Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая, - Елена Тихомирова

12:39 11.03.2025

Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая



Администрация президента США Дональда Трампа прекращает работу американских грантодателей в Казахстане. Вакуум идеологического влияния, считают эксперты, заполняет Китай и в меньшей степени Россия. Нельзя сбрасывать со счетов и представителей радикального ислама.



Западные фонды в Казахстане



Президент Трамп своим указом ограничил работу United States Agency for International Development (USAID) по всему миру. В Казахстане это привело к сокращению проектов с западным участием. Американские деньги активно вкладывались не только в гуманитарную помощь, но и в СМИ, блогеров и неправительственные организации (НПО). Об этом ТСА подробно писала в ряде материалов. (1)



Социолог, директор фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова считает, что казахстанское правительство ранее провело большую работу по уменьшению западного влияния на идеологию.



- Казахстан один из первых не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве закрыл дорогу массовой финансовой помощи со стороны не зарегистрированных организаций. Все грантодатели у нас зарегистрированы, большая часть является резидентами Казахстана. Сорос-Казахстан, фонд Розы Люксембург и так далее. И это касается не только американских, но и всех иностранных организаций. Многие страны, в частности, Россия, не проводили таких реформ, но потом начали их в грубой форме, - пояснила социолог.



По ее словам, в республике, как правило, есть фонды от трех партий Германии, которые применяют "мягкую силу". Французских грантодателей в Казахстане практически нет.



В свою очередь американское USAID помимо идеологических проектов финансировало проекты с участием государства - в образовании, здравоохранении, энергетике. По мнению Гульмиры Илеуовой, в сфере поддержки НПО с уходом агентства образуется значительная нехватка средств. Есть угроза закрытия проектов. На уровне проектов с участием государства серьезных проблем не ожидается.



Кроме того, западные фонды часто были разочарованы отсутствием свежих сил в своей работе. Несмотря на финансовые вливания, считает социолог, институционального мощного воздействия на казахстанское гражданское общество западные фонды не оказали. Во всяком случае, это воздействие нельзя сравнить с влиянием в той же Украине, где поддержка определенных кругов привела к ряду оранжевых революций.



На смену идет Китай



- Если говорить о влиянии других стран, то я бы обратила больше внимания на Китай, чем на Россию. Россия до сих пор не изменила своих методов, они все еще считают, что Казахстан идеологически полностью находится в зоне их воздействия, поскольку здесь распространен русский язык, вещают российские медиа. Россия никак не подстраивает свои нарративы под местную аудиторию, транслирует внутренний контент, не задумываясь, какой эффект он производит, - пояснила Гульмира Илеуова.



- Китай прежде ограничивался экономическим влиянием, но сейчас они очень активно перестраиваются. У них есть крупные идеологемы. Это социальная гармония: нет больших или маленьких, плохих или хороших стран, есть чем-то близкие стран, расположенные рядом, например. Это выливается в концепцию Сообщества единой судьбы человечества. Пока здесь нет четких формулировок, все находится в стадии обсуждения, международных конференций, собирания лояльных групп, - добавила социолог.



По ее мнению, в дальнейшем появится проект, аналогичный китайскому экономическому проекту "Один пояс - один путь". Возможно, проекты будут разными для родственных групп стран или для каждой страны.



- Думаю, скоро мы станем свидетелями усиления китайской "мягкой силы". В идеологическом влиянии будут применять инструменты, аналогичные западным. Выявление лояльных групп, финансирование проектов, конференции, центры и так далее. Говорю не в плане осуждения, просто наблюдается такая тенденция, - считает Гульмира Илеуова.



Но в КНР, в отличие от западных стран, не будут делать упор на построение демократии и права человека. Большое влияние уделяется борьбе с бедностью. В разных странах реализуются соответствующие проекты, после чего распространяются материалы, где жители благодарят КНР за помощь. Это очень напоминает западную тактику 90-х и нулевых годов. Такие меры, по мнению эксперта, должны помогать Китаю защитить вложения в экономику с помощью лояльных групп.



В последние годы в Казахстане открылся ряд культурных, образовательных, научных центров. Например, в августе 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в открытии культурных центров Китая в Астане и Пекине по видеосвязи. Филиал Пекинского университета языка и культуры в Астане стал первым китайским университетом в Центральной Азии. (2)



В конце февраля этого года прошла торжественная церемония открытия нового научно-образовательного центра "Пояс и Путь" в Алматы. На мероприятии выступила генеральный консул Китая в Алматы Цзян Вэй.

