О великих Учителях Церкви, - Павел Густерин

12:19 02.04.2025 Павел Густерин



О великих Учителях Церкви



В 553 г. император Юстиниан I Великий предложил V Вселенскому Собору признать св. Амвросия одним из Отцов Церкви, что и было сделано.



В 1298 г. св. Амвросий Медиоланский был признан папой римским Бонифацием VIII одним из четырех великих латинских Учителей Церкви.



Несмотря на то, что св. Амвросий стал родоначальником мессы ("О таинствах", ок. 391 г.), он, по сути, остался православным мыслителем. Иначе и быть не могло с тем, кто был сформирован св. Василием Великим, архиепископом Кесарийским, одним из Отцов Церкви и одним из великих греческих Учителей Церкви, с которым он состоял в личной переписке, и трудами св. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Отца православия, одного из Отцов Церкви и одного из великих греческих Учителей Церкви.



Принципы католического богословия были сформулированы не св. Амвросием, а его духовным сыном и учеником, также признанным одним из Отцов Церкви и одним из четырех великих латинских Учителей Церкви, св. Августином Гиппонским в труде "15 книг о Троице".



Учение о Троице является сутью православия (см. ниже).



Значит, католицизм с догматической точки зрения является производной от православия.



ПРЕДЫСТОРИЯ



После взятия римским войском в 70 г. н.э. Иерусалима в ходе подавления восстания иудеев многие из них переселились в Александрию, где стали грекоязычными. Поэтому понадобился перевод Библии, а точнее - Ветхого Завета, а еще точнее - ТаНаХ, на греческий. Так появилась Септуагинта, хотя Пятикнижие Моисеево (Тора) было переведено на греческий для Александрийской библиотеки еще в III в. до н.э.



Толчок эволюции ветхозаветной и в дальнейшем библейской экзегетики дал эллинизированный иудей Филон Александрийский еще в первой половине I в н.э., определив путь развития Александрийской философской школы, благодаря которой впоследствии сложилась Александрийская богословская школа.



В первой половине II в. палестинец римского происхождения апологет св. Иустин Философ написал "Диа­лог с Три­фо­ном иу­де­ем", в котором изложил христианское понимание Ветхого Завета.



Апологет епископ Лугдунский св. Ириней, родом из Смирны, в своем главном труде "Против ересей", написанном в конце 180-х годов, доказывает единство происхождения ветхозаветного Закона и Евангелия от одного и того же Бога и рассматривает вопросы о Троице.



Следовательно, благодаря доступности греческого текста Библии появилась александрийская и вся восточная экзегетика, из которой развилось учение о Троице.



Св. Феофилу Антиохийскому принадлежит идея догмата о Троице, о котором он пишет в "Послании к Автолику" (2, 15) около 180 г.: "Три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы - Бога и Его Слова и Его Премудрости".



Сформулирован же догмат о Троице был пресвитером Квинтом Септимием Тертуллианом в трактате "Против Праксея", написанном в 213 г. в Карфагене. В главе "Символ Веры, содержащий таинство домостроительства, обуславливающее наличие в Боге Единой сущности и Трех Лиц" (2) автор говорит: "Ведь так ничуть не менее сохраняется таинство домостроительства, которое располагает Единицу в Троицу, производя Трех - Отца, Сына и Святого Духа. И Трех не по положению, но по степени, не по сущности, но по форме, не по могуществу, но по виду. В самом деле, Они имеют единую сущность, единое положение и единое могущество, ибо Один Бог, от Которого происходят эти степени, формы, и виды - Отец, Сын и Святой Дух".



Тертуллиан примерно в 208 г. в сочинении "Против валентиниан" (V) сам говорит о том, что испытал влияние св. Иустина Философа и св. Иринея Лугдунского: "Не думая, чтобы кто мог нас упрекнуть в своевольной выдумке предметов, которые излагали и опровергали мужи святые и просвещенные, не только предшественники, но и современники ересиархов, каковы суть: Иустин, философ и мученик, Милциад, поборник церквей, Ириней, ученый исследователь всех подобных учений...".



Известно, что Тертуллиан был латиноязычнным и грекоязычным автором. В любом случае, в изложении догмата о Троице заметно также влияние на Тертуллиана трактата апологета Климента Александрийского "Педагог", написанного около 197 г.: его термин "домостроительство [спасения]" - ключевое понятие триадологии Тертуллиана.



Апологет Ориген Адамант, один из самых способных учеников Климента Александрийского, в свое время глубже других занимался экзегетикой. Так, в труде "Гекзапла", составленном в 220-х годах, Ориген первым поднялся до уровня библейской критики, а также выступил автором методики экзегезы.



В своем сочинении "О началах", написанном около 230 г., Ориген развил учение о Троице: "Спасительное крещение может совершаться не иначе, как властью всех [лиц] высочайшей Троицы, тo есть не иначе, как через совместное упоминание Отца, и Сына, и Святого Духа и через соединение с нерожденным Богом Отцом и единородным Его Сыном также и имени Святого Духа" (I, 3, 2); "В Троице, конечно, не должно мыслить ничего большего или меньшего, так как источник единого Божества Словом и разумом Своим содержит всю вселенную, а Духом уст Своих освящает все, достойное освящения" (I, 3, 7); "Субстанция же Троицы, Которая есть начало и причина всего, из Которой все, через Которую все и в Которой все - не есть тело и не находится в теле, как нужно веровать, но совершенно бестелесна" (IV, 27); "То, что говорится об Отце, и Сыне, и Святом Духе, должно мыслить выше всех веков и выше всей вечности; ибо Троица, и только Она одна, превосходит всякое понятие не только о времени, но и о вечности, прочее же, что существует вне Троицы, должно измерять веками и временем" (IV, 28).



