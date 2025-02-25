Есть ли шансы у стран Центральной Азии принять Кубок Азии по футболу 2031 года?

13:13 25.02.2025 С кем Кыргызстан будет конкурировать за право провести Кубок Азии-2031?

25 фев 2025



"Sport АКИpress" - Кыргызский футбольный союз 24 февраля заявил о том, что Кыргызстан совместно с Узбекистаном и Таджикистаном планирует принять Кубок Азии по футболу 2031 года.



Соответствующая заявка была отправлена в Азиатскую футбольную конфедерацию. Информация о стадионах, которые примут матчи турнира, будет предоставлена позже.



"Полный процесс подачи заявки на проведение Кубка Азии состоит из нескольких этапов и займет определенное время. АФК определит хозяина турнира в 2026 году", - говорится в сообщении КФС.



Помимо совместной заявки Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана также принять турнира 2031 года по отдельности хотят Кувейт, Индонезия и ОАЭ.



Индонезия объявила о своем намерении принять Кубок Азии-2031 11 декабря 2024 года. Страна уже принимала турнир 2007 года, но совместно с Малайзией, Таиландом и Вьетнамом. В ноябре-декабре 2023 года Индонезия принимала чемпионат мира среди игроков не старше 17 лет.



30 декабря 2024 года заявку на проведение Кубка Азии 2031 года подал Кувейт. Страна проводила турнир в 1980 году, когда сама его и выиграла, разгромив Корею в финале со счетом 3:0. В декабре прошлого года Кувейт принимал Кубок персидских стран с участием 8 сборных.



21 февраля Футбольная ассоциация ОАЭ подала официальную заявку на проведение Кубка Азии-2031. Эмираты уже дважды принимали у себя главное международное футбольное соревнование Азии - в 1996 и 2019 годах.



Прием заявок будет закрыт 28 февраля.



Стоит отметить, что при выборе страны-хозяйки Кубка Азии есть неписанное правило о чередовании между странами западной и восточной зоны. В 2007 году турнир совместно принимали Индонезия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам, в 2011 году - Катар, в 2015 году - Австралия, в 2019 году - ОАЭ, в 2024 году - Катар. В 2027 году турнир пройдет в Саудовской Аравии. В 2023 году Кубок Азии должен был пройти в Китае, но был отложен на год и перенесен в Катар из-за пандемии коронавируса.



Если это правило будет действовать, то у заявок Кувейта и ОАЭ не так много шансов.







Узбекистан может принять Кубок Азии 2031 года

https://uz24.uz/

25 Февраль, 2025



Футбольная ассоциация Узбекистана сообщила, что Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан совместно подали заявку в АФК на проведение Кубка Азии 2031 года.



Совместная инициатива



Как отмечается на официальной странице Ассоциации, Азиатская футбольная конфедерация начала рассматривать кандидатов на проведение Кубка Азии 2031 года – самого престижного футбольного турнира континента. Футбольные федерации Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана выдвинули совместную заявку, выразив уверенность в успешном проведении турнира на высоком уровне.



Достаточно ли возможностей для реализации?



"На сегодняшний день Узбекистан вместе с соседними странами полностью готов принять престижное соревнование. В таких городах, как Ташкент, Наманган, Фергана и Карши, стадионы приведены в соответствие с международными стандартами. Кроме того, за последние годы в регионе были успешно проведены чемпионаты Азии среди молодежных команд (U-20, U-23), а также чемпионат мира по футзалу, что стало ценным опытом. Центральная Азия, как всегда, готова привлечь внимание всего континента своим гостеприимством, профессиональным подходом, преданностью футболу и, конечно, горячей любовью болельщиков", – говорится в заявлении.



О Кубке Азии



По последним данным, по состоянию на 24 февраля заявки на проведение Кубка Азии 2031 года также подали ОАЭ, Индонезия и Кувейт. Юбилейный, 20-й розыгрыш Кубка Азии состоится в 2031 году, и в нем примут участие 24 национальные сборные. Турнир проводится Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) с 1956 года с периодичностью раз в четыре года. В 2023 году соревнования прошли в Катаре, а в 2027 году хозяином турнира станет Саудовская Аравия. До настоящего времени Узбекистан ни разу не принимал главный турнир АФК.



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Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан подадут совместную заявку на проведение Кубка Азии-2031

Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus



На право проведения турнира также претендуют ОАЭ, Индонезия и Кувейт.



Федерации футбола Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана договорились о совместной подаче заявки на проведение Кубка Азии-2031.



Азиатская футбольная конфедерация (АФК) рассматривает кандидатуры стран, претендующих на проведение турнира. Кроме заявки от ЦА, на право проведения Кубка Азии-2031 также претендуют ОАЭ, Индонезия и Кувейт.



О желании подать совместную заявку на проведение Кубка Азии президент Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Рустам Эмомали заявил еще в 2023 году, передает Федерация футбола Таджикистана (ФФТ).



"Центрально-Азиатский регион еще ни разу в истории не принимал финальную часть Кубка Азии. Думаю, что это время настало. Наш регион представлен очень сильными сборными и уверен, что совместно с братскими странами мы проведем финальную часть Кубка Азии на самом высоком уровне", – сказал Рустам Эмомали.



Президент Азиатской футбольной Конфедерации Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа сказал, что Центральная Азия заслуживает принять азиатское первенство среди сборных.



