Иракский политик и шиитский мученик Мухаммад Бакир аль-Хаким, - Павел Густерин

18:07 31.03.2025

Павел Густерин



Иракский политик и шиитский мученик

Мухаммад Бакир аль-Хаким



На фото:

Мухаммад Бакир Мухсин аль-Хаким ат-Табатабаи

Флаг Верховного исламского совета Ирака

Мечеть имама Али в эн-Неджефе



Пятеро шиитских мучеников - это шиитские богословы, жившие в XIV-XX вв. и казненные их идеологическими противниками.



Имена этих духовных лидеров хорошо известны исламоведам и историкам:

1) Шамсуддин Мухаммад бен Мекки,

2) Зейнуддин бен Али,

3) Нурулла Шуштари,

4) Мухаммад Дехлави,

5) Мухаммад Бакир ас-Садр.



Здесь речь пойдет еще об одним видном шиитском религиозном деятеле, ставшим политиком и погибшим за свои убеждения.



Это иракец Мухаммад Бакир Мухсин аль-Хаким ат-Табатабаи, убитый в 2003 г. в результате террористического акта.



Мухаммад родился в эн-Неджефе в 1939 г. в семье шиитского богослова. Также будучи улемом, аль-Хаким в 1960-х годах вместе с Мухаммадом Бакиром ас-Садром, пятым шиитским мучеником, стал одним из основателей политического шиитского движения в Ираке. С 1972 г. аль-Хаким преследовался иракскими властями, которые в 1980 г. вынудили его эмигрировать в Иран.



Находясь в Иране в полной безопасности, аль-Хаким объявил себя открытым врагом иракских баасистов и сформировал в 1982 г. Верховный совет исламской революции в Ираке (с 2007 г. - партия "Верховный исламский совет Ирака"). Эта организация ставила своей целью свержение Саддама Хусейна и создание в Ираке исламского государства. Со временем она стала весьма влиятельной партией шиитской общины Ирака.



При поддержке Тегерана сторонники аль-Хакима численностью около 10 тысяч человек стали вооруженной оппозицией Багдаду, периодически совершавшей с территории Ирана нападения на баасистов в Ираке и поддерживавшей тайные связи с элементами сопротивления режиму Саддама Хусейна.



После вторжения в Ирак войск антисаддамовской коалиции, представители Вашингтона встречались с Абд-уль-Азизом аль-Хакимом, братом Мухаммада Бакира аль-Хакима, намереваясь склонить последнего к сотрудничеству против Саддама Хусейна.



Свержения Саддама Хусейна позволило аль-Хакиму в мае 2003 г. вернуться в Ирак. На родине он стал одним из самых влиятельных духовных лидеров.



Во время пятничной молитвы в результате взрыва заминированного автомобиля около Мечети имама Али в эн-Неджефе 29 августа 2003 г. Мухаммад Бакир аль-Хаким погиб в возрасте 64 лет.



Цинизм этого преступления состоит в том, что Мечеть имама Али в эн-Неджефе с захоронением праведного халифа и имама Али бен Абу Талиба является третьей по значению святыней для шиитов после общеисламских святынь - Каабы в Мекке и Мечети пророка в Медине.



Саддам Хусейн выступил с отрицанием своей причастности к этому теракту.



Иракскими и американскими официальными лицами в организации убийства аль-Хакима был обвинен джихадист иорданского происхождения Абу Мусаб аз-Заркави.



Философская и общественно-политическая литература по рекомендациям аятоллы Хомейни, - П.Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1662893760