Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова

11:36 20.03.2025 Великая Победа - одна на всех

(незабываемые факты из истории Таджикистана)



В этом году исполняется 80 лет нашей общей Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Помнить об этом необходимо всегда. Особенно сегодня, когда в мире вновь бесчинствуют неофашисты и нацисты.



В годы Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии сражались около 300 тысяч воинов из Таджикистана, около 100 тысяч, то есть треть из них, не вернулись домой с полей сражений или пропали без вести.



За мужество и отвагу свыше 55 тысяч воинов из Таджикистана награждены орденами и медалями, 65 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами ордена Славы трех степеней.



Каждый год 9 мая и 22 июня Таджикистан вспоминает и чествует героев Великой Отечественной войны, ушедших на фронт в 1941 году. В этой юбилейный год в торжествах, посвященных нашей общей Победе в Великой Отечественной войне, планируется участие Президента Республики Таджикистан.



В настоящее время в республике проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом, к сожалению, остается все меньше и меньше. Они окружены заботой и вниманием руководства РТ, почетом и огромным уважением в обществе.



Вспомним легендарные вехи истории того времени.



Народы Таджикской ССР к 1941 году добились значительных успехов в производстве и строительстве. Развивалась легкая, пищевая и ряд отраслей тяжелой промышленности (угольная, стройматериалов). Колхозы объединяли 98,7% дехканских хозяйств. В республике развернулось культурное строительство, была ликвидирована неграмотность, формировался рабочий класс и народная интеллигенция, создавались национальные кадры. Женщины социализировались и стали полноправными членами общества.



В республике развернулось военное обучение трудящихся в системе Военобуча и Осоавиахима. В октябре 1941 года из Таджикистана выехала на фронт прославленная в боях Гражданской войны 20-я Краснознаменная ордена Ленина горнокавалерийская дивизия, воины которой прошли боевой путь от Москвы до Берлина. Под Сталинградом сражалась 61 кавалерийская дивизия, сформированная в Таджикистане.



В общих списках белорусских партизан числились 25 таджиков. Они, как и другие окруженцы, исчерпав все возможности пробиться к своим, с оружием в руках вступили в отряды народных мстителей. Во многих диверсиях и боевых схватках участвовал боец отряда № 124 партизанской бригады №17 Гафар Ашуров. 25 августа 1942 года на участке Орша-Кричев он с группой партизан пустил под откос железнодорожный эшелон с живой силой врага. 8 июля 1943 г., находясь в засаде, Г.Ашуров лично уничтожил две автомашины и 10 гитлеровцев. 23 августа 1942 г. отличился командир отделения партизанского отряда №123 Исмат Юсупов, уничтоживший нескольких немецких офицеров. В мае 1943 г. И.Юсупов вывел из окружения группу партизан, уничтожив при этом вражеский заслон. За активное участие в партизанском движении Белоруссии И.Юсупов награжден орденом "Отечественной войны" II степени и медалью "Партизан Отечественной войны" II степени. В тылу врага отличился Максуд Холов, награжденный за отвагу орденом "Красной Звезды" и многими боевыми медалями. Храбростью и патриотизмом отличился Мамаджан Таиров, успешно командовавший партизанским отрядом, который к 1944 году уничтожил около двух тысяч фашистов, свыше ста автомашин и бронетранспортеров, пустил под откос 19 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, подорвал многие километры железнодорожных путей и линии связи, совершил нападение на лагерь военнопленных, дал возможность бежать более 800 девушкам и юношам, которых немцы планировали угнать в Германию.



В лесах Белоруссии также отважно сражались Дисмурат Бабаев, Максим Бакаев, Хаджимур Давлатов, Салим Джураев, Ахрор Исматов, Николай Мирзаев, Шукур Рахманов, Эргаш Саидов, Умар Джурумбаев. В рядах крымских партизан сражались Х.Нарзуллаев и Ф.Долгов. В брянских лесах - Ашурбай Раджабов и Салимджан Ганиев. Таджикские воины стали боевыми братьями смоленских, орловских и украинских партизан. В польском партизанском отряде им. Костюшки воевал наш земляк Малик Ашуров, посмертно отмеченный высшей воинской наградой Польши - орденом Виртути Милитари. Туракул Холов сумел бежать из нацистского плена и примкнул к итальянским партизанам, с которыми участвовал во многих операциях против фашистов.



Наши соотечественники отличились в боях за Берлин. Среди них, получившие высокие государственные награды таджикистанцы, посланцы всех районов республики: Гордеев, Жуков, Пайгин, Брилев, Иванников, Шарипов, Джалолов, Н.Балакин, Аброр Саидахматов, Суюн Ходиев, Магд Султанов, Чепурин, Джура Очильдиев, Ахмед Темербеков, Игам Рахимов, Убайдулло Мурадов, Нина Лобковская, Негмат Назаров, Зубайд Абдуллаев, Рустам Якубов, С.Мелибеков, Д.Сафаров, Р.Хушвахтов, Х.Тоштанбетов, Ф.Негматов, Д.Яшев, С.Атаев, Юрий Васильев, Ахмеджон Рузиев, Пулат Атаев и многие другие. Всему миру известен Герой Советского Союза из Таджикистана Туйчи Эрджигитов, повторивший подвиг Александра Матросова.



