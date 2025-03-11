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Радио Свобода: СМИ или инструмент манипуляции? - Ренат АхмедовРадио Свобода: СМИ или инструмент манипуляции? - Ренат Ахмедов
16:08 12.03.2025

Радио Свобода: СМИ или инструмент манипуляции?

10 и 11 марта в Вашингтоне прошли акции протеста, направленные против деятельности радиостанции "Радио Свобода". Участники митингов собрались у зданий Конгресса США, штаб-квартиры радиостанции и даже у Белого дома, чтобы выразить свою позицию и потребовать прекращения финансирования данного СМИ. Люди не просто вышли с лозунгами, они требовали ответа от руководства радиостанции, обвиняя ее в распространении однобокой, искаженной информации, которая дезориентирует аудиторию.

Основные претензии протестующих связаны с редакционной политикой "Радио Свобода", которая, по их мнению, носит предвзятый характер и направлена на формирование нужного нарратива. Активисты утверждают, что радиостанция манипулирует информацией, выдавая ее под видом независимой журналистики, в то время как на самом деле она активно влияет на общественное мнение в интересах определенных групп.

Особенное внимание митингующие уделили деятельности узбекской службы "Радио Свобода" - "Озодлик". Протестующие открыто заявили, что именно этот подраздел под видом независимого СМИ занимается распространением непроверенных и даже клеветнических материалов. В ответ на протест к митингующим вышел представитель радиостанции, выслушал их претензии и пообещал передать их руководству, но никаких реальных шагов по исправлению ситуации пока не последовало.

Особенно остро стоит вопрос финансирования "Радио Свобода". Американские налогоплательщики все чаще задаются вопросом, почему миллионы долларов из бюджета уходят на поддержку СМИ, которое не только не отражает объективную реальность, но и вызывает массовое недовольство граждан. В ходе митингов прозвучали требования прекратить финансирование всей радиостанции, а также ее узбекской службы "Озодлик".

Эти протесты совпали с недавним заявлением американских политиков о приостановке деятельности USAID, что еще больше подогрело общественное обсуждение темы независимости СМИ. В социальных сетях активно обсуждается, насколько "Радио Свобода" действительно свободно в своей редакционной политике или же является инструментом влияния.

Хотя руководство радиостанции пока не дало официального ответа на критику, ситуация вокруг нее продолжает набирать обороты. Протесты у штаб-квартиры, у Белого дома, публичные обращения к политикам - все это указывает на растущее недоверие к этому СМИ. Эксперты отмечают, что если общественное недовольство продолжит расти, дальнейшее финансирование "Радио Свобода" может оказаться под вопросом.

Пока остается открытым вопрос: будет ли радиостанция пересматривать свою редакционную политику, чтобы восстановить доверие аудитории, или же продолжит идти по прежнему пути, игнорируя критику? В любом случае, протесты в Вашингтоне показали, что граждане больше не готовы мириться с манипуляциями и требуют прозрачности в работе СМИ.

Ренат Ахмедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741784880


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