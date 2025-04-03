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Четверг, 03.04.2025
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15:19  В Узбекистане проходит бесплатная химическая обработка от саранчи
15:16  Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда
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14:29  Kursiv: Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран
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11:09  Представитель Евросоюза Эдуардс Стипрайс (Латвия) рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЦА и ЕС
11:06  Цементный бизнес Кыргызстана: Кто стоит за производством и как они пополняют бюджет республики?
11:03  Новая внешняя политика США. Какие последствия могут быть для Центральной Азии? - Мухаммад Шамсуддинов
10:56  Казахстан. Завершено расследование по делу волонтерки Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге
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00:50  The Spectator: западные компании прощупывают почву для возвращения в Россию
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00:32  В Грузии окончательно принята американская версия закона об иноагентах
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00:05  Трамп ввел пошлины против необитаемых островов - пингвины в шоке
00:01  США ввели пошлины на товары из других стран
Среда, 02.04.2025
23:13  Рейтер: к сентябрю почти все сотрудники USAID будут уволены, все зарубежные офисы закрыты
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12:45  Президент Таджикистана заложил камень в фундамент строительства "Таджикского металлургического комбината" в Бободжон Гафуровском районе
12:38  Интервью Президента Узбекистана в преддверии первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде
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Президенты стран Центральной Азии в Самарканде встретились с Урсулой фон дер Ляйен (5 официальных сообщений)
18:38 03.04.2025

03.04.2025

Казахстан
https://www.akorda.kz/

Глава государства встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

На полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и Европейского Союза в различных отраслях экономики, цифровизации и инноваций. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой многогранного взаимодействия Казахстана и ЕС. Президент обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества с Европой. Речь идет об энергетике; реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов; расширении транспортных и логистических сетей; цифровых инновациях, передовых технологиях и искусственном интеллекте.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. Она также поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.
Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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Кыргызстан
https://president.kg/

Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.
Садыр Жапаров подчеркнул, что формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Европейским Союзом динамично развивается и уже приносит практические результаты.
"В период с 2021 по 2024 годы товарооборот Кыргызской Республики со странами Европейского Союза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт – в 1,5 раза.
Это стало возможным, в том числе благодаря успешной реализации Общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам", - отметил Глава государства.
Он также обозначил, что одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие новых транспортных связей, направленных на укрепление реальной независимости Кыргызстана.
В свою очередь, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что укрепление региональной безопасности является неотъемлемым условием экономического процветания и устойчивого развития.
"Подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном - это историческое достижение, открывающее перед регионом большие возможности. Оно не только укрепляет доверие между странами, но и создает мощный импульс для роста торговли, привлечения инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов", - отметила она.
В завершение встречи стороны выразили приверженность расширению торгово-экономического партнерства, развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональной стабильности.

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Таджикистан
https://president.tj/

Встреча с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

3 апреля в Самарканде в рамках Саммита "Центральная Азия – Европейский союз" Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон встретился с Президентом Европейской комиссии госпожой Урсулой фон дер Ляйен.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Европейского союза.
Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул: "Таджикистан поддерживает инициативу по выводу отношений на стратегический уровень".
Большое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей, привлечению европейских инвестиций и новых технологий в экономику Таджикистана.
Одними из важных тем обсуждения вопросы подписания расширенного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Таджикистаном и Европейским Союзом, а также пути практической реализации Дорожной карты по углублению межрегиональных отношений.
Было подчеркнуто, что Таджикистан готов принять участие в спутниковом соединении Европейского союза и Центральной Азии.
Сочтено важным развитие сотрудничества в сферах цифровизации, перехода к электронному правительству и развития искусственного интеллекта.
Подчеркнута важность Стратегии Европейского Союза для стран Центральной Азии, новой инициативы "Глобальные ворота" и многолетних индикативных программ.
Относительно решения глобальных проблем была выражена уверенность, что Европейский Союз на должном уровне примет участие в Международной конференции по сохранению ледников в мае этого года в Душанбе.

***

Туркменистан
https://tdh.gov.tm/

Президент Туркменистана встретился с Председателем Европейской Комиссии

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Узбекистан для участия в первом Саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", встретился с Председателем Европейской Комиссии г-жой Урсулой фон дер Ляйен.
Как подчеркнул глава государства, Туркменистан придает большое значение расширению плодотворных связей с Европейским Союзом и ставит целью развивать сотрудничество не только в таких направлениях, как экономика, энергетика, технологии и транспорт, но и в сферах культуры и образования.
Наряду с этим отмечалось, что на современном этапе двустороннее взаимодействие включает значимые вопросы, связанные с экономикой и энергоснабжением. В соответствии с продвигаемой Европейским Союзом политикой "зеленой" энергетики, Туркменистан придает особое значение внедрению новых технологий, обеспечению стабильности энергоресурсов.
Отметив, что Туркменистан высоко оценивает уровень партнерства с Европейским Союзом, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему эффективному развитию этих отношений.

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Узбекистан
https://president.uz/

Президент Узбекистана провел встречу с Президентом Еврокомиссии

3 апреля в рамках программы первого саммита "Центральная Азия - ЕС" Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели беседу.
Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ЕС.
Рассмотрены вопросы проведения межрегионального саммита и климатического форума, которые состоятся 4 апреля.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743694680


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