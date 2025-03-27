О рождении православия, - Павел Густерин

14:35 29.03.2025

Павел Густерин

О рождении православия



Архиерейский собор, созванный архиепископом Афанасием в Александрии в 362 г., утвердил Никейское исповедание, которое с 325 г. не успело проникнуть в богослужебную практику из-за быстро распространявшейся ереси арианства, поддерживаемой императором Константином I, из-за чего Никейское исповедание было на грани отторжения христианским миром.



Афанасий в 362 г. смог отстоять духовные ценности I Вселенского Никейского собора, и прежде всего - учение о Троице, и передать его благо грядущим поколениям, поэтому Афанасий - Отец православия.



На этом Александрийском соборе православие, дух которого был провозглашен в Никее, стало православием в догматическом отношении, то есть простые христиане стали постигать его не только сердцем, но и разумом, "ибо благочестиво разуметь и исповедывать Святую Троицу в едином Божестве. И о совершившемся ради нас вочеловечении Отчего Слова так разсуждаю, как написано, а именно, что, по сказанному Иоанном, - "Слово плоть бысть", - и что не претерпело Оно изменения, как говорят злочестивые, но соделалось ради нась человеком, родившись от Святой Девы Марии и от Духа Святого. Ибо Спаситель приял на Себя тело не без души, не без чувства, не без ума; потому что, когда Господь ради нас соделался человеком, невозможио иметь Ему только тело и не иметь ума. Почему, анафематствую отметающих веру, исповеданную в Никеи, и непризнающих, что Сын от сущности Отчей и единосущен Отцу; анафематствую также утверждающих, что Дух Святый есть тварь, приведенная в бытие Сыном" (Св. Афанасий. Послание к антиохийцам).



Также последовательно арианству противостоял латинский экзегет и апологет св. Иларий Пиктавийский, прозванный за это "Афанасием Запада" и в 553 г. включенный императором Юстинианом I в список Отцов Церкви. Примечательно, что католическим Учителем Церкви св. Иларий был признан папой римским Пием IX лишь в 1851 г.



II Вселенский Константинопольский собор, созванный крестившимся императором Феодосием I в 381 г., утвердил своим статусом догматические достижения Александрийского архиерейского собора 362 года, дополнив Символ Веры, и показал единение духовных лидеров христиан и светской власти в Римской империи, ставшей христианской, в деле проповедования истинной веры в государстве.



Итак, православие родилось в 362 г. в Александрии.



Египет - родина православия.