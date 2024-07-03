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Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая, - Елена Тихомирова
12:39 11.03.2025

Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает работу американских грантодателей в Казахстане. Вакуум идеологического влияния, считают эксперты, заполняет Китай и в меньшей степени Россия. Нельзя сбрасывать со счетов и представителей радикального ислама.

Западные фонды в Казахстане

Президент Трамп своим указом ограничил работу United States Agency for International Development (USAID) по всему миру. В Казахстане это привело к сокращению проектов с западным участием. Американские деньги активно вкладывались не только в гуманитарную помощь, но и в СМИ, блогеров и неправительственные организации (НПО). Об этом ТСА подробно писала в ряде материалов. (1)

Социолог, директор фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова считает, что казахстанское правительство ранее провело большую работу по уменьшению западного влияния на идеологию.

- Казахстан один из первых не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве закрыл дорогу массовой финансовой помощи со стороны не зарегистрированных организаций. Все грантодатели у нас зарегистрированы, большая часть является резидентами Казахстана. Сорос-Казахстан, фонд Розы Люксембург и так далее. И это касается не только американских, но и всех иностранных организаций. Многие страны, в частности, Россия, не проводили таких реформ, но потом начали их в грубой форме, - пояснила социолог.

По ее словам, в республике, как правило, есть фонды от трех партий Германии, которые применяют "мягкую силу". Французских грантодателей в Казахстане практически нет.

В свою очередь американское USAID помимо идеологических проектов финансировало проекты с участием государства - в образовании, здравоохранении, энергетике. По мнению Гульмиры Илеуовой, в сфере поддержки НПО с уходом агентства образуется значительная нехватка средств. Есть угроза закрытия проектов. На уровне проектов с участием государства серьезных проблем не ожидается.

Кроме того, западные фонды часто были разочарованы отсутствием свежих сил в своей работе. Несмотря на финансовые вливания, считает социолог, институционального мощного воздействия на казахстанское гражданское общество западные фонды не оказали. Во всяком случае, это воздействие нельзя сравнить с влиянием в той же Украине, где поддержка определенных кругов привела к ряду оранжевых революций.

На смену идет Китай

- Если говорить о влиянии других стран, то я бы обратила больше внимания на Китай, чем на Россию. Россия до сих пор не изменила своих методов, они все еще считают, что Казахстан идеологически полностью находится в зоне их воздействия, поскольку здесь распространен русский язык, вещают российские медиа. Россия никак не подстраивает свои нарративы под местную аудиторию, транслирует внутренний контент, не задумываясь, какой эффект он производит, - пояснила Гульмира Илеуова.

- Китай прежде ограничивался экономическим влиянием, но сейчас они очень активно перестраиваются. У них есть крупные идеологемы. Это социальная гармония: нет больших или маленьких, плохих или хороших стран, есть чем-то близкие стран, расположенные рядом, например. Это выливается в концепцию Сообщества единой судьбы человечества. Пока здесь нет четких формулировок, все находится в стадии обсуждения, международных конференций, собирания лояльных групп, - добавила социолог.

По ее мнению, в дальнейшем появится проект, аналогичный китайскому экономическому проекту "Один пояс - один путь". Возможно, проекты будут разными для родственных групп стран или для каждой страны.

- Думаю, скоро мы станем свидетелями усиления китайской "мягкой силы". В идеологическом влиянии будут применять инструменты, аналогичные западным. Выявление лояльных групп, финансирование проектов, конференции, центры и так далее. Говорю не в плане осуждения, просто наблюдается такая тенденция, - считает Гульмира Илеуова.

Но в КНР, в отличие от западных стран, не будут делать упор на построение демократии и права человека. Большое влияние уделяется борьбе с бедностью. В разных странах реализуются соответствующие проекты, после чего распространяются материалы, где жители благодарят КНР за помощь. Это очень напоминает западную тактику 90-х и нулевых годов. Такие меры, по мнению эксперта, должны помогать Китаю защитить вложения в экономику с помощью лояльных групп.

В последние годы в Казахстане открылся ряд культурных, образовательных, научных центров. Например, в августе 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в открытии культурных центров Китая в Астане и Пекине по видеосвязи. Филиал Пекинского университета языка и культуры в Астане стал первым китайским университетом в Центральной Азии. (2)

В конце февраля этого года прошла торжественная церемония открытия нового научно-образовательного центра "Пояс и Путь" в Алматы. На мероприятии выступила генеральный консул Китая в Алматы Цзян Вэй.



Нельзя забывать про исламистов

Гульмира Илеуова считает, что уход USAID и западных фондов напрямую не повлияет на активизацию радикальных религиозных объединений. "К западным организациям обращались за помощью в основном городские, информированные граждане. Это совершенно разные целевые группы", - считает специалист.

В недавнем интервью экс-министр информации РК, сегодня посол в России Даурен Абаев указал, что "оснований для беспокойства из-за возвращения воевавших в Сирии боевиков нет".

Сейчас, по его данным, в Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев. Также в 2019-2021 годах Казахстан провел специальную гуманитарную операцию "Жусан" по возвращению боевиков и их семей на родину. В результате в страну вернули 600 человек, в том числе 413 детей. Большая часть боевиков мужчин получили в Казахстане различные сроки заключения.

Кроме того, в республике регулярно выявляются преступления, связанные с исламским экстремизмом. Буквально на днях двух граждан приговорили к семи годам за пропаганду терроризма.

Оба распространяли в социальных сетях видеоролики с пропагандой международных террористических организаций "Братья мусульмане" и "Узбекистан - исламское движение", а также экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир".

А в декабре 2024 года большая группа мужчин перекрыла для молитвы автотрассу рядом с мечетью в Алматы. (3) Инцидент вызвал острую реакцию в СМИ и социальных сетях. Из жалоб горожан выяснилось, что и ранее молящиеся нередко создавали помехи дорожному движению. В ходе расследования около 30 человек привлекли к административной ответственности. В Духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что молиться на дороге запретил сам пророк Мухаммед. (4)

- Я бы не рискнула себя успокаивать. Влияние религиозных групп распространяется скрыто. К тому же с точки зрения тысячелетнего ислама ожидание в несколько лет никакой роли не играет. После ряда трансформаций этническая и религиозная принадлежность в Казахстане вновь сливаются, но теперь на другом уровне. Степень изучения и контроля над этой сферой трудно оценить. Но о победе над влиянием радикалов точно говорить невозможно, - заключила социолог.

Елена Тихомирова

1. https://timesca.com/u-s-aid-freeze-leaves-kazakhstans-ngos-in-limbo/
2. https://optimism.kz/2024/07/03/si-czzinpin-i-k-zh-tokaev-prinyali-uchastie-v-czeremonii-otkrytiya-kulturnyh-czentrov-kitaya-v-astane-kazahstana-v-pekine/
3. https://kaztag.kz/ru/news/bolshaya-gruppa-lits-perekryla-dlya-molitvy-proezzhuyu-chast-v-almaty
4. https://kaztag.kz/en/news/o-vypiske-pochti-30-admshtrafov-zayavili-v-dp-posle-stati-kaztag-o-probke-u-mecheti-v-almaty

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741685940


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