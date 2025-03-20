В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами

12:22 20.03.2025

В Узбекистане раскрыли схему по вывозу валюты в Казахстан



20 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане пресечена попытка незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с таможенными органами обнаружили более 1 миллиона долларов, которые пытались тайно перевезти в Казахстан через пост "Навои".



Во время досмотра автомобиля марки Lacetti, направлявшегося в соседнюю страну, сотрудники Службы государственной безопасности и таможни обнаружили у жителя Ташкентского района 1000 долларов, которые он пытался вывезти без декларирования.



В ходе дальнейших проверок по месту временного проживания другого участника схемы силовики нашли еще почти 400 тысяч долларов. Как выяснилось, мужчина собирал валюту у торговцев на рынках Ташкента и передавал ее посредникам для последующего вывоза в Казахстан.



В общей сложности в рамках операции было выявлено 1,2 миллиона долларов. В качестве вещественных доказательств изъято 273 тысячи долларов.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Расследование продолжается.



