|Завод "КазАгроМаш" впервые начал производство ряда сельхозагрегатов, которые ранее не выпускались в стране
12:27 01.04.2025
На казахстанском предприятии запущено производство ключевых аграрных агрегатов
1.04.2025 г.
В Казахстане впервые начато производство ряда сельхозагрегатов, которые ранее не выпускались в стране.
Завод "КазАгроМаш", расположенный в г.Кокшетау, объявил о старте серийного производства сплошных культиваторов шириной 11 и 15 метров, широкозахватных катков (12–18 м) и дисковых и средних пружинных борон. По словам специалистов предприятия, теперь аграриям больше не нужно зависеть от иностранных поставщиков техники, переплачивать за импорт и ждать долгих поставок. Это большой шаг вперед для всего аграрного сектора страны.
Напомним, завод по производству сельскохозяйственных агрегатов и орудий "КазАгроМаш" был введен в эксплуатацию в марте 2024 года. На тот период его мощность составляла 150 единиц сельскохозяйственного оборудования в год. Первоначально на производственных линиях предприятия был налажен выпуск шести видов орудий: плоскорезов, катков, плугов, снегопахов, дисковых борон и сцепок с планами расширения линейки производства.
Как отметил директор завода Виталий Борко, на протяжении десятилетий казахстанские фермеры были вынуждены приобретать сельхозагрегаты за границей. Это означало высокие затраты, долгие сроки поставки и сложности с запчастями. Кроме того, техника, разработанная в других странах, не всегда подходила под казахстанские климатические и почвенные условия. "Теперь эта проблема решена. Производство ключевых сельхозагрегатов внутри страны открывает новые возможности, связанные с экономией на стоимости техники (импортные аналоги стоят на миллионы дороже), гарантированной доступностью запчастей, адаптацией под местные условия (техника создается с учетом специфики казахстанских почв и климата), а также, с поддержкой государства, поскольку, на отечественную технику предоставляется 30% субсидий", - говорит директор завода.
Согласно информации завода "КазАгроМаш", сплошные культиваторы шириной 11 и 15 метров помогут казахстанским фермерам в обработке полей - рыхлении почвы и уничтожении сорняков без применения химии; широкозахватные катки (12–18 м) - незаменимый инструмент при подготовке почвы перед посевом, они улучшают структуры почвы и способствуют сохранению влаги; дисковые бороны 2-х и 4-х рядные шириной захвата до 8 метров – необходимы для разрыхления почвы, уничтожения сорняков и заделки растительных остатков после сбора урожая.
Все возможности новой техники "КазАгроМаш" намерен продемонстрировать на предстоящих летом текущего года самых крупных агропромышленных выставках Казахстана:
17-18 июля 2025 г. - Специализированная выставка-демонстрация "Jańa Dala / Green Day ‘2025". Место проведения: демонстрационные поля АО "Агрофирма "Ақтық" (село Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область, за пос. Талапкер, 15 км. от Астаны);
31 июля - 1 августа 2025 г. Международная сельскохозяйственная выставка-демонстрация "Jańa Dala / Karkyn ‘2025". Место проведения: демонстрационные поля ТОО "Агрофирма Қарқын" (село Степановка, Мендыкаринский район, Костанайская область, 65 км. от Костаная).