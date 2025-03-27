|Президенты Узбекистана и Казахстана приняли вице-президента Европейской Комиссии Каю Каллас
11:55 28.03.2025
Президент Республики Узбекистан подчеркнул важность расширения экономического диалога с Евросоюзом
https://president.uz/
27.03.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 27 марта принял делегацию Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. Были рассмотрены вопросы расширения практического взаимодействия и подготовки предстоящих совместных мероприятий.
В начале встречи высокая гостья передала главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Особое внимание было уделено вопросам проведения мероприятий первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" 3-4 апреля этого года в городе Самарканде. В этом контексте высоко оценены плодотворные итоги многостороннего министерского заседания, состоявшегося сегодня в городе Ашхабаде.
Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, "зеленая" энергетика, экология, модернизация инфраструктуры, и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления отношений Узбекистана с институтами ЕС.
Обсуждены вопросы принятия нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас
https://www.akorda.kz/
28 марта 2025 года
г. Алматы
В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.
Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.
В ответ Глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия – ЕС".