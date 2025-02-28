Первая изданная на русском языке монография об арабах, - П.В.Густерин

20:12 03.03.2025

П.В. Густерин



Первая изданная на русском языке монография об арабах



[Батурин Пафнутий Сергеевич.] Краткое повествование о аравлянах. Калуга, 1787.



Книга в 1/8 листа включает 10-страничное предисловие и собственно текст на 186 страницах.



Труд содержит сведения по этнологии арабов, по их истории до 1517 г., а также об исламе, в том числе о Коране, и др.



О компилятивном характере книги говорит сам автор на с. IX: "Я собрал из разных мест иностранных писателей в краткости изображаемое здесь [повествование] о славной Империи Аравийской", а позднее - в своих мемуарах: "Я собрал оную [книгу] из разных иностранных авторов" (Записки П.С. Батурина // Голос минувшего. № 4-6, 1918, с. 176).



Автор мог быть знаком с изданием "Алкоран о Магомете, или Закон турецкий" (СПб., 1716), содержащим вставку "О вере турецкой".



Вероятно, автор находился под впечатлением изданной недавно книги: Асия и Аравия из Бишинговой географии. - С немецкаго языка переведена губернским секретарем Фомою Яновским. - СПб.: [Издано] при Императорской Академии наук, 1778.



Примечательно, что также в 1787 г. в свет вышло первое издание петербургского Корана.



П.С. Батурин и его книга не упоминаются В.В. Бартольдом, а И.Ю. Крачковский говорит о ней вскользь без упоминания имени автора с безосновательным утверждением, что это перевод с французского языка (Избранные труды. Т V. М.-Л., 1958, с. 43).