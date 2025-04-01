Завод "КазАгроМаш" впервые начал производство ряда сельхозагрегатов, которые ранее не выпускались в стране

12:27 01.04.2025

На казахстанском предприятии запущено производство ключевых аграрных агрегатов

1.04.2025 г.



В Казахстане впервые начато производство ряда сельхозагрегатов, которые ранее не выпускались в стране.



Завод "КазАгроМаш", расположенный в г.Кокшетау, объявил о старте серийного производства сплошных культиваторов шириной 11 и 15 метров, широкозахватных катков (12–18 м) и дисковых и средних пружинных борон. По словам специалистов предприятия, теперь аграриям больше не нужно зависеть от иностранных поставщиков техники, переплачивать за импорт и ждать долгих поставок. Это большой шаг вперед для всего аграрного сектора страны.



Напомним, завод по производству сельскохозяйственных агрегатов и орудий "КазАгроМаш" был введен в эксплуатацию в марте 2024 года. На тот период его мощность составляла 150 единиц сельскохозяйственного оборудования в год. Первоначально на производственных линиях предприятия был налажен выпуск шести видов орудий: плоскорезов, катков, плугов, снегопахов, дисковых борон и сцепок с планами расширения линейки производства.



Как отметил директор завода Виталий Борко, на протяжении десятилетий казахстанские фермеры были вынуждены приобретать сельхозагрегаты за границей. Это означало высокие затраты, долгие сроки поставки и сложности с запчастями. Кроме того, техника, разработанная в других странах, не всегда подходила под казахстанские климатические и почвенные условия. "Теперь эта проблема решена. Производство ключевых сельхозагрегатов внутри страны открывает новые возможности, связанные с экономией на стоимости техники (импортные аналоги стоят на миллионы дороже), гарантированной доступностью запчастей, адаптацией под местные условия (техника создается с учетом специфики казахстанских почв и климата), а также, с поддержкой государства, поскольку, на отечественную технику предоставляется 30% субсидий", - говорит директор завода.



Согласно информации завода "КазАгроМаш", сплошные культиваторы шириной 11 и 15 метров помогут казахстанским фермерам в обработке полей - рыхлении почвы и уничтожении сорняков без применения химии; широкозахватные катки (12–18 м) - незаменимый инструмент при подготовке почвы перед посевом, они улучшают структуры почвы и способствуют сохранению влаги; дисковые бороны 2-х и 4-х рядные шириной захвата до 8 метров – необходимы для разрыхления почвы, уничтожения сорняков и заделки растительных остатков после сбора урожая.



