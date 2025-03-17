Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин

12:30 18.03.2025

Павел Густерин



Дата и место рождения католицизма



Св. Августин, епископ Гиппонский, - один из отцов Церкви и один из четырех великих латинских учителей Церкви.



Свое главное догматическое сочинение "15 книг о Троице" ("De Trinitate libri XV"), в котором сформулированы основные принципы католицизма, св. Августин закончил в 419 г. в городе Гиппон Регий, нынешний Аннаба (Алжир).



Следовательно, католицизм появился на свет в 419 г. в Аннабе.



Алжир - родина католицизма.