Первый изданный труд по истории Российской регулярной армии, - Павел Густерин

12:24 01.03.2025

Павел Густерин



Первый изданный труд

по истории Российской регулярной армии



Первый опубликованный труд по истории Русской регулярной армии вышел в свет в 1799 г. в Санкт-Петербурге под названием "Хроника Российской Императорской Армии. Из разных сведений собрана генерал-майором, Государственной Военной коллегии членом и ордена святой Анны первой степени кавалером князем Долгоруким". И здесь же приписка: "Напечатано по всевысочайшему его Императорского Величества повелению", то есть по распоряжению императора Павла I.



Книга объемом 288 страниц содержит детальное описание знамен, штандартов и мундиров 255 воинских частей Русской императорской армии, сведения о том, когда были сформированы полки, а также краткие сведения об их участии в военных действиях, дислокациях (квартирах) в мирное время и командирах. На крышках переплетов были помещены таблички с образцами солдатских сукон.



Несмотря на то, что книга содержит некоторые неточности, для истории Российской армии она имеет огромное значение, поскольку многие источники, которые автор использовал при ее составлении, погибли в 1812 г. при пожаре Москвы.



Вызывает интерес личность автора, которому на момент издания книги было всего 29 лет. Несмотря на молодой возраст, Сергей Николаевич в это время занимал должность коменданта Петропавловской крепости Петербурга.



К тому времени князь Долгоруков уже прошел служебный путь, который некоторым его современникам был бы достаточен для завершения карьеры. В 1775 г., то есть в возрасте пяти лет, как это было принято у русского дворянства того времени, Сергей был записан сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк.



В 1785 г. ему было присвоено первое офицерское звание прапорщика, в котором он принял участие в Русско-шведской войне 1788–1790 годов. Тогда же он приобрел свой первый боевой опыт.



В 1793 г. Сергей Николаевич был переведен из Гвардии в Армию в звании подполковника. В 1796 г. князь Долгоруков был назначен командиром Кексгольмского мушкетерского полка. В 1798 г. ему было присвоено звание генерал-майора с назначением членом Военной коллегии.



В качестве коменданта Петропавловской крепости, будучи назначенным на эту должность в 1799 г., Сергей Николаевич оставался до 1801 г.



В 1808 г. князь Долгоруков вступил на дипломатическое поприще, став посланником в Голландском королевстве, в качестве которого служил до 1810 г., а в 1811 г. – посланником в Неаполитанском королевстве.



В 1812 г., незадолго до начала Отечественной войны, Сергей Николаевич, понимая, что вторжение Наполеоном неизбежно, вернулся в Россию.



В октябре 1812 г. князь Долгоруков прибыл в действующую армию. После сражения при Тарутино он был назначен командиром 2-го армейского пехотного корпуса. Позже командовал 8-м корпусом. За боевые заслуги был награжден орденом св. Георгия 3-й степени. В Заграничном походе командовал 3-м корпусом.



В мае 1813 г. князь Долгоруков был направлен с дипломатической миссией в Копенгаген.



В 1816 г. в звании генерал-от-инфантерии Сергей Николаевич вышел в отставку.



Достойный сын своего Отечества Сергей Николаевич Долгоруков умер в 1829 г. в освобожденном Париже.