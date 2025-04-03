О возникновении первых христианских монастырей, - Павел Густерин

20:58 06.04.2025

Павел Густерин



О возникновении первых христианских монастырей



Когда св. Пахомию Великому было примерно 20 лет, он плыл по Нилу на корабле в Александрию. По пути корабль остановился в Фивах (нынешний город Луксор), где св. Пахомий познакомился с христианами, которые поделились с ним едой. Св. Пахомий восхитился их милосердием и поэтому решил стать христианином.



В деревне Шенесет на правом берегу Нила (нынешнее поселение Эль-Каср-эс-Саййад) св. Пахомий получил у местного священника наставления в вере и через несколько дней крестился.



Став учеником отшельника преподобного Паламона, св. Пахомий семь лет (по некоторым источникам - десять лет) был у него послушником.



Между 309 и 313 годами вблизи египетской деревни Тавенниси, примерно в 450 км к югу от будущего Каира, св. Пахомий основал первую киновию, то есть общежительный монастырь.



Примерно в 330 г. в Тавенниси пришла сестра св. Пахомия, Мария. Для нее около той же деревни, но на другой стороне Нила был построен первый в истории женский монастырь, в котором она стала настоятельницей.



Египет - родина монашества.



См. мою статью: О рождении православия

О рождении православия, - Павел Густерин

https://centrasia.org/newsA.php?st=1743248100