Мирзо Турсунзаде в познании Чингиза Айтматова, - Зебунисо Бобоалиева

13:04 10.03.2025 МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ В ПОЗНАНИИ

ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА



Мы знаем Мирзо Турсунзаде, как великого поэта, крупного общественного деятеля, посла и вестника мира и дружбы. Он много лет работал в Комитете солидарности народов Азии и Африки и Комитете по Ленинским и государственным премиям в области литературы. В течение своей благословенной жизни Мирзо Турсунзаде, учитывая его авторитетное место в культурном пространстве бывшего СССР, имел творческие и дружеские отношения со многими политическими и научно-литературными деятелями, в число которых входит известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов.



Чингиз Айтматов среди таджикских читателей пользуется особой симпатией и популярностью, имеет немало любителей его творчества. В таджикском литературоведении много статей и исследований, посвященных стилю, творческой личности и различным аспектам его бесценных литературно-публицистических произведений, которые удовлетворяют потребности обращающихся в раскрытии литературной личности писателя и его произведений, знакомят с художественными аспектами его творчества.



Также имели место научные дискуссии по вопросам литературных отношений и общественного сотрудничества Айтматова с рядом таджикских писателей и ученых, таких как Мирзо Турсунзаде, Мухаммад Осими, Джалол Икрами, Юсуф Акобиров, Фазлиддин Мухаммадиев, Лоик Шерали, Мумин Каноат, Гулрухсор Сафиева, Акбар Турсон, Мирсаид Миршакар и другими.



Эти отношения были взаимными, Чингиз Айтматов искренне относился к таджикской народной литературе и представителям нашей науки и культуры. В частности, прозаик написал несколько статей и мемуаров о Садриддине Айни и известном поэте М.Турсунзаде, в том числе "Два устода" ("Два устода (Айни и Ауэзов)" ("Садои Шарк"), поздравительную речь в журнале "Садои Шарк" (в 1971 году в честь 60-летия М. Турсунзаде), в честь 90-летия Айни - "Разговор в честь Айни" (в 1978 году в газете "Коммунист Курган-Тюбе"), статью "Край поэзии и литературы" (в 1980 году в "Садои Шарк"), мемуары и лирический сборник под названием "Уникальная личность" ("Садои Шарк", 1981), которые были изданы.



Статья "Уникальная личность", впоследствии опубликованная Хуршедой Отахоновой в сборнике "Соединяющий сердца", приурочена к 70-летию со дня рождения М.Турсунзаде.



В этой статье Ч.Айтматов рассказал о характере литературной личности и различных аспектах творчества великого таджикского поэта, вестника мира и дружбы, Героя Таджикистана М.Турсунзаде. Она содержит важные, имеющие научно-литературное значение, воспоминания, которые являются бесценным ресурсом в познании и изучении литературной сферы и наследия поэта для нынешнего и будущего поколения таджиков.



Естественно, что между этими двумя великими деятелями ХХ века - значимым и любимым поэтом, "уникальной личностью" (по терминологии Ч.Айтматова), талантливым и знаменитым кыргызским писателем "нашим Чингизом" (по определению Мирзо Турсунзаде) - существовала искренняя и уважительная дружба, заложившая основу для сохранения такой ценной памяти и симпатии.



Ч.Айтматов начинает свои мемуары с описания литературного вечера, состоявшегося в Ташкенте в доме поэта Гафура Гуляма. Молодой автор впервые видит знаменитых писателей Советского Союза в естественном состоянии и без всяких формальностей на том литературном вечере, атмосфера которого произвела на него глубокое впечатление, а также была радостным событием.



М.Турсунзаде много лет был председателем Союза писателей Таджикистана и за это время поддержал многих новых поэтов и писателей, что является уникальной заслугой для таджикской литературы и нашего народа в целом. Кроме того, этот факт свидетельствует о том, что М.Турсунзаде обладал высшими человеческими качествами, доброжелательностью, чистым сердцем и благородными намерениями.



Чингиз Айтматов чувствовал на своем примере такую же особенность характера поэта - поддержку, помощь молодым писателям и описывал: "Я помню, как М.Турсунзаде не раз обращал на меня внимание и проявлял благосклонность в тот литературный вечер, говоря, что среди нас присутствует молодой писатель, на которого мы можем возлагать большие надежды".



М.Турсунзаде был хорошим знатоком истории персидско-таджикской литературы, и ее влияние отчетливо прослеживается в творчестве поэта. На ранних этапах своего поэтического творчества Турсунзаде иногда сочинял стихи в классическом стиле, в чем сам автор признавался: "...Это подражательные стихи. В юности я писал, следуя поэтам прошлого, писавшим газели:



Момент твоей прогулки чудесен, моя дорогая,

Только цветочный сад достоин твоих ног.

