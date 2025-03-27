В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2

16:34 30.03.2025

В Сербии состоялся чемпионат мира по шахматам "FIDE World School Chess Championships – 2025" среди школьников (мальчиков и девочек) в 6 возрастных категориях: 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Всего 12 турниров. Казахстан победил в 4 турнирах, Узбекистан - в 3, Монголия и Россия - в 2 турнирах, Индия в одном.



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Четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам



Восемь медалей привезли юные казахстанцы с чемпионата мира среди школьников по классическим шахматам, который проходил с 20 по 28 марта 2025 года в Сербии, сообщает Zakon.kz.



По информации Казахстанской федерации шахмат, отечественные школьники завоевали на чемпионате четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.



Чемпионами мира-2025 стали:

Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана);

Алиша Бисалиева (G9, Астана);

Алимжан Жауынбай (U11, Астана);

Артем Богданов (U17, Алматы).



"Среди 470 участников из 44 стран Казахстан занял первое место в командном зачете. Поздравляем чемпионов, тренеров и родителей. Это только начало – будущее шахмат за Казахстаном", – рассказали в федерации.



Серебряные медали привезли:

Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская область);

Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская область);

Малика Джаппарбекова (G15, Астана).



Бронзовую награду завоевал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).



