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Поляки-интеллектуалы о названии Украина , - Павел ГустеринПоляки-интеллектуалы о названии "Украина", - Павел Густерин
14:28 24.02.2025

Павел Густерин

Поляки-интеллектуалы о названии "Украина"

Российский историк польского происхождения Зигмунт Глогер (1845–1910) в конце XIX в. в своей книге "Geografia historyczna ziem dawnej Polski" ("Историческая география земель древней Польши"), впервые изданной в Кракове в 1900 г., подвел итог этимологических изысканий по названию "Украина".

Предлагаемый перевод с комментариями переводчика той части главы названной книги "Wojewоdztwo Kijowskie" ("Киевское воеводство"), которая касается этого вопроса, на русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по книге: Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Krakow, 1903, s. 250.

ПЕРЕВОД

Здесь мы должны указать, что на самом деле означало слово "Украина" и к каким землям оно применялось.

Слово "Украина", – говорит Бартошевич [1], – можно очень легко объяснить его происхождением. Украина – это любая земля в стране, то есть на краю, на границе государства.

В 1350 г. епископ Куявский [2] дал это название округу, расположенному на границе тевтонских земель [3], на краю Добжинской земли [4].

Название "Украина", применявшееся к Киевской земле с момента ее окончательного присоединения в 1471 г. [5] к Литве [6], никогда не носило официального характера и означало лишь "пограничье", "южный край", то есть территории Великого Княжества Литовского со стороны ордынцев [7].

Впервые официально оно было использовано спустя 20 лет после присоединения Киевской области [8] к [Польской] Короне [9] в названии знаменитого Акта 1589 года "Распоряжение о части Низинной и Украине", однако и здесь всего лишь как общее название, а не политическое или официальное наименование провинции [10].

Верещинский [11], епископ Киевский, при Сигизмунде III [12], вероятно, был первым, кто использовал название "Украина" в более точном значении.

А. Яблоновский [13] говорит, что с этого времени название "Украина" в своем широком значении стало пониматься во внутренних пределах [Польской] Короны и Литвы как обширная, почти бескрайняя земля, простирающаяся за Случью [14] и Мурачвой [15], то есть за естественными границами Волыни [16] и Подолии [17], в бассейнах рек Днепра и Буга вплоть до Муравского шляха [18] и Очаковских [19] степей, которая была присоединена к [Польской] Короне по Унии 1569 года [20].

КОММЕНТАРИИ
[1] Юлиан Бартошевич (1821–1870) – российский историк польского происхождения.
[2] Матиас из Палука (1285–1368) – польский религиозный деятель, епископ Куявский в 1324–1364 гг.
[3] Территория Тевтонского ордена, сложившаяся на завоеванных тевтонскими рыцарями землях пруссов в результате Северных крестовых походов.
[4] Добжинская земля – историко-этнографическая область в центральной Польше.
[5] В 1471 г. Киевское княжество было упразднено великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком.
[6] Великое Княжество Литовское.
[7] Речь идет о подданных Большой Орды, образовавшейся в 1433 г. как правопреемник Золотой Орды, а также о подданных Крымского ханства, образовавшегося в 1441 г. как осколок Золотой Орды.
[8] Киевская земля в составе Великого Княжества Литовского.
[9] Великое Княжество Литовское и Королевство Польское по унии, заключенной в Люблине в 1569 г., объединились в государство Речь Посполитая.
[10] Воеводства Речи Посполитой на территории Украины входили в состав Малопольской провинции.
[11] Иосиф Верещинский (1530–1598) – католический епископ Киевский, писатель.
[12] Сигизмунд III Ваза (1566–1632) – король польский и великий князь литовский.
[13] Александр Валериан Яблоновский (1829–1913) – российский историк и этнограф польского происхождения.
[14] Случь – название реки.
[15] Мурачва – название реки.
[16] Волынь – историко-географическая область.
[17] Подолия – историко-географическая область.
[18] Муравский шлях – главная дорога между Московской Русью и Крымским ханством.
[19] Очаков – крепость на берегу Черного моря.
[20] Люблинская уния.

Источник - ЦентрАзия
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