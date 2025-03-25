Персидская поэма "Шах-наме" как источник иранского патриотизма, - Павел Густерин

11:44 27.03.2025

Павел Густерин



Персидская поэма "Шах-наме" как источник иранского патриотизма



На фото:

1. Абулькасим Мансур бен Хасан Туси Фирдоуси

2. Флаг Гилянской Советской Социалистической Республики

3. Фаравахар как элемент украшения городских улиц



В 1920-1921 гг. на севере Ирана существовала Советская Республика Гилян, известная в историографии как Гилянская Советская Социалистическая Республика.



На флаге этого исторического государства в левом верхнем углу что-то написано арабицей. Это читается "Каве".



И вот что это означает:



В нетленной поэме Абулькасима Фирдоуси "Шах-наме", написанной еще в X в., рассказывается предание, в котором народное восстание против деспотичного правителя по имени Заххак поднял и возглавил кузнец по имени Каве, воздевший на копье свой кожаный рабочий фартук в качестве боевого знамени.



"Как вышел Каве из дворцовых ворот,

Его обступил на базаре народ.

Он шел все вперед и кричал все сильней,

За правду восстать призывая людей.

Из кожи передник, что в утренний час

Кузнец надевает, за молот берясь,

Срывает Каве, прикрепляет к копью,

И пыль на базаре встает, как в бою".



(Абулькасим Фирдоуси. Шах-наме. Перевод - Ц.Б. Бану. Т. 1. М., 1957, с. 64).



В результате восстания трон перешел к принцу древней царской династии, который украсил передник кузнеца, ставший знаменем праведной борьбы, золотом и драгоценными камнями.



В истории Ближнего Востока были и другие случаи, когда на копья воздевали то, что меняло ход событий.



Так, во время сражение при Сиффине в 657 г. между войском халифа Али бен Аби Талиб и войском поднявшего восстание наместника Сирии Муавия бен Аби Суфьян, которое стало терпеть поражение, воины последнего подняли на копьях листы Корана, чтобы бой остановился.



"Сражение явно клонилось к победе Али. Но оба войска были на грани истощения. Бой продолжался по инерции. Как рассказывал один из участников сражения историку аш-Шаби: "Мы были покрыты пылью и кусали друг друга и дошли до того, что стояли, глядя друг на друга, и не мог ни один человек из двух войск броситься на противника и сразиться с ним". В этой обстановке достаточно было малейшего толчка, чтобы сражение кончилось полным разгромом одной из сторон, и скорее всего эта судьба ожидала сирийцев. Положение спас изворотливый Амр б. ал-Ас, предложив повернуть против Али его же оружие: призвать к тому же, к чему тот всегда призывал, - к решению "следовать Книге Аллаха" и остановить бой, подняв на копьях свитки Корана. На рассвете перед иракцами появились фигуры со странными знаменами, которые при приближении оказались свитками, прикрепленными к копьям. Самый большой из них несли на нескольких копьях, вероятно, развернутый горизонтально, как в наши дни носят транспаранты на демонстрациях. Сирийцы кричали: "Боже, Боже! Подумайте о ваших женах и детях и о том, кто останется для [отражения] румов, тюрок и персов!" Бой сразу прекратился...". (Большаков О.Г. История халифата. Том III. М., 1998, с. 58).



Иранцы, несмотря на то, что являются ревностными мусульманами, бережно хранят свое эпическое наследие. Так, зороастрийский знак "Фаравахар" с профилем духа Фраваши, ошибочно принимаемым некоторыми за божество Ахурамазду, можно увидеть на улицах городов Ирана, особенно в Ширазе, поскольку этот знак является признанным символом иранской самоидентификации, а вовсе не языческим пережитком.



Поэтому не удивительно, что имя эпического кузнеца было нанесено на государственный флаг Гилянской Республики.