Особый вклад в нашу общую Победу внесли женщины Таджикистана. Большинству из них пришлось занять места ушедших на фронт мужчин на заводах и фабриках, в шахтах, на рудниках и транспорте. На передовой фронтов также сражались сотни женщин, призванные в армию из Таджикистана.



Постановлением Госкомитета обороны от 18 сентября 1941 года предусматривалось, что каждый гражданин или гражданка, способные носить оружие, должны быть обучены военному делу. Например, студентки медицинского института посещали занятия по огневой подготовке в стрелковом тире, девушки-учащиеся Душанбинского специального ремесленного училища №3 обучались специальности радиста-оператора.



Это были и медицинские работники, в частности, С. Ниязова - врач батальона танковой бригады, А.Исаева - командир санитарного взвода мотострелкового батальона, Я.Карамышева, С. Сангинова, Р.Фазылова, З. Костенко, Р. Якубова и другие.



Биходжал Ибрагимовна Юсуфджанова - капитан медицинской службы Красной Армии, с 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны в качестве хирурга полевого подвижного госпиталя провела свыше 2 тысяч операций в тяжелых фронтовых условиях. Б. Юсуфджанова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалью "За боевые заслуги".



В гвардейском штурмовом авиационном полку Родину защищала летчица Айгуль Мамаджанова, на счету которой 93 боевых вылета. Несколько летчиц из Таджикского управления гражданского флота уже в первые дни войны были откомандированы в Новосибирский центр для ускоренного освоения нового самолета Ли-2 с последующей отправкой в армию. Среди них А.Смагина, И. Курбанова, В. Устименко.



В подразделении специального назначения и санитарной авиации всеми пилотами были женщины. Летчицы Шишкина, Семина, Ханинева, Дьякова, Ворошнева, Лебедева уверенно водили самолеты Р-5 и По-2 по сложным высокогорным маршрутам. Они несли основную тяжесть технического обслуживания самолетно-моторного парка душанбинского авиаузла. Всего в годы войны летчицы республики перевезли 6 тысяч тонн оборонных и народнохозяйственных грузов, 50 тысяч пассажиров. Женщины-пилоты доставляли врачей в труднодоступные места, а оттуда вывозили больных. В годы войны более половины летного состава в Таджикском управлении гражданской авиации составляли женщины, потому что 80% летчиков-мужчин ушли на фронт.



Вот, о чем писала газета "Коммунист Таджикистана" в 1942 году: "Центральную женскую школу снайперской подготовки окончили и отличились в боях таджикистанки Н.Лобковская, О.Марынкина, М. Косьяненко.



Гвардии лейтенант Нина Алексеевна Лобковская призывалась в армию РВК г.Сталинабад (ныне Душанбе). Командир отдельной роты девушек-снайперов (3-я Ударная армия), гвардии лейтенант Н. Лобковская уничтожила лично 89 солдат и офицеров противника, награждена орденами Красного Знамени, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Отечественной войны 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина".



Стремительный переход экономики республики на военные рельсы, своевременное выполнение фронтовых заказов стало возможным только ценой самоотверженных усилий женщин.



В ноябре 1941 года группа работниц душанбинских предприятий и домохозяек обратилась через газету ко всем женщинам Таджикистана с призывом: "Женщины! На производство, на самолеты, на тракторы, комбайны и автомобили!... Свободная советская женщина не может быть равнодушной, когда весь мир охвачен гневом и ненавистью к фашистским бандитам". Тогда же в Таджикской ССР, как и по всей стране, развернулось движение женщин, решивших овладеть мужскими профессиями.



Такое стремление отображено и на плакате художника Б.И. Серебрянского в 1942 г.: "Женщины и девушки! Овладевайте мужскими профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт!". Более половины всех рабочих на предприятиях республики составляли женщины, 80% - на селе. Они работали под девизом: "Все для фронта - все для победы!". Так, тысячи женщин, овладев профессией механизаторов, работали на колхозных и совхозных полях. К концу 1941 года свыше тысячи женщин работали трактористами, комбайнерами, шоферами, пилотами самолетов, машинистами на железной дороге. В период 1941-1945 гг. в сельском хозяйстве республики работало 160 тысяч женщин. Из окончивших курсы бригадиров тракторных бригад женщины составляли 50,6%, среди комбайнеров - 48,4%. В эвакогоспиталях и больницах женщины круглосуточно мыли, убирали, стирали, готовили пищу, писали письма семьям раненых, вязали перчатки и шарфы, варежки и носки, собирали посылки на фронт, были донорами.



В шахтах Шураба и на высокогорных рудниках до 50% состава горняков составляли женщины. Им принадлежат большие заслуги в обеспечении армии и страны цветными и редкими металлами.



Женщины Герои социалистического труда, удостоенные медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945": Кумри Ахмадова - крутильщица кокономотального цеха Душанбинского шелкового комбината, Энаджон Бойматова - в годы войны бригадир передовой в республике полеводческой бригады колхоза "Москва" Канибадамского района, Ксения Семеновна Степанова - в годы войны передовой токарь Сталинабадского механического завода им. Орджоникидзе, Зебо Рафиева - передовая ткачиха Ленинабадского шелкоткацкого комбината.



