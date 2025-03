Военный аспект эволюции римской государственности, - Павел Густерин

14:15 13.03.2025

Павел Густерин



Военный аспект эволюции римской государственности



На иллюстрации – триумфальная арка императора Тита (I в. н.э.).



До 390 г. до н.э. Римская республика (далее – Республика) развивалась как обычный полис.



В дальнейшем в истории государства, ставшего в древности самым могущественным, прослеживаются имевшие явно военный характер причинно-следственные связи между событиями и процессами, сформировавшими римскую государственность и разложившими ее.



После нашествие галлов на Республику в 390 г. до н.э. (поражение римлян в битве на Аллии, осада Рима, "гуси Рим спасли") последовала



военная реформа Республики, последовало



успешное отражение нашествия галлов Республикой в 360 г. до н.э., последовал



новый договор между Республикой и Латинским союзом (358 г. до н.э.; стал возобновлением римско-латинского договора 493 г. до н.э.; по новому договору, Республика – не равноправный участник, а протектор), начало систематического заключения Республикой неравноправных договоров и проведения принципа "разделяй и властвуй", вступление некоторых общин италиков под протекторат Республики, последовало



военное и дипломатическое подчинение римлянами италиков, консолидация римского общества в преддверии Пунических войн (закон Гортензия 287 г. до н.э., по которому решения собраний плебеев имели силу законов, то есть являлись обязательными и для патрициев), последовали



войны Республики с Карфагенской державой и ее союзниками (завоевание и разрушение римлянами Карфагена в 146 г. до н.э., завоевание или добровольное присоединение к Республике государств Эллады, в т.ч. Македонии, также к 146 г. до н.э., и некоторых государств эллинистического Востока, начиная с Пергамского царства в 133 г. до н.э.), последовало



резкое увеличение в Республике количества рабов, появление пристрастия римлян к гедонизму и моды на греческую образованность и образ жизни, изменения в римском пантеоне, начало использования предоставления римского гражданства в степени латинского права (ius latinum) как внешнеполитического инструмента (первый раз – для города Картея, 171 г. до н.э.), последовало



появление и распространение в Республике латифундий с работавшими на них рабами (сицилийские восстания рабов во второй половине II в. до н.э.), последовало



обезземеливание римских крестьян (попытка земельной реформы братьев Гракхов во второй половине II в. до н.э.), последовало



падение моральных ценностей римлян ("хлеба и зрелищ"), трудности в комплектовании армии, последовали



поражения римлян в Кимврской войне, последовала



военная реформа Мария (главный пункт – предоставление земли неимущим ветеранам), последовали



победы римлян в Кимврской и Союзнической войнах, последовала



консолидация Италии через предоставление римского гражданства италикам (закон Юлия 90 г. до н.э., закон Плавтия – Папирия 89 г. до н.э. и закон Помпея 89 г. до н.э.), последовало



формирование в Республике массовых армий, преданных своим военачальникам, последовал



приход к власти солдатских диктаторов и триумвиратов, возникновение Римской империи (далее – Империя), солдатские и прочие провозглашенные войсками императоры (49 из 127), роль преторианцев в передаче власти (68–69 гг. – "Год четырех императоров", 193 г. – "Год пяти императоров", 238 г. – "Год шести императоров"), последовали



гражданские войны (Марий vs Сулла, Помпей vs Цезарь, Брут и Кассий vs Антоний и Октавиан, Антоний vs Октавиан и около 30 войн периода Империи), необходимость дальнейших завоеваний, в том числе для поддержания престижа (стремление к триумфам), последовало



резкое увеличение количества римских провинций (с восьми в 120 г. до н.э., то есть незадолго до Кимврской войны, до 36 в 107 г. н.э.), последовало



усиление дезинтеграционных тенденций в Империи вплоть до сепаратизма (Пальмира, Галлия), вызвавших изменения государственного устройства императорами (попытка консолидации Империи через предоставление гражданства всему лично свободному населению Каракаллой в 212 г., попытка Диоклециана реформировать управление Империей введением Тетрархии в 293 г., изменение отношения к христианам от запрета их преследования Константином I Великим в 313 г. до объявления христианства государственной религией Империи Феодосием I Великим в 380 г.), последовал



распад Империи на Западную и Восточную в 395 г., последовало



стремление соседних народов поселиться на землях ослабленных империй, чтобы пользоваться благами культурных территорий, захваты и разграбления города Рима вестготами в 410 г. и вандалами в 455 г., последовало



возрастание роли вождей народностей-федератов на отдельных территориях вплоть до создания варварских королевств в V в., усиление влияния некоторых военачальников-федератов на императорскую власть в Западной империи вплоть до ее свержения Одоакром в 476 г. в Равенне.



См. статью: Столицы Римской империи, - П. Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1601839620