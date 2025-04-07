Казахстан. Впервые на поезде Talgo из Астаны в Алматы отправлено почти 2 тонны коммерческого груза

19:11 07.04.2025

Национальный перевозчик открывает новые логистические возможности



Впервые на поезде Talgo из Астаны в Алматы отправлен коммерческий груз весом 1 тонна 700 килограммов. Данное решение стало возможным благодаря стратегическому сотрудничеству Национального перевозчика с казахстанской логистической компанией Warehouse Management IAA, которая является одним из лидеров в сфере LTL-доставок и обслуживает свыше 80% fashion-ритейлеров страны.



Совместный проект направлен на создание современной и эффективной логистической цепочки: сокращение сроков доставки до потребителей, улучшение условий транспортировки и обеспечение высокого уровня сервиса для бизнеса, особенно в сегменте модной индустрии.



Warehouse Management IAA входит в топ-10 крупнейших логистических провайдеров Казахстана и оказывает услуги ведущим мировым брендам, таким как LC Waikiki, Koton, DeFacto, Adidas, ECCO, Mango, Guess, Reserved и др. Совместно с Национальным перевозчиком компания планирует развивать регулярные перевозки между крупными городами страны, включая Алматы, Астану, Шымкент, Атырау, Караганду, Кызылорду, Костанай и другие.



Новая логистическая модель позволит оптимизировать и с помощью эффективной логистики улучшит условия поставки для более чем 1000 стрит-магазинов и 2500 торговых точек в крупнейших ТРЦ страны, а также повысит доступность товаров в регионах за счет сокращения времени в пути и снижения операционных расходов.



Перевозки на пассажирских поездах помогут значительно сократить логистические издержки, улучшить условия доставки и повысить доступность товаров в регионах.



Национальный перевозчик отмечает, что данная логистическая модель соответствует требованиям безопасности пассажиров в эксплуатации подвижного состава, а бизнес-сообществу возможность выстроить эффективное взаимодействие в сфере транспортной логистики.



Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

7 апреля 2025 г.