Экспедиция Маккензи-Фрейзера – британская авантюра 1807 года, - П.В.Густерин

14:25 03.04.2025 П.В. Густерин



Экспедиция Маккензи-Фрейзера –

британская авантюра 1807 года



Генерал-лейтенант Александр Маккензи-Фрейзер



Египетская экспедиция 1798–1801 годов, организованная Наполеоном Бонапартом, в которой он принял непосредственное участие, окончилась провалом в том числе благодаря британцам. Несмотря на это, последние спустя шесть лет наступили на те же грабли.



Как пишет замечательный советский историк В.Б. Луцкий, в августе 1805 г. возобновилась война Великобритании и Франции, противостояние которых вновь проявилось на Востоке. В Египте против сторонника британцев мамлюкского бея Мухаммеда аль-Альфи выступил сторонник французов мамлюкский бей Осман Бардиси. Правитель Египта Мухаммед Али-паша умело использовал борьбу, разгоревшуюся между мамлюками. Поддержав Османа Бардиси и опираясь на горожан Каира, он разбил сторонника британцев. В конце 1806 г. Мухаммед-бей аль-Альфи умер при страннных обстоятельствах. Вскоре такая же участь постигла и Османа Бардиси. Таким образом Мухаммед Али-паша избавился от самых влиятельных мамлюкских предводителей. В войну между Великобританией и Францией снова оказалась втянутой Турция. На этот раз она во главе с тем же султаном Селимом III выступила на стороне Франции. В 1806 г. генерал Себастиани, назначенный французским послом в Стамбуле, спровоцировал конфликт между Портой и Россией, которая была союзником Великобритании. В январе 1807 г., когда основные силы турецкой армии были сосредоточены на Дунае и сражались там с российской армией, Великобритания потребовала от Порты, чтобы та немедленно выслала Себастиани, передала британцам свой флот, дарданелльские форты и батареи, а русским – Молдавию и Валахию. Турецкое правительство отвергло этот ультиматум. Тогда британский флот вошел в Мраморное море, угрожая подвергнуть Стамбул бомбардировке. Приближение бриатнской эскадры вызвало в столице Турции патриотический подъем. Пока британский флот ждал попутного ветра, чтобы войти в Босфор, турки под руководством французских инженеров укрепили столицу и берега Дарданелл. Британский адмирал Дакворт решил, что попытка штурмовать Стамбул безнадежна, и увел свой флот назад в Средиземное море. Отсюда англичане решили совершить нападение на Египет. (Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 46).



Это нападение вошло в историю под названием "Александрийская экспедиция 1807 года", также известная как "Экспедиция Маккензи-Фрейзера". Оно было совершено британскими войсками при поддержке британского флота в рамках Англо-турецкой войны 1807–1809 годов с целью захвата Александрии Египетской для обеспечения операционной базы против Османской империи в Средиземном море, закончившаяся неудачей с тяжелыми потерями.



Британцы рассчитывали воспользоваться конфликтом между Мухаммедом Али-пашой и мамлюками, поэтому они договорились с Мухаммедом-беем аль-Альфи, лидером мамлюков, о поддержке британской кампании в обмен на то, что Великобритания гарантирует мамлюкам контроль над Египтом.



План состоял в том, что мамлюки должны были двинуться на Каир, а британцы должны были занять порты Египта своими десантами, а затем также двинуться на Каир, чтобы вместе с мамлюками свергнуть правление Мухаммеда Али-паши. Однако аль-Альфи умер прежде, чем британцы достигли Египта.



Кампания началась в середине февраля 1807 г., когда генерал Фокс, базировавшийся в Мессине (Сицилия), приказал британским войскам, расквартированным в Калабрии и на Сицилии, отправиться в морской поход.



16 марта к Александрии подошла британская эскадра с десантом численностью около шести тысяч солдат под командованием генерала Маккензи-Фрейзера.



Появление британской эскадры у берегов Александрии стало для египтян неожиданностью.



Гарнизон Александрии в то время состоял главным образом из албанцев, которым Мухаммед Али-паша доверял, поскольку сам был этническим албанцем.



Несмотря на высокие волны, около 700 солдат с пятью полевыми орудиями и 56 моряками во главе с лейтенантом Джеймсом Боксером сумели без сопротивления высадиться к западу от города, недалеко от долины, простирающейся между озером Марьют и морем. Эти силы прорвали окружающие город укрепления вечером 18 марта. Атакующие встретили незначительное сопротивление, поскольку оборонявшиеся располагали всего 20 орудиями, рассредоточенными по удаленным друг от друга позициям. Здесь потери британцев были незначительными. Однако ворота около Колонны Помпея были укреплены баррикадами и оборонялись примерно тысячью солдат и вооруженных добровольцев, что вынудило британцев 19 марта приступить к осаде.



