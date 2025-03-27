|В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2
16:34 30.03.2025
В Сербии состоялся чемпионат мира по шахматам "FIDE World School Chess Championships – 2025" среди школьников (мальчиков и девочек) в 6 возрастных категориях: 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Всего 12 турниров. Казахстан победил в 4 турнирах, Узбекистан - в 3, Монголия и Россия - в 2 турнирах, Индия в одном.
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Четыре школьника из Казахстана стали чемпионами мира по шахматам
Восемь медалей привезли юные казахстанцы с чемпионата мира среди школьников по классическим шахматам, который проходил с 20 по 28 марта 2025 года в Сербии, сообщает Zakon.kz.
По информации Казахстанской федерации шахмат, отечественные школьники завоевали на чемпионате четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Чемпионами мира-2025 стали:
Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана);
Алиша Бисалиева (G9, Астана);
Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
Артем Богданов (U17, Алматы).
"Среди 470 участников из 44 стран Казахстан занял первое место в командном зачете. Поздравляем чемпионов, тренеров и родителей. Это только начало – будущее шахмат за Казахстаном", – рассказали в федерации.
Серебряные медали привезли:
Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская область);
Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская область);
Малика Джаппарбекова (G15, Астана).
Бронзовую награду завоевал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).
Узбекистан. Наши шахматисты завоевали три золотые медали на чемпионате мира
https://olamsport.com/
В Сербии состоялся чемпионат мира по шахматам "FIDE World School Chess Championships – 2025" среди школьников
В мировом первенстве успешно выступили шахматисты Узбекистана.
Сарвиноз Бегмуратова завоевала золотую медаль среди девочек в возрасте до 13 лет. В 9 турах она набрала 7,5 очка, не проиграв ни одной партии. В результате этого успеха Сарвиноз получила звание "мастер ФИДЕ среди женщин" (WFM).
Нилуфархон Имомкузиева среди девочек до 15 лет набрала 7 очков и стала победительницей турнира. Она победила сильных соперников из Сербии, Румынии, Индии, Кубы и Грузии и в мировом рейтинге поднялась на 60 позиций.
На соревнованиях среди мальчиков в возрасте до 9 лет Нурмухаммад Неъматуллахонов стал победителем.
По итогам чемпионата мира сборная Узбекистана завоевала 3 золота, 2 серебря и 2 бронзы. В общекомандном зачете после представителей Казахстана заняла второе место.
Россияне выиграли шесть медалей на первенстве мира среди школьников
https://ruchess.ru/
28 марта 2025
В пятницу 28 марта на курорте Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира среди школьников. Российские шахматисты выиграли шесть медалей - две золотые и четыре бронзовые.
Оскар Фатхлисламов завоевал бронзовую медаль в группе мальчиков до 7 лет. Федор Бондарев финишировал третьим в категории мальчиков до 9 лет.
Матфей Юрасов стал чемпионом мира среди школьников до 13 лет, Мирослав Батурин-Виноградов выиграл "бронзу" в этой же категории. София Гаер заняла третье место у девочек до 13 лет.
Глеб Щеглов выиграл турнир юношей до 15 лет.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил призеров в комментарии ТАСС:
- Поздравляю наших юных шахматистов с крупным успехом на первенстве мира среди школьников! Победители в своих группах - Матфей Юрасов и Глеб Щеглов - очень уверенно прошли всю дистанцию и заслуженно завоевали награды, а другие призеры боролись за медали до последнего тура. Прекрасный результат!