Первая на русском языке отдельно изданная работа с заглавием о пророке Мухаммеде и Коране, - П.В.Густерин

12:14 05.03.2025

П.В. Густерин



Первая на русском языке отдельно изданная работа

с заглавием о пророке Мухаммеде и Коране



Магомет с Алкораном. Издано вторично Петром Богдановичем. СПб., 1786. 24 с. 12°.



Просветитель Петр Иванович Богданович первый раз опубликовал свою популярную статью "Магомет с Алкораном" под заглавием "О Алкоране" в журнале "Зеркало света" в 1786 г. (ч. 1, с. 152-162).



До тех пор на русском языке об исламе рассказывала вставка "О вере турецкой" в переводе Корана (СПб., 1716), "Книга Систима, или Состояние мухаммеданския религии" Д.К. Кантемира (СПб., 1722), "Скифская история" А.И. Лызлова (СПб., 1776), ) и "Ахукамукхама Талым Набы, или Книга богословии Магометовой" Л. Халкондила (М., 1783).



Примечательно, что в 1787 г. в Калуге в свет вышла книга "О аравлянах" П.С. Батурина (https://centrasia.org/newsA.php?st=1741021920), который, очевидно, был знаком со статьей Богдановича.



Успех работы Богдановича подтверждается тем, что она также отдельным изданием и также в Петербурге в 1792 г. вышла в свет еще раз.



Несомненно, востребованность читающей публикой статьи Богдановича стала показателем растущего в российском обществе интереса к исламу.