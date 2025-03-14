Полемика о бюджетах Казахстана и Узбекистана. Аналитики разошлись в оценках

19:47 16.03.2025

Выступая на круглом столе мажилиса по изменениям к проекту Налогового кодекса Казахстана, член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте РК Жаксыбек Кулекеев заявил: - "Казахстан мы не можем сравнивать с Узбекистаном. В Узбекистане одноуровневый бюджет. Местных бюджетов нет. Все распределяется из одного центра. Социальных расходов нет в этой стране: многодетные матери, инвалиды – никто ничего не получает". По его словам, социальные расходы "раздули" в Казахстане. Узбекистан имеет ограниченные бюджетные ресурсы. По мере накопления средств там, наверно, будут уделять внимание решению социальных проблем общества. "А сегодня умер кормилец – махалля должна помогать, многодетная мать осталась вдовой – махалля должна помогать, должна обеспечить коровой эту семью. Государство никаких обязательств не берет, потому что возможности нет", - добавил Кулекеев (Алматы. 27 февраля. КазТАГ)



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Насколько обоснованы заявления казахстанского аналитика?



В последние дни в социальных сетях распространяется видео, в котором член Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан Жаксыбек Кулекеев делает спорные заявления о государственном бюджете Узбекистана. Руководитель проекта Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан Нодир Расулов проанализировал эти высказывания и привел контраргументы, основанные на фактах.



Логика и факты важнее эмоций



Расулов отмечает, что иногда заявления экспертов, блогеров и аналитиков подаются настолько убедительно, что могут создать ложное впечатление об истинном положении дел. Однако любое утверждение должно опираться на объективные данные, а не на личные эмоции.



В своем выступлении Кулекеев допустил три ключевые ошибки в оценке бюджета Узбекистана:



Миф о "одноуровневом" бюджете



Первое ошибочное утверждение Кулекеева касается структуры государственного бюджета Узбекистана. Он заявил, что в стране отсутствуют местные бюджеты и все средства распределяются централизованно.



"Это совершенно необоснованное утверждение", - отмечает Расулов. Он подчеркивает, что бюджетная система Узбекистана четко регламентирована статьей 34 Бюджетного кодекса, где указано, что государственный бюджет включает республиканский бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан, а также бюджеты областей и города Ташкента.



В качестве доказательства он приводит официальные данные Министерства экономики и финансов Узбекистана. Например, в 2017 году расходы местных бюджетов составили 23 трлн сумов, что соответствовало 46,8% всех государственных расходов. К 2024 году этот показатель увеличился до 87 трлн сумов, что в 3,7 раза превышает уровень 2017 года.



"Эти цифры подтверждают, что местные бюджеты не только существуют, но и их доля в государственном финансировании постоянно растет", - резюмирует эксперт.



Искажение данных о социальных расходах



Второе спорное заявление Кулекеева касалось социальных расходов. Он утверждал, что в Узбекистане нет социальной поддержки для многодетных матерей и людей с инвалидностью.



"Этот тезис также не соответствует действительности", - подчеркивает Расулов. В 2016 году на социальную защиту было выделено 2 трлн сумов, а к 2024 году этот показатель вырос до 15,4 трлн сумов - в 6,9 раза больше, чем восемь лет назад.



Государственное агентство социальной защиты приводит следующие данные: в 2023 году на поддержку людей с инвалидностью выделялось в среднем 69,9 млрд сумов ежемесячно, а в 2024 году эта сумма увеличилась до 650 млрд сумов. Кроме того, многодетные семьи получают финансовую помощь в зависимости от количества детей.



"Эти цифры наглядно демонстрируют, что Узбекистан уделяет серьезное внимание социальной поддержке населения", - отмечает Расулов.



Обоснованность бюджетных обязательств государства



Третья ошибка Кулекеева связана с утверждением, что государство не берет на себя обязательств по социальной поддержке населения из-за ограниченного бюджета.



"Этот аргумент полностью противоречит действительности", - заявляет Расулов. Он напоминает, что в 2023 году в результате конституционной реформы Узбекистан официально закрепил в своей Конституции статус социального государства. Более того, в том же году была создана Национальная агенция социальной защиты, поддержанная Всемирным банком, МОТ и ЮНИСЕФ.



"Государство, имеющее ограниченный бюджет, не станет закреплять в Конституции свою социальную ответственность перед населением", - подчеркивает эксперт.



Итог



Подводя итоги, Нодир Расулов делает вывод, что заявления Жаксибека Кулекеева о бюджете Узбекистана не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Он рекомендует казахстанскому аналитику детально изучить государственный бюджет и проводимые в Узбекистане реформы в социальной сфере, прежде чем делать подобные заявления.



Ильдар Ризаев