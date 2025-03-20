|В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:22 20.03.2025
В Узбекистане раскрыли схему по вывозу валюты в Казахстан
20 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане пресечена попытка незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с таможенными органами обнаружили более 1 миллиона долларов, которые пытались тайно перевезти в Казахстан через пост "Навои".
Во время досмотра автомобиля марки Lacetti, направлявшегося в соседнюю страну, сотрудники Службы государственной безопасности и таможни обнаружили у жителя Ташкентского района 1000 долларов, которые он пытался вывезти без декларирования.
В ходе дальнейших проверок по месту временного проживания другого участника схемы силовики нашли еще почти 400 тысяч долларов. Как выяснилось, мужчина собирал валюту у торговцев на рынках Ташкента и передавал ее посредникам для последующего вывоза в Казахстан.
В общей сложности в рамках операции было выявлено 1,2 миллиона долларов. В качестве вещественных доказательств изъято 273 тысячи долларов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Расследование продолжается.
Более миллиона долларов не дали ввезти в Казахстан из Узбекистана: валюту изъяли пакетами
Служба государственной безопасности совместно с таможенными органами Узбекистана выявила попытку незаконно вывезти в Казахстан более миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.
По информации Службы госбезопасности, на погранично-таможенном посту "Навои" в Ташкентском районе Ташкентской области при проверке автомобиля Lacetti, двигавшегося из Узбекистана в Казахстан, нашли целлофановый пакет с 874 тыс. долларов США. Пакет принадлежал пассажирке авто, жительнице Ташкентского района, 1978 года рождения. Деньги она хотела вывезти, минуя таможенный контроль.
Далее в рамках оперативных мероприятий выяснилось, что иностранную валюту собирали у торговцев на рынках города Ташкента, передавали посреднику, который отдавал деньги упомянутой выше женщине. При осмотре квартиры посредника нашли еще 399 тыс. долларов США, которые были подготовлены для дальнейшей транспортировки в Казахстан.
Всего за время проведения оперативного мероприятия было собрано более 1 млн долларов. Ведутся следственные действия. Подозреваемые заключены под стражу.