Ты смеешься, и цветы становятся твоей жертвой - во сто крат краше,

Ты улыбаешься, и губы становятся прекрасными от благодарности.



Однако позже Мирзо Турсунзаде обрел свой стиль, особенно в его стихах появились новые образы и сюжеты, сделавшие поэта известным и любимым. Принимая во внимание свой опыт, всегда советовал молодым поэтам, не поддаваясь слепому подражанию, наслаждаться богатой классической персидско-таджикской литературой, придавая своим стихам самобытный оттенок. Об этом же повествуется в воспоминаниях Чингиза Айтматова: "Он неоднократно говорил в своих выступлениях, в своих беседах со мной, что у некоторых молодых поэтов есть или смутное представление о поэзии предков, или что они ослеплены блеском их величия, и поэтому в качестве учеников подражают классике. М.Турсунзаде был великим и умелым поэтом, хорошо представлял себе, что такое слепое подражание современной поэзии по образцу и стилю древних".



Из воспоминаний Ч.Айтматова следует, что Мирзо Турсунзаде за годы своей работы в Комитете по Ленинским и государственным премиям в области литературы никогда не злоупотреблял своим положением, всегда стремился не допустить несправедливости, и чтобы достойным людям были вручены эти высшие награды: "Мирзо Турсунзаде пользовался большим уважением в Комитете по Ленинским и государственным премиям, но он никогда не злоупотреблял своей позицией, не стремился навязывать свое мнение другим. Однако, когда ему приходилось выступать и высказывать свое мнение, вносить поправки в предложение и оценивать то или иное произведение, особенно произведения прозы и драматургии, его слово имело особый вес". О добрых качествах, характере и манерах Мирзо Турсунзаде много говорили и писали. Наряду с этим, Чингиз Айтматов так высказал свое мнение: "При этом всем известны его добросердечный характер, его улыбки. Его образ запечатлен в моей памяти. При каждой встрече он приветствовал кого-либо с открытым лицом и улыбкой".



Открытое лицо и улыбающиеся уста Мирзо Турсунзаде внушали людям доверие и придавали спокойствие, то есть "он вселял надежду и уверенность в сердца людей".



Как мы уже упоминали выше, Мирзо Турсунзаде много знал о таджикско-персидской литературе, и это знание не только повлияло на наследие поэта, но и сделало его речь привлекательной и эффективной. Этот факт Чингиз Айтматов отразил в своих воспоминаниях, напомнив, что на данном литературном вечере Мирзо Турсунзаде своими широкими познаниями и знанием наизусть газелей и строк из поэзии классиков привел в восторг присутствующих: "Мирзо Турсунзаде и Гафур Гулям, казалось, соперничали друг с другом в знании персидской поэзии. При каждом случае, на любую тему они находили примеры из литературы, рассказывали легенды, предания или притчи".



Великий поэт, вестник мира и дружбы - Мирзо Турсунзаде проявлял особое уважение по отношению к родному языку. Во всех случаях он читал свои стихи сначала на родном языке, то есть на сладкозвучном, певучем таджикском языке, с необычайно красивой и приятной на слух манерой, а затем на русском языке: "Он любил читать стихи сначала на родном языке, а потом переводить их на русский. Я понимал отдельные слова, термины и некоторые обороты, общие в наших языках, и чтение его стихов доставляло мне особое наслаждение, и во многих случаях я думал, что его стихи не только выражают чувства, но и в равной степени достойны изучения".



Известно, что в период Советского Союза между братскими странами проводились декады и дни литературы, в их честь в газетах и журналах публиковались новости, репортажи, статьи и диалоги, а также переводились, печатались произведения и книги писателей и поэтов этих стран. В Таджикистане также несколько раз проводились декады кыргызской литературы, а также дни таджикской литературы в Кыргызстане. Чингиз Айтматов вспоминал об этих культурных событиях следующим образом: "Я помню еще два случая моих встреч с Мирзо. Одна - в дни декады кыргызской литературы в Таджикистане, а другая - в дни декады таджикской литературы в Кыргызстане. Мирзо встретился с нашей делегацией в аэропорту Душанбе, и после того, как мы расположились в гостинице, он подошел к нам, чтобы спросить о нашем самочувствии... Он очень хотел, чтобы мы почувствовали, как прекрасна эта страна, как открыты сердца и добрые люди его соотечественники".



Личный прием гостей в аэропорту, а затем беспокойство об их самочувствии еще раз свидетельствует о высоких и гуманных качествах Мирзо Турсунзаде.



