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Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам, - П.В.ГустеринВильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам, - П.В.Густерин
11:46 16.03.2025

П.В. Густерин

Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил
Франции и Бонапартам

Король Пруссии и первый император объединенной Германии Вильгельм Фридрих Людвиг I родился в 1797 г. в Берлине в семье кронпринца, а вскоре - короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и принцессы Мекленбург-Стрелицкой Луизы.

В этой же семье родилась Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, будущая российская императрица Александра Федоровна, жена Николая I. Примечательно, что родство правящих домов никак не отразилось на взаимоотношениях России и Пруссии.

Детство Вильгельма прошло под постоянной угрозой нашествия на Пруссию со стороны Наполеона I Бонапарта, что вынудило королевскую семью уехать из Берлина в 1806 г. в Кенигсберг (нынешний Калининград), в 1807 г. - в Мемель (нынешняя Клайпеда), а в 1808 г. - снова в Кенигсберг. Примечательно, что в этом городе в 1861 г. Вильгельм коронуется как король Пруссии.

Вынужденные переезды под страхом плена не могли не отразиться на душевном состоянии ребенка и оставили глубокий след, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь. Как писал немецкий историк Эрик Маркс,

"принц Вильгельм пережил все невзгоды страшных лет с 1806 по 1810 г., страдая и учась: бегство в Кенигсберг (октябрь 1806 г.), еще более ужасное - в Мемель (январь 1807 г.), отчаянную последнюю борьбу за честь и существование Пруссии, унижения и страшное давление мира, новое пребывание в Кенигсберге с начала 1808 г. до конца 1809 г. Когда он затем вернулся в Берлин, мальчик, которому теперь было почти 13 лет, уже более трех лет прожил в условиях открытого изгнания. Впечатления, которые он смог полностью осознать, были впечатлениями поражения, позора, глубочайшего несчастья и героизма, с которым его мать сопротивлялась этому несчастью, которое она стремилась привить своим детям с самого начала" (Wilhelm I. (deutscher Kaiser) // Allgemeine Deutsche Biographie. Band 42. München/Leipzig, 1897, S. 519).

В 1813-1814 гг., будучи капитаном Прусской армии, Вильгельм сопровождал отца в походе союзных войск 6-й антинаполеоновской коалиции во Францию.

В сражении при Бар-сюр-Об 27 февраля 1814 г. Вильгельм в решительную минуту боя возглавил 5-й Калужский пехотный полк и увлек его в атаку, чем содействовал успеху союзников. За проявленную отвагу Вильгельм был награжден императором Александром I орденом Св. Георгия IV степени, а в 1818 г. в память об этом событии был назначен шефом названного полка.

Будучи вторым сыном короля, Вильгельм готовился к пожизненной службе в армии и до седых волос не предполагал, что будет править государством, а тем более, что станет императором всей Германии. Однако жизнь распорядилась по своему.

Старший брат Фридрих Вильгельм наследовал своему отцу в 1840 г., став королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV. Но в 1861 г. он скончался от болезни и на прусский престол взошел Вильгельм, который уже с 1858 г. исполнял обязанности регента при больном брате.

Во время Франко-прусской войны 1870-1871 годов король Вильгельм I, будучи одновременно и президентом Северо-Германского союза, формально являлся верховным главнокомандующим войск Северо-Германского союза, а также южно-германских государств. В действительности планированием действий объединенных немецких сил занимался начальник Большого Генерального штаба Пруссии генерал-от-инфантерии Гельмут Карл Бернгард фон Мольтке (не следует путать с его племянником, генерал-полковником и также начальником Большого Генерального штаба, которого звали Гельмут Иоганн Людвиг фон Мольтке).

Поскольку летом 1870 г. немецкие силы разгромили значительную часть французской армии, Вильгельм I лишь один раз вмешался в командование войсками - во время сражения при Гравелоте - Сен-Прива, где приказал, не посоветовавшись с Мольтке, ввести в бой резервы.

После победы 2 сентября 1870 г. в сражении при Седане Вильгельм I определил пленному французскому императору Наполеону III Бонапарту дворец Вильгельмсхеэ близ Касселя в качестве места пребывания.

Это стало прозрачным намеком на изменившийся расклад сил в Европе, поскольку этот замок некоторое время являлся летней резиденцией дяди Наполеона III, императора Наполеона I, когда тот был хозяином всей Германии.

Таким образом, Вильгельм I еще раз отомстил Франции, а именно - Бонапартам, не только за Пруссию, а если шире - за всю Германию, но и за Россию, подвергшуюся в 1856 г. унижению тем же Наполеоном III, который в союзе с Великобританией, Османской империей и Сардинским королевством нанес ей поражение в Крымской войне.

Косвенным подтверждением этому является благоволение генералу Мольтке российского императора Александра II, который в конце 1870 г. наградил немецкого полководца орденом Св. Георгия II степени, через год - орденом Св. Апостола Андрея Первозванного, а в 1872 г. назначил шефом 69-го Рязанского пехотного полка и присвоил звание генерал-фельдмаршала Российской империи.

Военная энциклопедия Сытина приводит слова императора Вильгельма I, сказанные в 1888 г. перед смертью своему внуку, будущему императору Вильгельму II: "относись к России с нежной предупредительностью" (Т. 4: Б - Бомба. СПб., 1911, с. 558). Если бы Вильгельм II внял политическому завещанию своего деда...

См. Об обстоятельствах бегства Наполеона из России, - П.В.Густерин
https://centrasia.org/newsA.php?st=1718210280

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742114760


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