звучит немного конфузно, но если мы хотим верности, то и сами должны соответствовать своим требованиям", – говорит Александрова.



Гименопластика как "способ спасения от позора"



Из-за устоявшихся традиций и общественного осуждения в Таджикистане девушки часто прибегают к гименопластике – операции по восстановлению целостности девственной плевы. По словам гинеколога одной из столичных клиник, которая согласилась общаться конфиденциально, это востребованная процедура в стране. Минимальная стоимость операции – 300 долларов.



"Это простая и безопасная процедура, выполняют ее за несколько дней до предполагаемой даты свадьбы в любом гинекологическом кабинете. Операция проводится под местной анестезией", – сообщила собеседница.



Лариса Александрова считает, что операция по восстановлению девственности – это последствия применения патриархальных устоев общества только к девушкам до брака.



"Исходя из такой позиции, девушку в браке видят как товар, предмет продолжения рода и сексуального использования, но не как личность. То есть рассматривается не девушка как личность, ее образование, черты характера, знания, а только интимная сторона вопроса", – говорит она.



"Тесты приводят к росту числа самоубийств среди женщин"



В Таджикистане были случаи, когда уличенные в "порочности" невесты шли на самоубийства. В 2017 году 18-летняя девушка наложила на себя руки после того, как в первую брачную ночь муж обвинил ее в том, что она – не девственница. Она убеждала его, что это не так, но муж ей не поверил и дважды возил ее на проверку.



Он требовал от супруги "сказать правду" и не верил результатам теста. В итоге мужчина решил выгнать жену из дома, но девушка выпила уксус, а позже скончалась.



Суд приговорил мужа женщины к семи годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги.



В 2019 году в Дангаре местный житель избил свою невесту за "отсутствие девственной плевы". Девушка обратилась в суд и потребовала уже от бывшего мужа компенсации морального ущерба в размере 50 000 сомони. Девушка говорит, что до свадьбы и после обвинений мужа четырежды прошла проверку на девственность. Несмотря на то, что эксперты установили, что она до сих пор девственна, в суде она не смогла добиться справедливости.



"Существует множество мифов о девственной плеве, например, что ее разрыв обязательно сопровождается сильной болью или обильным кровотечением. В действительности некоторые девочки рождаются без девственной плевы, а у других она может быть очень хорошо растяжима, не надорваться даже при половом контакте", – говорит гинеколог одной из столичных клиник.



По словам правозащитницы, гендерного специалиста Ларисы Александровой, еще в 2018 году, когда правительство Таджикистана в очередной раз отчитывалось о соблюдении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Комитет ООН рекомендовал искоренить практику "проверок на девственность", что приводит к росту числа самоубийств среди молодых женщин. Но эта рекомендация до сих пор остается неисполненной.