|В Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева
15:49 29.03.2025
Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
https://www.akorda.kz/
29 марта 2025 года
г. Алматы
В рабочей резиденции Президента Казахстана в Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева.
Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.
– Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе, – отметил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиеева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.
– Вас в Казахстане хорошо знают, относятся к Вам с большим уважением. Под Вашим сильным, авторитетным руководством Узбекистан динамично развивается. Мы знаем, что в прошлом году темпы роста узбекской экономики превысили 6%. Все секторы экономики успешно достигают заявленных целей. Это не может не радовать, чем более успешно развивается экономика Узбекистана, тем лучше и более качественно развивается торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами. Полагаю, что у нас есть хорошая возможность обменяться мнениями по целому ряду вопросов, – подчеркнул он.
В свою очередь Президент Узбекистана отметил важность сегодняшней встречи для укрепления двусторонних связей.
– Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 %. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям, – заявил Шавкат Мирзиеев.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.
Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров Президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.
Состоялась неформальная встреча лидеров Узбекистана и Казахстана
https://president.uz/
29.03.2025
29 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы.
С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
В начале беседы главы государств искренне поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с весенним праздником Навруз и наступающим Рамазан хайитом.
С особым удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14 процентов с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен.
Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров Узбекистана и Казахстана о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.
Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.
Отмечена важность начала практических работ по запуску Международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы.
Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
Встреча прошла в традиционно дружественной и деловой атмосфере.