Следует отметить, что и Чингиз Айтматов обладал такими великими человеческими качествами, был скромным и приземленным человеком. В связи с этим, ученый Акбар Турсон, который также был близким другом кыргызского писателя, сказал в одном из интервью: "Покойный был чрезвычайно скромным человеком. Дважды, когда я приезжал в гости, он лично выходил встречать меня и сам же выходил провожать".



Чингиз Айтматов считал себя счастливым и довольным тем, что на протяжении многих лет поддерживал дружеские отношения и сотрудничество с такой выдающейся личностью, как Мирзо Турсунзаде. Он также гордился, что Мирзо Турсунзаде лично представлял его таджикским литературным деятелям: "Он с большой любовью, заботой и гордостью знакомил нас со своими земляками, говорил о представителях различных сфер жизни таджикского народа. Таким образом, я познакомился с Мухаммадом Осими и с Мумином... Он также высоко оценивал поэтессу Гулрухсор Сафиеву. Однажды он познакомил меня с Гулрухсор. Как я теперь вижу, он в лице поэтов и ученых Таджикистана познакомил меня со своими достойными соотечественниками. Я также познакомился с Миршакаром посредством Мирзо".



У каждого поэта или писателя имеется свой стиль, и, кроме того, их внимание иногда больше привлекает какая-то конкретная тема. О Мирзо Турсунзаде можно сказать то же самое: бесспорно, он был поэтом мира, пропагандистом дружбы и братства, но положение, свобода и равноправие женщин и их деятельность наравне с мужчинами, отражение женского образа в произведениях поэта также занимают особое место.



Высокая культура отношения к женщинам и особое внимание, которое Мирзо Турсунзаде уделял им, прослеживаются во всем творческом наследии поэта.



Здесь мы воздержимся от анализа и обсуждения стихов поэта, посвященных теме женщины-матери, и обратимся только к воспоминаниям великого писателя Чингиза Айтматова: "Это было очень элегантно, когда он говорил о женщинах. Он вел речь на эту тему с изяществом и поэтическим красноречием, и мыслил страстно. Я думаю, что это достойная сторона судьбы. Многие женщины почитали ее за то, что она проникала в их сердца своими словами, своими поступками и своей внутренней культурой".



"Когда речь заходила о женщинах, он был весьма деликатным. Он говорил на эту тему с изяществом и поэтическим красноречием, и высказывал мысли интересно. На мой взгляд, это достойное качество. Многие женщины уважали его за то, что он своими словами, своими поступками и своей внутренней культурой находил путь к их сердцам и вдохновлял их".



В литературных отношениях разных народов значительную роль играет перевод художественных произведений. Литературный перевод является основным средством, при помощи которого различные народы знакомятся с литературой и культурой друг друга. Чингиз Айтматов, также процитировав основные моменты перевода произведений Мирзо Турсунзаде на русский язык, высказал интересные и свежие мысли по этому поводу: "О поэзии Мирзо Турсунзаде хочу сказать, что не все его высказывания были переведены необходимом образом. Иногда переводчикам не хватает средств выражения, необходимых навыков и умений. Иногда внимание переводчиков привлекают весьма публицистические, чисто гражданские мотивы. Но в то же время существуют и весьма успешные переводы, которые делают поэзию Мирзо доступной для читателей, владеющих другими языками".



В связи с этим, следует отметить, что таджикские переводчики также добились значительных успехов в процессе перевода произведений Чингиза Айтматова на таджикский язык, и, к счастью, благодаря им таджикский читатель приобрел всемирно известные произведения классика кыргызской и русской литературы "Джамиля" (1960), "Прощай, Гюльсары!" (1978), "Белый пароход" (1978, 1984), "Буранный полустанок" (1985), "Первый учитель" (1988), "Белое облако Чингисхана" (2004), "Когда падают горы" (2009) и др.



Одним словом, Мирзо Турсунзаде в познании Чингиза Айтматова был знатоком таджикско-персидской литературы, хранителем благородного, сладкозвучного, певучего таджикского языка, культурных и художественных начал, а также прекрасных таджикских обрядов и традиций. Именно эти элементы, совместно с извечной природой и характером, сформировали человеческую и творческую личность поэта.



По мнению Чингиза Айтматова, Мирзо Турсунзаде обладал чистым и незапятнанным сердцем, был честным и прямым, добросовестным, красноречивым и открытым, дальновидным и целеустремленным, поддерживал, напутствовал и заботился о молодых талантах, отличался доблестным и мужественным поведением в общении с окружающими, особенно с женщинами.



Исходя из этого, совокупность указанных качеств запечатлела устода Мирзо Турсунзаде в представлении Чингиза Айтматова яркой и "уникальной личностью".



Бобоалиева Зебунисо - кандидат филологических наук, доцент, проректор по воспитательной работе Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода Источник - ЦентрАзия

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