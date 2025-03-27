Президенты Узбекистана и Казахстана приняли вице-президента Европейской Комиссии Каю Каллас

11:55 28.03.2025

Президент Республики Узбекистан подчеркнул важность расширения экономического диалога с Евросоюзом

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27.03.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 27 марта принял делегацию Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. Были рассмотрены вопросы расширения практического взаимодействия и подготовки предстоящих совместных мероприятий.



В начале встречи высокая гостья передала главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



Особое внимание было уделено вопросам проведения мероприятий первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" 3-4 апреля этого года в городе Самарканде. В этом контексте высоко оценены плодотворные итоги многостороннего министерского заседания, состоявшегося сегодня в городе Ашхабаде.



Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, "зеленая" энергетика, экология, модернизация инфраструктуры, и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов.



Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления отношений Узбекистана с институтами ЕС.



Обсуждены вопросы принятия нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию.



Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.