Ученик Оригена в Кесарии Палестинской, св. Григорий Неокесарийский, около 250 г. составил первое в истории отдельное "Изложение веры", в котором говорит только о Троице, в том числе: "Троица совершенная, славою и вечностью и царством неразделяемая и неотчуждаемая. Посему нет в Троице ничего ни сотвореннаго или служебнаго, ни привнесеннаго, как бы прежде не бывшаго, потом же привзошедшаго; ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но непреложна и неизменна - всегда та же Троица".



Влияние Оригена испытал также экзегет александриец Дидим Слепец, уделявший в триадологии особое внимание учению о Святом Духе. Его главные сочинения - "О Святом Духе" и "О Троице".



Таким образом, мы можем утверждать, что учение о Троице берет свое начало в восточной экзегетике.



Арианство, отрицая троичность Бога, стало катализатором развития учения о Троице, которое, как было сказано выше, является сутью православия. "Верую в единого Бога, славимого в Троице, Отца нерожденного, безначального, бесконечного, - Сына рожденного, но также безначального и бесконечного, - Духа Святого, исходящего от Отца и в Сыне являющегося, но также собезначального и равного Отцу и Сыну; в Троицу единосущную, но Лицами разделяющуюся, Троицу в именованиях, но единого Бога" (начало "Исповедания веры" св. Илариона Киевского). "Един Бог есть прежде всего и у всех и во всех и выше всего, нами веруемый и поклоняемый во Отце и Сыне и Святом Духе, Единица в Троице и Троица в Единице, соединяемая без слияния и различаемая без разделения: та же самая Единица есть тождественно Троица Всемогущая" (начало "Исповедания православной веры 1351 года" св. Григория Паламы).



Православие оформилось и окрепло в противостоянии с арианством в период между Первым и Вторым Вселенскими Соборами включительно, которые и были созваны, главным образом, для этого в 325 г. и 381 г. соответственно.



О том, насколько опасна была ересь арианства, говорит факт склонения к этой ереси императора св. равноапостольного Константина I Великого, изначально занимавшего по отношению к участникам богословских распрей нейтральную позицию. Он не только вернул Ария из ссылки и приблизил его ко двору, стал разрешать проведение арианами церковных соборов (в 334 г. в Кесарии Палестинской, в 335 г. в Тире) и сослал в результате клеветы ариан Афанасия Великого в город Августа Треверов (Трир), но и принял перед смертью в 337 г. крещение от арианского епископа Евсевия Никомедийского.



Св. Иероним Стридонский не был великим богословом, но он также был признан одним из четырех великих латинских Учителей Церкви, поскольку, благодаря его переводу Библии (Вульгата), латинское богословие освободилось от зависимости от греческого богословия. "На рубеже IV-V вв. блж. Августин Аврелий упоминал о том, что из-за существования множества переводов возникла настоящая сумятица (Aug. De doctr. christ. II 11). В такой ситуации папа Дамас I (366-384) поручил блж. Иерониму провести проверку переводов, чтобы Римская Церковь, к тому времени перешедшая на латынь, могла пользоваться единым авторитетным и непротиворечивым текстом Библии" (Свящ. Дж. Рицци. Вульгата // ПЭ. Т. X. М., 2005, с. 25).



Благодаря переводу св. Иеронима, св. Августин, будущий Отец католицизма, смог проявить всю глубину своего мышления. Для того, чтобы сделать такой вывод, достаточно сопоставить две даты: в 383 г. св. Иероним в Риме заканчивает редактирование латинского перевода Евангелия, а с 394 г. начинают появляться экзегетические сочинения св. Августина на евангельские темы - "О Нагорной проповеди Господа" (394) и "О христианском учении" (396).



Кроме того, несмотря на то, что до 394 г. св. Августин уже был автором многих философских сочинений, богословских трудов у него еще не было. Также в 394 г. св. Августин начинает свой главный догматический труд "15 книг о Троице", упомянутый выше, который заканчивает в 419 г., а св. Иероним заканчивает свой перевод Библии в 406 г. "Августин, сетовавший на недостатки ранних лат. переводов Св. Писания, был тем не менее приведен в замешательство новизной версии Иеронима, достоинства которой он признал лишь по прошествии некоторого времени" (Зайцев Е. Вульгата // КЭ. Т. 1. М., 2002, c. 1133).



Заслуга св. Амвросия перед католицизмом состоит в том, что он привел к Богу Августина, крестив его в 387 г., и вдохновил его на путь богословия.



Итак, св. Амвросий Медиоланский и св. Иероним Стридонский создали условия, при которых латинское богословие в лице св. Августина Гиппонского начало развиваться по самостоятельному пути.



PS. Протестантизм появился в противостоянии с католицизмом, поэтому перевод Библии Лютера привел не к развитию экзегетики, а к буквализму в понимании Священного Писания.



См. мою статью: О рождении православия

О рождении православия, - Павел Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1743248100 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743585540





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