Таджикистанцы участвовали в освобождении России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, польских, чехословацких, румынских и венгерских земель от фашистских захватчиков. В годы войны трудящиеся Таджикистана внесли в Фонд обороны около 1 млрд. рублей деньгами и облигациями, 40 тыс. пудов зерна. На строительство танковой колонны "Колхозник Таджикистана" поступило 84 млн. рублей, авиаэскадрильи "Советский Таджикистан" - свыше 35 млн. рублей. Воинам Советской Армии отправлен 151 вагон подарков, собрано 532 тыс. теплых вещей, 123,8 тыс. овчин, 93,4 тыс. кг шерсти, свыше 25 тыс. метров ткани.



С начала Великой Отечественной войны Таджикская ССР перестроила свое народное хозяйство на военный лад. Промышленность наладила выпуск боеприпасов, снаряжения, обмундирования, парашютного шелка. Расширялось производство пищевых концентратов, сухарей, консервов и др. В соответствии с планом эвакуации 1941-42 гг., в Таджикистан направлялись стратегические предприятия пищевой, текстильной и легкой промышленности. В связи с уходом на фронт многих рабочих и служащих, ощущалась острая нехватка кадров на промышленных предприятиях, эвакуированных в республику (с ними прибыло менее 50% рабочей силы). Поэтому в 1941 году здесь было создано бюро по учету и распределению трудовых кадров. В производство вовлекались женщины и молодежь. В октябре 1941 г. женщины составили свыше ½ общего числа рабочих, к 1945 году их было около 70%. На ряде промышленных предприятий молодежь составляла 70-80%. В ремесленных училищах и школах ФЗО за годы войны обучено около 5 тысяч человек. Кадры механизаторов для села готовили Ленинабадская и Шаартузская школы механизации сельского хозяйства, а также курсы при МТС. Молодежь составляла 45% всех работающих в сельском хозяйстве и 60% кадров в МТС. С 1 июня 1941 по 1 января 1946 гг. вступило в строй свыше 20 новых предприятий и цехов. В 1943 году, в ходе Всесоюзного социалистического соревнования, на промышленных предприятиях республики 123 комсомольским молодежным бригадам присвоено звание фронтовых. Сельское хозяйство также перестроилось для обеспечения нужд фронта и тыла. В 1942-44 гг. поставки зерна государству увеличились на 1,8 млн. пудов (1 пуд=16,38 кг). Посевные площади за 1941-45 гг. возросли на 16,4 тыс. га. Хлопкоробы республики дали стране более 500 тыс. тонн хлопка-сырца. Фронт и тыл получил из Таджикистана тысячи тонн мяса, шерсти, овощей, фруктов и другой продукции. За трудовые подвиги свыше 100 тыс. трудящихся республики награждены орденами и медалями.



В марте 1943 г. трудящиеся Таджикской ССР направили письмо воинам-таджикам, которое подписали более 300 тысяч человек. Они поклялись отдать все силы, чтобы помочь громить врага. Инвалидам войны, их семьям и семьям фронтовиков в Таджикистане оказывалась помощь деньгами, одеждой, продуктами.



Работники науки и культуры Таджикистана внесли вклад в общее дело Великой Победы. Коллективы местного филиала АН СССР и другие научные учреждения вели исследовательскую работу, в первую очередь, направленную на укрепление мощи страны. Поэты Х.Юсуфи и А.Назаров, писатели Х.Карим и Ф.Ниязи, драматург А.Пирмухаммед-заде сражались на фронте. С.Айни выступал с публицистическими статьями и патриотическими очерками. Поэты А.Лахути, А.Дехоти, М.Турсун-заде, М.Миршакар, прозаики Дж.Икрами, Р.Джалил создавали произведения, посвященные героизму советских людей. Даже в нелегкие военные годы в Таджикистане уделялось внимание развитию культуры, что поддерживало моральный и боевой дух граждан. Сюда, в тыл были направлены многие деятели культуры с оккупированных территорий, которые продолжали здесь свое творчество. В 1942 году в Душанбе закончилось строительство здания театра оперы и балета. В республике действовал 21 театр, а в 1943 году создан Фронтовой театр Таджикской ССР. В военные годы в Душанбе работала Московская киностудия "Союздетфильм", которая объединилась с таджикской киностудией.



В период с 1941 по 1945 гг. в Таджикистане было расположено 29 эвакуационных госпиталя, в основном для тяжелораненых бойцов. Из-за нехватки лечебных корпусов эвакогоспитали размещались в административных и учебных зданиях.



Трудящиеся Таджикистана и после освобождения советских территорий от фашистских захватчиков помогали их населению продуктами и техникой.



Альфия Баширова

по материалам прессы, исторических

и литературных источников Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742459760





Новости Казахстана

- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности

- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса

- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики

- Кадровые перестановки

- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"

- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству

- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году

- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля

- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов

- Коррупция в сфере образования

