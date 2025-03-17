|Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
12:30 18.03.2025
Павел Густерин
Дата и место рождения католицизма
Св. Августин, епископ Гиппонский, - один из отцов Церкви и один из четырех великих латинских учителей Церкви.
Свое главное догматическое сочинение "15 книг о Троице" ("De Trinitate libri XV"), в котором сформулированы основные принципы католицизма, св. Августин закончил в 419 г. в городе Гиппон Регий, нынешний Аннаба (Алжир).
Следовательно, католицизм появился на свет в 419 г. в Аннабе.
Алжир - родина католицизма.