Есть ли вообще шансы у стран Центральной Азии принять Кубок Азии? Они могут претендовать на прием, но важно выполнить ряд сложных условий. Об этом рассказал футбольный эксперт ФИФА и АФК Алишер Никимбаев.



По его словам, по требованию АФК о вместимости стадионов для матчей открытия и финала нужны стадионы, вместимостью 50 тыс. зрителей, для полуфиналов – 40 тыс., для матчей группового этапа (исключая матч открытия), 1/8 финала и четвертьфинала – 20 тыс.



"Всего АФК требует для Кубка Азии от десяти до двенадцати стадионов. Считайте сами, есть ли в целом в Центральной Азии нужное количество стадионов с необходимым количеством мест для зрителей. Зачем вообще такие требования, когда на матчах редко бывают аншлаги, особенно на Ближнем Востоке? Например, на Кубке Азии в Катаре было 1,5 миллиона – это общее число зрителей на 51 матче. То есть средняя посещаемость была выше 30 тысяч на матче.



Для меня не были сенсацией аншлаги на матчах Саудовской Аравии и или на игре Ирак – Иордания. В одном случае это были тысячи приезжих болельщиков, в другом - диспоры. Я был приятно удивлен, увидев полные трибуны стадиона "Аль-Жануб" на матче Австралия – Корея, ведь из этих стран и туристов было немного, и их диаспоры в Катаре не такие многочисленные.



Другой вопрос, что в странах ЦА нет таких больших диаспор. Вся надежда будет только на туристов плюс на то, что наши местные болельщики будут ходить на матчи типа Палестина – Гонконг или Вьетнам – Бахрейн", – говорит Никимбаев.



Так есть ли шансы у стран Центральной Азии принять Кубок Азии?



"Давайте на самом деле посчитаем, что есть у Центральной Азии для подачи заявки.



Стадион для матчей открытия и финала (50 тыс. зрителей по требованиям): есть строящийся стадион в Бишкеке на 51 тыс.



Стадионы для полуфиналов (40 тыс.): "Олимпийский стадион" в Ашхабаде (45 тыс.).



Стадионы для группового этапа, 1/8 финала и четвертьфиналов (20 тыс.): " Миллий" (он же "Бунедкор") в Ташкенте (33 тыс.), "Пахтакор" в Ташкенте (33 тыс.), "Марказий" в Намангане (23 тыс.), "Марказий" в Карши (21 тыс.), "Истиклол" в Фергане (20,5 тыс.), "20-летие Независимости в Худжанде" (20 тыс.), Центральный Республиканский стадион в Душанбе (20 тыс.), "Копетдаг" в Ашхабаде (26,5 тыс.) и стадион "Ашхабад" (20 тыс.).



Итого – минимум требований выполнить можно. Можно также добавить еще один стадион, если взять в расчет строящийся стадион в Душанбе и строящийся стадион в Ташкенте. Но при этом у заявки есть слабые места, неполный список которых выглядит так:

- всего один стадион в Кыргызстане,

- строительство главного стадиона турнира может не быть завершено до принятия решения АФК в 2026 году,

- отсутствие на большинстве стадионов скай-боксов,

- отсутствие прямых авиарейсов между городами,

- визовый режим между странами.



В этом мире нет ничего невозможного. И совместную заявку можно подать. Нужно лишь желание руководства всех четырех федераций футбола", - добавил Никимбаев.



По его словам, некоторые сомневаются в необходимости проводить Кубок Азии в четырех странах одновременно.



"Но я думаю, что именно в нашем случае проведение турнира в четырех странах поможет решить вопрос с посещаемостью матчей. Давайте смоделируем структуру турнира, исходя из принципа "два стадиона на группу":



- Таджикистан – одна группа (Душанбе и Худжанд) плюс 1/8 финала и четвертьфинал;

- Туркменистан – одна группа (Ашхабад, три стадиона) плюс 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал;

- Кыргызстан – одна группа совместно с Узбекистаном плюс 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал;

- Узбекистан – три группы (Ташкент, Фергана-Наманган, Карши-Ташкент), 1/8 финала и четвертьфинал.



В таком случае города по большей части (кроме Ташкента и Ашхабада) будут принимать по 5-6 матчей, а, значит, болельщики не успеют пресытиться азиатским футболом.



Многие также сомневаются, что Туркменистан изъявит желание присоединиться к проекту. Если честно, я тоже сомневаюсь. В таком случае, три страны – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан – все равно смогут подать заявку, потому что необходимое количество стадионов с требуемой вместимостью набрать можно. Правда, в таком случае нужно будет добавлять в списки еще несколько строящихся стадионов или стадионов, требующих реконструкции.



Что, в принципе, не большая проблема, если вспомнить, например, заявку Саудовской Аравии на турнир-2027. И еще формально нужно будет заявлять строящийся стадион в Бишкеке на оба полуфинала. Неформально же можно будет просить АФК сделать исключение и разрешить провести хотя бы один полуфинал в Ташкенте на стадионе "Миллий". Но это – второй и даже третий этап. Первый заканчивается 28 февраля, и если федерации футбола наших стран не отправят к тому моменту письма в АФК, все наши рассуждения останутся для внутреннего пользования", – добавил эксперт. Источник - ЦентрАзия

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