Британцами также были отправлены два отряда, чтобы занять крепость Абу-Кир и крепость Кайт-Бей.



22 марта британский флот в Средиземном море во главе с адмиралом Даквортом после прекращения 3 марта неудачной Дарданелльской операции подошел к Александрии. Оборонявшиеся, которые не могли не заметить этого, упали духом. В город был отправлен парламентер-араб с предложением о капитуляции, которое было принято городскими властями.



Британское командование узнало о смерти Мухаммада-бея аль-Альфи, на сотрудничество с которым они возлагали большие надежды, только после взятия Александрии. Это известие спутало британцам все карты.



В то время Мухаммед Али-паша был в походе против мамлюкских беев в Южном Египте. Из-за опасения, что беи присоединятся к британцам, он немедленно отправил гонцов к своим противникам. Мухаммед Али-паша обещал выполнить все их требования, если они примут участие в изгнании интервентов. Беи согласились на это предложение, и обе армии двинулись к Каиру по обоим берегам Нила.



Британский министр-резидент Месситт при поддержке адмирала Дакворта смог убедить генерала Маккензи-Фрейзера в важности оккупации города Розетта (Рашид) для обеспечения поставок в Александрию, поскольку таким образом они контролировали бы канал, по которому поставки поступали в город через Нил.



29 марта британский отряд численностью около двух тысяч человек двинулся из Александрии в Розетту. Губернатор Рашида Али-бей ас-Саланки и его 700 солдат были полны решимости дать британцам отпор. Он приказал переправить все лодки с берега Нила в Рашиде на противоположный восточный берег, чтобы лишить жителей города возможности спастись бегством, и люди из его гарнизона не нашли бы способа отступить, сдаться или уйти, как это сделал гарнизон Александрии. Таким образом, у них не оставалось выбора, кроме как биться до конца. Ас-Саланки приказал им не стрелять, пока не будет подан сигнал. Британцы двинулись вперед, не встречая никакого сопротивления. Они были уверенны, что город сдастся, как это было в Александрии. Британцы вошли в город, и стали располагаться на отдых после марша по песку от Александрии до Розетты, а это около 50 км. Они разошлись по улицам и рынкам, чтобы найти удобные места, где можно было бы отдохнуть. Тогда по сигналу ас-Саланки с минарета мечети раздался призыв муэдзина, который повторял: "Аллах велик, поднимайтесь на джихад". Из окон и крыш домов жителей был открыт губительный огонь. Потери британцев составили 185 убитых, 282 раненых и 120 пленных.



21 апреля к Розетте был направлен более многочисленный британский отряд, но его атака была отражена.



"В сражении под Розеттой наряду с профессиональными воинами участвовали феллахи и бедуины. Пока англичане пытались овладеть Розеттой, население Каира укрепляло город. Англичанам так и не пришлось идти на Каир, После двукратного разгрома под Розеттой и безуспешной попытки поднять новый мятеж мамлюков они заперлись в Александрии" (Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 46).



Героизм гарнизона и жителей Рашида, задержавших британцев, сорвал британские планы в Египте.



Поражение в Розетте заставило генерала Маккензи-Фрейзера пересмотреть свою планы, тем более Александрию вскоре осадили объединенные египетско-мамлюкские войска во главе с Мухаммедом Али-пашой, прибывшие из Каира.



После нескольких стычек произошло сражение, которое решило исход Александрийской кампании. Египетская армия встретила главные силы британского корпуса у деревни аль-Хамад и нанесла им поражение, в котором британцы потеряли 416 убитыми и 400 пленными.



Мухаммед Али-паша начал переговоры с генералом Маккензи-Фрейзером о выводе британских войск из Египта.



Мухаммед Али-паша предложил британцам заключить соглашение о торговле зерном с дополнительными гарантиями безопасности торговых путей в Индию в обмен на признание его независимости от Османской империи.



Британцы приняли соглашение о торговле зерном, и снабжение британских войск в Александрии продолжилось. Мухаммед Али-паша в качестве жеста доброй воли приказал освободить британских пленных и тем самым избавил их от участи стать рабами тех, кем они были захвачены в плен. Однако независимость Мухаммеда Али-паши официально не была признана британским правительством, которое в то время не имело намерения разрушать Османскую империю.



В сентябре, когда стало ясно, что оккупация Александрии не принесет никаких результатов, генералу Маккензи-Фрейзеру было разрешено оставить город и отплыть на Сицилию, что и произошло 25-го числа того же месяца.



Несмотря на свою неудачу закрепиться в Египте, через 75 лет британцы повторят эту попытку, и тогда у них получится.



См. мою статью: Британское засилье в Египте в XIX – первой четверти XX века.

Британское засилье в Египте в XIX – первой четверти XX века, - П.Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1500413700 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743679500





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